League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In den letzten Jahren schaffte es G2 Esports zwar in Europa zu dominieren, doch bei den Worlds reichte es nur für Platz 2 im Jahr 2019 und das Halbfinale 2020. Der Weltmeister-Titel hingegen blieb ihnen verwehrt.

Was macht die Situation so brisant? Rekkles war seit 2015 Teil von Fnatic und verlängerte 2017 seinen Vertrag um 3 Jahre. Er galt als das Gesicht von Fnatic und war bei den Fans sehr beliebt, auch weil er zu den besten AD-Carrys überhaupt zählt:

Was ist da gerade los? In LoL findet derzeit die Wechsel-Phase in den E-Sports-Teams statt. Es ist bereits bekannt, dass PerkZ von G2 Esports nach Amerika wechselt – für eine Ablösesumme von 5 Millionen Dollar .

Martin „Rekkles“ Larsson gilt als einer der besten AD-Carrys, die es derzeit in League of Legends gibt. Seit 2015 war er Teil von Fnatic, dem aktuell zweitbesten Team aus Europa. Nun jedoch hat er seinen Vertrag auslaufen lassen und könnte sogar zum Todfeind der Fnatic-Fans wechseln.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 5 = neun

Insert

You are going to send email to