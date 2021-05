Oh je, das ruhmreichste LoL-Team Europas macht gerade seltsame Dinge

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selfmade sagt im Discord: Man wollte eigentlich in der Aufstellung des 1. Halbjahrs weitermachen, aber Fnatic habe dann Adam verpflichtet und Bwipo gesagt, er könne entweder in den Jungle wechseln oder gehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Adam in einem Interview sagte, wird der Veteran Bwipo, der für Fnatic über Jahre erfolgreich in der Top-Lane spielte, jetzt in den Jungle rücken und habe dafür auch schon trainiert.

Das Team „Fnatic“ ist eigentlich eine der besten LoL-Mannschaften in Europa, aber im Moment läuft es nicht gut. Nachdem man schon den Star Rekkles verlor, droht jetzt der Ausverkauf des Top-Teams League of Legends : Der beste Spieler des Teams, Jungler Selfmade, verlässt Fnatic offenbar und wird durch einen jungen Top-Laner ersetzt.

Insert

You are going to send email to