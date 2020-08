Teamfight Tactics (PC, Android, iOS), das Auto-Chess zu League of Legends, bringt bald das neue Set 4, das alles verändern wird. Wir verraten euch, welche Champions Set 4 enthält, wann es erscheint und warum es sich besonders für Neueinsteiger lohnt.

Was ist das Set 4? TFT ändert regelmäßig alle vorhandenen Champions und das generelle Setting des Spiels, um dadurch frisch zu bleiben. Set 3 erschien im März und hatte als Thema die Galaxien. Entsprechend bekam es die Champions Herkünfte wie Sternenwächter oder Astro und Klassen wie Weltraum-Pirat.

Das Set 4 wiederum bekommt das Thema „Schicksale“ und dazu passend komplett neue Champions, Mechaniken und einen Season-Pass.

Wann erscheint Set 4? Das Set 4 soll mit Patch 10.19 veröffentlicht werden. Dieser erscheint voraussichtlich am 16. September.

Bereits in dieser Woche, rund um den 2. September, könnte das Update seinen Weg auf den Test-Server (PBE) finden.

Hinweis: Aktuell sind noch nicht alle Details zu Set 4 bekannt. Wir werden den Artikel ständig erweitern, sobald es neue Infos gibt.

Warum lohnt sich das Set 4 für Neueinsteiger? Mit dem Start eines neuen Sets ist plötzlich alles anders in Teamfight Tactics. Auch die Veteranen müssen erstmal alle Champions und ihre Attribute kennenlernen.

In dieser Phase macht das Spiel am meisten Spaß, denn es gibt noch keine feste Meta und man kann viel herumexperimentieren und Matches mit sehr verrückten Combos gewinnen.

Wer bisher TFT noch nicht ausprobiert hat, sollte die Chance nutzen und direkt zu Beginn des Sets dabei sein. Damit ihr einen guten Start habt, haben wir Anfänger-Tipps gesammelt, die euch den Einstieg erleichtern können:

Alle Champs in Set 4

Was ändert sich an den Champions allgemein? Das erste Mal wird es bei Set 4 so sein, dass es direkt mit 58 Champions startet und diese Nummer auch beibehalten wird. Es könnte jedoch sein, das Champions im Laufe der Season komplett ausgetauscht werden.

Diese Champions gibt es in Set 4: Die Webseite Surrenderat20 hat in einem Datamining Champions zu TFT gefunden. Dabei sind 60 Stück zusammengekommen, sodass die Liste wohl derzeit noch fehlerhaft ist, da wie oben erwähnt nur 58 für das Set geplant sind.

Allerdings wurden erste Champions bereits in ihrer Herkunft und den Fertigkeiten bestätigt. Diese Infos haben wir direkt hinter den entsprechenden Champs gepackt:

Aatrox – Kultist/Frontkämpfer – 4 Gold

Ahri

Akali

Anivia

Annie

Aphelios

Ashe

Azir

Cassiopeia

Diana – Mondlicht/Assassine – 1 Gold

Elise – Kultist/Hüter – 1 Gold

Evelynn – Kultist/Schattenhafter – 3 Gold

Ezreal

Fiora

Galio

Garen – Kriegsfürst/Frontkämpfer – 1 Gold

Hecarim

Irelia

Janna

Jarvan IV – Kriegsfürst/Hüter – 2 Gold

Jax

Jhin

Jinx

Kalista – Kultist/Duellant – 3 Gold

Katarina – Kriegsfürst/Assassine – 3 Gold

Kayn

Kennen – Ninja/Hüter – 3 Gold

Kindred

Lee Sin

Lillia

Lissandra – Mondlicht/Illusionist – 1 Gold

Lulu

Lux

Maokai

Morgana

Nami

Nidalee – Kriegsfürst/Meisterschütze – 1 Gold

Nunu

Pyke – Kultist/Assassine – 1 Gold

Riven

Sejuani

Sett

Shen

Sylas – Mondlicht/Raufbold – 2 Gold

Tahm Kench

Talon – War in einem Trailer in China zu sehen

Teemo

Thresh – Dämmerung/Frontkämpfer – 2 Gold

Twisted Fate – Kultist/Magier – 1 Gold

Vayne

Veigar

Vi – Kriegsfürst/Raufbold – 2 Gold

Warwick

Wukong

Xin Zhao – Kriegsfürst/Duellant – 3 Gold

Yasuo

Yone

Yuumi

Zed

Zilean

Ein erster Screenshot zu den Champions aus Set 4 von Riot Games selbst.

