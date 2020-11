League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der große Aufschwung bei Schalke 04 hing maßgeblich an Erberk „Gilius“ Demir (23). Der Jungler drehte auf und mit ihm wurde Schalke zu einem der besten Teams im europäischen LoL. Zusammen mit Broken Blade könnte da ein schlagkräftiges Team in Deutschland entstehen:

Während der Worlds 2020 soll „Team Solo Mid“ etwas auseinandergebrochen sein, weil man chancenlos war, schon in den Trainings-Spielen. Das habe sich desaströs auf die Moral von TSM ausgewirkt, erzählte Doublelift in seinen Twitch-Streams.

In der Tat gilt Broken Blade als hochtalentierter Spieler – es hat schon einen guten Grund, warum TSM seine Zukunft in ihm sah.

Neu ist aber, dass TSM für die Top-Lane den Koreaner Huni verpflichtet hat. Huni (22) hatte seine beste Zeit 2016/2017, als er noch bei SKT1 in Südkorea spielte. Ist danach aber in den Westen gegangen. Dort hat er sich seine Dienste angeblich fürstlich bezahlen lassen. Man sprach davon , dass ihm Dignitas eine Rekord-Summe gegeben hat: Huni soll mehr als eine Million US-Dollar im Jahr verdient haben.

Es ist relativ klar, wie TSM Bjergsen ersetzen wird: Einer der besten deutschen LoL-Spieler, Power of Evil, soll zu TSM wechseln und dort in die Midlane gehen. Das weiß man schon länger, obwohl es noch nicht offiziell ist.

Die Wechsel, die wir hier vorstellen, sind noch nicht offiziell, aber so gut wie sicher. Die Teams deuten die Wechsel bereits an und machen ihre Scherze darüber. Der Insider Jacob Wolf, der über die Wechsel im Dauerfeuer berichtet, ist stolz darauf, sich in 5 Jahren noch nie geirrt zu haben, wenn er solche Wechsel im Vorfeld bekannt gibt.

Am meisten Schlagzeilen macht der kolportierte Wechsel von EU-Star Perkz in die USA zu Cloud 9 . Aber daneben tut sich eine Menge.

Was ist da in LoL los? Bei LoL hat die „Trading-Season“ begonnen. Teams können seit gestern offizielle Wechsel bekannt geben. Und es wird gewechselt wie irre, dazu sprudelt die Gerüchteküche über.

Das Team Solo Mid sprengt erneut ihr Setup in der League of Legends . TSM ersetzt angeblich den Top-Laner Broken Blade durch Huni, einen koreanischen Veteranen. Davon profitiert diesmal wahrscheinlich das deutsche LoL-Team Schalke 04. Zu denen soll Broken Blade wechseln, eins der größten Talente im deutschen LoL.

