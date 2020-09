League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Alle zwei Wochen gibt es dabei ein Update für LoL, was in der Regel Balance-Anpassungen an Items und Champions bringt. Zwei Änderungen im Laufe der Season 10 führten dazu, dass Shen als Jungler wiederentdeckt wurde. Der war vor allem in Season 2 und 3 dort sehr beliebt.

Zu den neuen Mythic-Items wurde nun eine Ausgabe von Riot Pls veröffentlicht. In dem Video der Entwickler wurde genau erklärt, was hinter dem System steckt. Wir von MeinMMO stellen es euch ausführlich vor.

Was ändert sich? Die Pre-Season dient dazu, größere Änderungen zu bringen, die ausführlich getestet werden können, nachdem die Worlds 2020 vorbei sind und bevor die neuen Turniere und Ranglisten in der Season 11 starten.

In League of Legends neigt sich die Season 10 dem Ende zu. Riot Games hat nun einen Ausblick auf die Änderungen der Pre-Season 11 gegeben, die im November beginnen wird. Mit ihr kommen unter anderem die komplett neuen Mythic-Items.

