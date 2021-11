League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagt Upset? Der Deutsche Elias „Lipp“ Upset (21) äußert sich zu den Vorwürfen von Adam (via twitter ). Er fühlt sich ungerecht dargestellt, er habe die Gründe für seine Abreise bei den Worlds dem Trainer Yamato mitgeteilt, den anderen aber nicht. Er wollte weder sich selbst noch seine Familie angreifbar machen, denn er wisse, wie schnell Dinge im Internet kursierten und dass manche nur darauf lauerten, anderen weh zu tun.

Adam findet, er habe eine sehr wichtige Rolle beim Erfolg von Fnatic gespielt und ärgert sich jetzt offenbar darüber, dass er als Rookie nichts zu sagen hat. Zum Abschied erklärt Adam, er habe viele gute Erinnerungen an Fnatic, werde das Team aber verlassen, weil er nicht gutheißen kann, was da passiert ist.

In League of Legends gibt es Trubel um das europäische Spitzen-Team Fnatic. Sie hatten 2021 den Franzosen Adam „Adam“ Maanane (19) verpflichtet, der spielte eine starke Saison und gewann den Preis als bester Rookie 2021 in Europa. Doch bei den Worlds 2021 kam es offenbar zu so viel Ärger um den deutschen Botlaner Upset, dass Adam jetzt das Team verließ.

