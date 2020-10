LoL: Mann im Rentenalter (25) erhält angeblich Rekord-Vertrag über 4,2 Mio $

In League of Legends bereitet man sich auf die neue Saison vor. Die beiden Top-Midlaner in den USA planen ihre Zukunft: Während der 24-jährige Bjergsen seine aktive LoL-Karriere beendet, erhält der 25-jährige Nicolaj „Jensen“ Jensen angeblich einen Rekord-Deal, der ihn noch 3 Jahre spielen lässt und ihm 4,2 Millionen $ beschert.

Was ist das für ein Vertrag? Wie Travis Gafford mitteilt, hat Team Liquid seinem Star-Midlaner Jensen einen neuen 3-Jahres-Vertrag gegeben, der ihm insgesamt 4.2 Millionen $ bringen soll. Gafford beruft sich auf „Quellen.“

Man geht davon aus, dass Jensen damit zum bestbezahlten LoL-Spieler aller Zeiten in den USA wird. Solche Honorare über 1 Million $ gelten auch im lukrativen E-Sport von LoL als selten. Die Rekord-Deals, von denen man munkelt, gingen bislang an Legionäre aus Südkorea, die sich in den USA eine goldene Nase verdienten, nachdem es in der LCK nicht mehr so ganz reichte:

Der Top-Laner Impact (25) soll angeblich 3,4 Millionen für drei Jahre bekommen haben – Impact hat sich von seinem Geld schon eine schicke Altersversorgung gekauft

Top-Laner Huni (22) soll 2,3 Millionen für 2 Jahre kassieren

Angeblich plant Team Liquid einen neuen Top-Laner aus Europa zu verpflichten: Der Brite Alphari (21) soll den altgedienten Impact (25) auf der Top-Lane ersetzen. Impact soll bislang etwa eine Millionen US-Dollar im Jahr verdient haben, Alphari soll noch etwas teurer sein (via espn).

Es heißt, Team Liquid holt Alphari auch auf Wunsch von Jensen hin.

Bjergsen hat am Wochenende seinen Rücktritt bekannt gegeben.

2 Dänen dominieren Midlane der USA

Das ist das Besondere an dem Vertrag: Seit Jahren gab es zwei große Midlaner in den USA:

Bjergsen ist ein 24-jähriger Däne. Der spielte für Team Solo Mid

Jensen ist ein 25-jähriger Däne. Der spielte lange für Cloud 9 und jetzt für Team Liquid

Es gab eigentlich nur die Debatte, wer von beiden der beste Midlaner in den USA ist. Doch jetzt scheidet sich der Weg: Während Bjergsen mit 24 Jahren seine aktive Karriere beendet und Coach wird, unterschreibt Jensen einen 3-Jahres-Vertrag und will noch bis 28 spielen.

Das ist deshalb ungewöhnlich, weil LoL-Spieler ab 23 Jahren schon als „Veteranen und relativ alt“ gelten. Es gibt nur wenige, die länger als 25 spielen. Denn mit dem Alter lässt die Reaktionsfähigkeit nach und die ist im E-Sport entscheidend.

Gerade in Asien drängen zudem ständig Teenager in die Liga und konkurrieren mit den Veteranen um die wenigen Plätze in einem Team.

Selbst Faker (24) der größte LoL-Spieler aller Zeiten landete 2020 auf der Bank, weil ihn der Rookie Clozer (17) verdrängt hatte.

LoL – No Lane for old men

Im internationalen Vergleich ist Jensen mit 25 Jahren steinalt.

Die aktuellen Stars in der Midlane bei den LoL Worlds 2020 sind alle 19 oder 20. Das sieht man, wenn man sich die Midlaner der 4 Halbfinalisten anschaut:

Angel, der Midlaner von Suning, ist 19 Jahre alt

Showmaker, der Midlaner von DAMWON Gaming, ist 20 Jahre alt

Knight, der Midlaner von Top Esports, ist auch erst 20

Sogar Caps, der Midlaner von G2 Esports, ist ebenfalls erst 20, obwohl man den schon so lange kennt

Das durchschnittliche Alter, wann Sportler ihre Karriere beenden. Quelle: Elias Sports Bureau, via ESPN

Dass Team Liquid ihre Hoffnung auf einen Spieler setzt, der schon 25 ist, scheint typisch für die aktuelle Liga im US-LoL zu sein, wie sie der Weltmeister Doinb erklärt.

In den USA setzt man auf verhältnismäßig alte Spiele, die sich einen großen Namen bei den Fans aufgebaut haben. Die sind dann in der nationalen Liga LCS die Stars, international bei den Worlds bekommen sie aber regelmäßig die Grenzen aufgezeigt. Weil die „alten Spieler“ die Plätze besetzen, fehlt der Nachwuchs: Das drückt auf die Leistungsfähigkeit der Teams.

Bei internationalen Vergleichen dominieren die Teams aus Asien, zu denen jedes Jahre neue Rookies stoßen und von sich aufmerksam machen.

Team Liquid schied 2020 mit Jensen in der Midlane bereits in der Gruppenphase aus. Jetzt baut Team Liquid seine Zukunft um Jensen.

Mit 22 kam für Weltmeister PawN schon das Karriere-Ende.

Dass Spieler mit 22 oder 23 ihre Karriere in LoL beenden, weil sie zu alt sind, wirkt für Außenstehende völlig absurd. Aber LoL fordert den Spielern vieles ab, wenn es einige Jahre auf hohem Niveau gespielt.

Der Midlaner PawN gilt als einer der besten LoL-Spieler aller Zeiten, aber der konnte mit 22 Jahren einfach nicht mehr spielen. Der Druck war zu groß. PawN entwickelte eine Zwangsstörung und wurde besessen davon, sein Setup genau richtig einzustellen:

