LoL-Weltmeister (22) erzählt von der Zwangsstörung, die seine Karriere beendet

Der 22-jährige Heo „PawN“ Won-seok gilt als einer der besten Midlaner aller Zeiten in der League of Legends. 2014 wurde er Weltmeister. Jetzt beendet er seine Karriere: Eine Zwangsstörung treibt ihn zur Aufgabe. Er konnte LoL lange nur spielen, weil er sich seinen Platz mit einem Lineal perfekt einrichtete – selbst das war 2019 nicht mehr möglich.

Wer ist PawN? PawN war über Jahre ein Weltklasse-Midlaner:

PawN war 7 jahre lang LoL-Profi, unter anderem für KT Rolster (Korea) und EDward Gaming (China).

Er gewann 2014 die LoL-Weltmeisterschaft mit Samsung White und Spielern wie imp und Mata, die 2019 ihre Karriere ebenfalls ausklingen ließen.

PawN galt als einer der wenigen, die es mit dem LoL-Superstar Faker in der Midlane aufnehmen konnten. Faker und PawN galt als „The Eternal Rivals“, wie die koreanische Seite Inven berichtet.

Doch nun hat PawN mit 22 Jahren überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er hat sich von seinem Team zurückgezogen und plant aktuell nicht mehr professionell LoL zu spielen.

Das ist Faker. PawN galt über Jahre als sein größter Rivale.

Man wusste zwar, dass PawN medizinische Probleme hatte und daher in den letzten Jahren weniger in der League of Legends spielen konnte. Er gönnte sich längere Auszeiten und Pausen. Aber erst mit dem Rücktritt gab PawN selbst bekannt, dass er an einer Zwangsstörung litt.

Jetzt erklärt er im Interview mit Inven, welche Ausmaße die Zwangsstörung annahm.

PawN war bekannt dafür, sein Setup vor einem Match akribisch einzurichten. Bildquelle: Inven

PawN konnte nur noch mit Lineal spielen

So entwickelte sich die Störung: PawN erklärt, dass die Zwangsstörung auftauchte, als er Ende 2014 nach China wechselte. Hier wurde das Lineal zu einem wichtigen Werkzeug. PawN maß vor dem Beginn eines Matches die Höhe des Monitors, richtete sich dann seine Tastatur passend ein:

Als ich nicht in China war, brauchte ich kein Lineal, um mich für die Matches vorzubereiten. Ich denke, ich bereitete meine Ausrüstung so vor wie die andere Spieler auch. Vielleicht war es mein Verlangen danach, besser zu spielen, aber meine Zwangsstörung wurde schwerer, als ich 2017 nach Korea zurückkam. Die Symptome traten auf, als ich meinen Monitor errichtete, aber es war okay, als ich das Lineal verwendet habe. PawN

Doch 2018 hätten sich die Probleme verschärft, nun musste er auch noch seinen Stuhl perfekt einstellen. PawN nahm 2018 eine Auszeit genommen, um sich zu erholen.

Danach habe er „verschiedene Lösungen“ für sein Problem gefunden, wie er sagt, konnte wieder in der Solo-Queue von LoL aufsteigen. PawN versuchte einen Neuanfang mit dem koreanischen Team Kingzone.

24-jähriger Pro enthüllt stolz, was er sich von 7 Jahren LoL gekauft hat

Neue Monitor-Maße führen zur Krise

Das war der Knackpunkt: Doch 2019 im Frühling traten die Probleme wieder auf. Dann kam eine Änderung, ab der PawN kein LoL mehr spielen konnte:

Die Größe der Turnier-Monitore wurde von 24 Zoll auf 25 Zoll geändert. Ich hatte eine Methode gefunden, um einen 24-Zoll-Monitor einzurichten, aber das hat mit den neuen nicht funktioniert. PawN

Mit den neuen Monitoren hatte PawN der Eindruck, er könne nur noch so gut wie ein „Gold“-Spieler LoL spielen.

Nichts klappte mehr. Das führte zu Frustration und sogar zur Depression.

So geht es PawN: Der Spieler hat seinen Rücktritt vom professionellen LoL bekanntgegeben und alle Angebote von neuen Teams abgelehnt, weil er mit der Zwangsstörung nicht mehr spielen kann

Er hofft aber darauf, dass er seine Störung in den Griff bekommt und wieder von Neuem anfangen kann. Dann würde er wieder professionell LoL spielen. Wenn das nicht gelingt, will er seine Karriere endgültig beenden.

PawN glaubt, dass sein Perfektionismus und der unbedingte Wille zum Sieg dazu geführt haben, dass sich die Zwangsstörung entwickelt habe.