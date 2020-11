LoL-Star wird in Europa zum Liebling – Fans rasten wegen Wechsel in die USA aus

Der 22-jährige Kroate Luka „PerkZ“ Perković zählt zu den erfolgreichsten Spieler in League of Legends. Mit seinem Team G2 Esports dominierte er die letzten Jahre LoL in Europa. Doch jetzt steht sein Wechsel nach Amerika bevor. Das enttäuscht viele Fans, die nun ihren Frust an dem Team und ihrem Besitzer auslassen.

Was ist passiert? Schon seit einigen Tagen wird darüber diskutiert, dass PerkZ zum amerikanischen Team Cloud 9 wechseln könnte. Das besondere dabei war die hohe Ablösesumme von 5 Millionen US-Dollar, die angeblich gezahlt werden soll.

Ein offizieller Wechsel kann aber erst ab dem 16. November bekanntgegeben werden, wenn die Transfer-Zeit für die Spieler beginnt.

Was ist das Problem? Das Team von G2 Esports spielt schon länger in seiner aktuellen Konstellation zusammen und gilt als das beste, was Europa je hervorgebracht hat. PerkZ ist seit 2015 Teil von G2.

Zudem gilt ein Wechsel von Europa nach Amerika als verpönt, weil die Region deutlich schlechter bei den Worlds abschneidet. Der deutsche Coach von G2, Fabian „Grabbz“ Lohmann, sagte letztes Jahr: Wer von EU in die USA wechselt, gebe das Gewinnen auf.

Einige Fans sind deshalb enttäuscht von dem Wechsel und ließen ihrem Frust freien Lauf. Der richtete sich vor allem gegen die Organisation G2 Esports und ihren Gründer, Carlos „ocelote“ Rodriguez.

ocelote, der Gründer von G2 Esports.

Insider berichten von Streit und Fans sehen ihren Sündenbock

Was tun die Fans? Auf Twitter, im reddit und auch in anderen sozialen Medien äußern sich viele Nutzer abwertend über G2 Esports und ocelote.

Einer von vielen Auslösern war der Tweet von Michael „Veteran“ Archer, einem LoL-Streamer vom Konkurrenten Fnatic. Der behauptete, dass der Wechsel von PerkZ selbst nicht gewollt sei.

Dabei spricht er auch von einem „Wolf“, der dem „Schaf“ ein Versprechen gemacht hat. Fans sehen PerkZ hier als das arme Schaf und ocelote als bösen Wolf.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Im reddit gab es zahlreiche Kommentare zu dem Tweet, in denen Nutzer erzählten, wie sehr sie G2 mögen, aber eben nicht ocelote. Dabei wird er als „schmierig“ und „hinterlistig“ bezeichnet. Viele hätten sich angeblich sogar darüber geärgert, wenn G2 Weltmeister geworden wäre, nur wegen ocelote.

ocelote dementiert Vorwurf: Der Tweet von Veteran hat die allgemein aufgeheizte Stimmung noch weiter angefacht. ocelote ist inzwischen in mehreren Tweets auf die Vorwürfe eingegangen.

Dabei teilte er mit, dass PerkZ selbst den Wunsch nach einem Wechsel hatte. Er hätte laut ocelote seine Karriere bei G2 beenden können.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was sagt PerkZ? Auch der Noch-AD-Carry von G2 Esports hat sich zu der Diskussion um ocelote geäußert. Dabei betont der Spieler, dass der „ganze Hass“ gegen „G2, ocelote und ihn“ aufhören müsse.

Es sei nicht immer alles „schwarz oder weiß“ und es gäbe Dinge, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert würden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

PerkZ und Caps waren beide Midlaner, einer musste weichen

Was ist die besondere Situation um PerkZ? Der letzte große Wechsel bei G2 Esports fand 2018 statt, als sich Rasmus „Caps“ Borregaard Winther vom Konkurrenten Fnatic dem Team anschloss.

Beide Spieler waren gelernte Midlaner, doch PerkZ wurde zum AD-Carry, um dem gesamten Team zum Sieg zu verhelfen. PerkZ gab damit seine Position auf, um dem gesamten Team zu helfen. Und das machte sich bezahlt.

2019 schaffte es G2 Esports bis in das Finale der Worlds, 2020 schieden sie im Halbfinale aus. Beide Male waren sie das erfolgreichste westliche Team. Nur Korea und China hatten die Nase vorn.

G2 Esports nach ihrem Sieg im Halbfinale der Worlds 2019.

2019 schaffte es G2 außerdem das Mid-Season-Invitational, ein wichtiges internationales Turnier, zu gewinnen. PerkZ selbst hat zudem in Europa alles gewonnen. Der 22-jährige Spieler hat bereits 8 Meister-Titel und hält damit den Rekord.

Doch anscheinend zieht es ihn zurück auf die Midlane. Das deutete auch ocelote in einem anderen Tweet an.

Caps soll jedoch der Midlaner bei G2 Esports bleiben und das würde auch von PerkZ nicht angezweifelt, so ocelote. Man könnte Caps auch nicht dazu zwingen, eine Rolle zu spielen, die er nicht mag.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

2021 bringt einige Änderungen, nicht nur in den Profi-Teams

Die kommende Season 11 in LoL verspricht sehr interessant zu werden:

Doch auch abseits des eSports ändert sich einiges in der Saison. Der Fokus liegt vor allem auf neuen Items, die bereits mit dem Patch zur Pre-Season ins Spiel gebracht wurden. Doch die sorgen derzeit noch für viel Verwirrung:

LoL ändert viele Items mit neuem Patch – Spieler sind völlig neben der Spur