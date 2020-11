LoL ändert viele Items mit neuem Patch – Spieler sind völlig neben der Spur

In League of Legends (LoL) ist der neue Patch 10.23 aktiv. Der krempelt vor allem dem Shop richtig um, bringt neue Gegenstände und sogar mythische Items. Einige Spieler wirken überfordert.

Was ist los im neuen Patch? In LoL läuft gerade die Vorsaison, die mit dem neuen Patch 10.23 so einiges verändert hat. Im Fokus stand da der Item-Shop im Spiel, der jetzt anders aussieht, reagiert und andere Gegenstände für die Spieler vorschlägt. Kurzum: Vieles ist jetzt anders.

Neue mythische Items sind nun die mächtigsten Gegenstände im Spiel. Einige legendäre Waffen und Rüstungen wurden so überarbeitet, dass Spieler sich nun erst an die Änderungen gewöhnen müssen. Die große Shop-Überarbeitung kündigte LoL schon im Sommer an.

Für Langzeitspieler wurde der Shop einfach mal richtig umgekrempelt. Und damit kommen viele nicht zurecht.

Was hat sich am Shop in Patch 10.23 konkret getan?

Empfohlene Gegenstände: Die Auswahl der empfohlenen Gegenstände wurde laut Riot Games optimiert. Diese Übersicht wird nun auf Basis deiner aktuellen Ausrüstung, Gegner und den Spielverlauf zusammengestellt.

Alle Gegenstände: Hier findet ihr weiterhin alle Gegenstände. Mit einem Klick auf das Symbol eurer Klasse findet ihr dann nur Gegenstände, die für Tanks, ADCs, Zauberer oder sonstige Klassen relevant sind.

Schnellkauffenster: Am linken Rand des Shops findet ihr dieses neue Fenster. Bereitgestellt werden dabei Items wie Tränke, Augen und Stiefel, die häufig gekauft werden.

So findet ihr den neuen Shop von LoL vor

Mythische Gegenstände: Mythische Gegenstände sind nun die höchste Klasse von Items, die LoL zu bieten hat. Sie sollen euren Spielstil definieren. Ihr könnt nur einen mythischen Gegenstand besitzen. Jeder dieser mythischen Gegenstände hat einen passiven Effekt, der legendäre Gegenstände nützlicher macht.

Was hinter den neuen, mythischen Item in LoL steckt.

Neue legendäre und mythische Gegenstände in LoL

Neue, legendäre Gegenstände: Die legendären Gegenstände sind jetzt die, die vor diesem Patch 10.23 die höchste Gegenstandsklasse waren. Abgesehen von den Stiefeln könnt ihr sie nicht weiter upgraden. Hier und da wurden nun neue legendäre Gegenstände hinzugefügt, um Nischen zu füllen. Darunter auch Dämonische Umarmung. Das ist quasi Liandrys Qual, nur für Tanks.

So reagieren die Spieler darauf

Das zeigt Twitter: In den sozialen Netzwerken wird die Shop-Änderung von LoL heiß diskutiert. Einige Spieler kommen mit der Umstellung gar nicht klar und wollen sogar deshalb vorerst mit LoL pausieren.

Auf dem Account von parquesomedia, einem E-Sports-Journalisten für InvenGlobal liest man: „Ich werde nun wirklich aufhören, das Spiel zu spielen. Ich kann mit diesen Gegenständen absolut nicht spielen. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin fertig damit.“ Dazu erklärt er, dass das seine bescheidene Meinung wäre und entschuldigt sich bei den Entwicklern, die daran arbeiten. Er selbst könne damit einfach nichts anfangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Kev1n vom Spandauer Inferno schreibt auf Twitter, dass ihm die Optik der neuen Items gar nicht passt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Niklot „Tolkin“ Stüber, der Top-Spieler von mousesports äußert sich ebenfalls zur neuen Optik der Gegenstände auf Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Doch der Patch schwenkt auch in die komplett andere Richtung und die neuen Items werden gefeiert.

Der beliebte Streamer Frederik „NoWay4u_sir“ Hinteregger schreibt, dass er viel Spaß dabei hat, die Änderungen auszuprobieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Andere Spieler sind durch die Änderungen jetzt überfordert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Das sagt reddit: Auch auf reddit ist der neue Shop in LoL ein heißes Thema. Oft diskutiert wird dabei vor allem die Größe, die auf größeren Monitoren einfach viel zu klein sei. Andere sagen, dass der neue Shop niemals hätte zusammen mit neuen Gegenständen live gehen sollen. Spieler fühlen sich überfordert.

Doch ob auf reddit oder Twitter, egal wo man sich umschaut, liest man immer wieder: Wartet erst mal ein bisschen ab und spielt ein paar Tage mit den neuen Items und dem neuen Shop. Spieler sollen sich selbst Zeit geben, sich ans neue System zu gewöhnen.

Habt ihr den neuen Shop schon ausprobiert und was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Frust gibt es gerade noch an ganz anderer Stelle bei LoL: Fans protestieren gegen T1, das wichtigste LoL-Team der Welt.