Das wissen wir über die Herkünfte

Kriegsfürsten erhalten zusätzlich – (3) 150 Lebenspunkte & 10 Fähigkeitsschaden – (6) 400 Lebenspunkte & 25 Fähigkeitsschaden – (9) 600 Lebenspunkte & 50 Fähigkeitsschaden.

Jeder siegreiche Kampf, an dem sie beteiligt sind, gewährt ihnen zusätzliche Lebenspunkte und zusätzlichen Fähigkeitsschaden – bis zu 5-mal. (3) 30 Lebenspunkte & 3 Fähigkeitsschaden (6) 40 Lebenspunkte & 5 Fähigkeitsschaden (9) 80 Lebenspunkte & 10 Fähigkeitsschaden.

Mondlicht erhöht die Sternen-Wertung (Stufe) des schwächsten Mondlicht-Champions um 1. Wenn du also eine Diana mit 2 Sternen, eine Lissandra mit 2 Sternen und einen Sylas mit 1 Stern hast, dann wird Sylas zu Beginn des Kampfes zu einem 2-Sterne-Champion aufgewertet. Mit diesem Attribut sind sogar 4-Sterne-Champions möglich.

Kultisten beschwören einen Galio, der zu Beginn des Kampfes erscheint. (3) Tyrann Galio mit 1.800 Leben und einem AoE-Stun (6) Dämonenfürst Galio (9) Oberster Gebiete Galio mit 7.000 Leben und 600 Angriffsschaden.

Die Kultisten in Set 4 erinnern an die Elementarmagier aus Set 1, die einen Erd-Elementar beschwören konnten. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Galio in 3 Stufen.

Das wissen wir über die Klassen

Bisher ist über die verschiedenen Klassen noch nichts genaueres bekannt, außer die entsprechenden Namen:

Meisterschütze

Frontkämpfer

Assassine

Hüter

Duellant

Schattenhafter

Magier

Raufbold

Illusionist

Das ändert sich an Arenen, Karussel und Co.

Was ändert sich an der Auswahl der Champions? Wie Lead Designer Mortdog verriet, gibt es mit Set 4 Änderungen am Karussell. Dort soll die Item-Verteilung angepasst werden, sodass es keine unfairen Karussells mehr gibt. Zudem werden die Runden mit kompletten Items entfernt.

Besonders das zweite Karussell soll interessant sein:

80 % Chance, dass jedes Item einmal da ist + 1 zufälliges

15 % Chance, dass jedes Item einmal da ist + 1 Spatula

5 % Chance, dass es 3 Spatulas und 6 zufällige Items gibt.

Was ändert sich an TFT noch? Mit dem Set 4 werden 3 neue Arenen ins Spiel eingeführt. Diese Arenen verändern sich bei Siegen, Niederlagen, Serien und den Toden von 3-Stern-Champions.

Außerdem gibt es einen neuen Battle-Pass für 1.295 RP, der jede Menge Boni und Sternensplitter, die Währung der Season, enthält. Sternensplitter wiederum benötigt ihr für kleine Legenden. Davon werden ebenfalls neue Varianten eingeführt, darunter die drei legendären Legenden Ao Shin, Umbra und Choncc.

Umbra, der Drache, ist eine der neuen kleinen Legenden.

Das Set 4 bringt also viele Änderungen zu Teamfight Tactics. Doch auch in League of Legends gibt es jede Menge Neuerungen. So landete der neue Champion Samira überraschend auf dem Test-Server, sodass wir bereits Details zu den Fertigkeiten kennen.