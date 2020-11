Nach einigen Tagen der Ungewissheit ist es nun offiziell. Martin „Rekkles“ Larsson wechselt von Fnatic zum größten Konkurrenten des Teams: G2 Esports. Damit entsteht sowas wie ein europäisches Super-Team in League of Legends. Denn G2 hat jetzt die 2 besten Spieler des Konkurrenten zu sich geholt: Botlaner Rekkles und Midlaner Caps.

Was ist passiert? Der AC-Carry Rekkles hat seinen Vertrag mit Fnatic nicht verlängert. Seit 2015 war er Teil und Gesicht des Teams. Schon kurz darauf rankten sich Gerüchte darum, dass er zum europäischen Konkurrenten G2 Esports wechseln könnte.

Bei denen wiederum war ein Platz frei, nachdem der Wechsel von PerkZ nach Amerika vollzogen wurde – man munkelt von 5 Millionen Dollar Ablöse.

Seit heute, dem 20. November, steht offiziell fest: Rekkles geht zu G2. Das Team teilte bereits ein Video zur Vorstellung auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

G2 Esports – Neues Super-Team mit Chancen auf die Weltmeisterschaft?

Was macht den Wechsel so interessant? G2 Esports hatte mit Luka „Perkz“ Perković einen gelernten Midlaner, der zur Spitze auf dieser Position gehörte. Allerdings wechselte 2018 Rasmus „Caps“ Borregaard Winther, der ehemalige Midlaner von Fnatic, zu G2, sodass PerkZ die Rolle des AD-Carrys übernehmen musste.

Die neue Rolle in der Botlane meisterte Perkz zwar gut, aber er zählte dort nicht zur absoluten Spitze.

Rekkles hingegen ist für viele der beste AD-Carry im Westen:

Er gilt als sehr konstanter Spieler. Während andere Spieler in manchen Matches großartig und in anderen grottig spielen, gewinnt er in der Regel seine Lane.

Mit einer KDA von 7,0 war er der beste AD-Carry der LEC im Sommer 2020. Auf Platz 2 steht der Deutsche Upset von Origen mit einer KDA von 5,9.

Mit Rekkles als Verstärkung könnte G2 Esports eine dominante Rolle in der europäischen Liga einnehmen und möglicherweise auch bei den Worlds nochmal auftrumpfen.

Neben Rekkles spielt G2 Esports zudem in die Hände, dass in der aktuellen Pre-Season 11 auch Tank-Jungler wieder beliebter werden. Das wiederum hilft Marcin „Jankos“ Jankowski. Er kam mit den Carry-Junglern bei den Worlds 2020 nicht so gut klar wie die koreanischen und chinesischen Teams.

LoL: Star-Spieler schluckt Ego runter, tut sich mit größtem Rivalen zusammen

Der zweite Superstar geht von Fnatic rüber zu G2

Das Pikante an dem Wechsel ist: G2 und Fnatic waren bis etwa 2018 noch auf Augenhöhe im europäischen League of Legends. Zwischen 2015 und 2018 gewann Fnatic 4 Meisterschaften – G2 gewann die anderen 4.

Noch 2018 dominierte Fnatic die LEC und wurde in beiden Halbserien Meister.

Vor 2019 wechselte aber Caps von Fnatic zu G2 und G2 gewann die nächsten 4 Meisterschaften in Folge.

Mit Rekkles kommt jetzt der zweite Star-Spieler von Fnatic rüber zu den Samurai von G2.

Wo könnte es Probleme geben? Rekkles und der Supporter Zdravets „Hylissang“ Iliev Galabov waren bei Fnatic ein eingespieltes Duo auf der Botlane. Seit 2017 spielten sie zusammen und waren aufeinander abgestimmt.

So konnte Hylissang auch zwischendurch die Lane verlassen, roamen und so für Gefahr auf anderen Positionen werden – zumindest so lange Rekkles nicht gegen seine Kontrahenten verlor.

Allerdings hat er bereits mit seinem neuen Lane-Partner Mihael „Mikyx“ Mehle zusammen in der Off-Season gespielt. Vielleicht harmonieren sie zukünftig ähnlich gut, wie die alte Fnatic-Botlane.

Ob G2 Esports tatsächlich so dominieren wird, werden die ersten Matches im Januar 2021 zeigen. Dort wird voraussichtlich die neue Saison mit dem Spring Split starten.

Samira ist der neuste AD-Carry in LoL und gilt als sehr stark.

Ein möglicher Champion, der dann von Rekkles ausgepackt werden könnte, ist Samira. Gerade Jankos lässt kein gutes Haar an ihr:

LoL-Profi kritisiert neuen Champ: „Jeder ADC sollte ihn spielen, er ist so OP“