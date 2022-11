Twitch: Deutscher Streamer findet peinlichen Fehler in TFT: „Riot ist die schlechteste Firma … wenn man Mathe mag“

Maxim „Maxim“ Markow ist ein Twitch-Streamer und YouTuber, der vor allem mit League of Legends groß geworden ist. Seit einigen Jahren spielt er jedoch regelmäßig den Auto Battler Teamfight Tactics. Dort fand er auf dem Test-Server einen kuriosen Fehler, der ihn gleich auch einen Sieg kostete.

Was war das für ein Fehler? Maxim setzte in seiner Runde TFT auf viele Brawler in der Frontline. Diese bekommen zusätzliches maximales Leben, abhängig davon, wie viele von ihnen auf dem Feld stehen. Bis zur Runde 5-2 hatte er nur 6 bzw. 7 Brawler aktiv, weswegen die Lebenspunkte der Champions um 70 % erhöht wurden.

Dann jedoch platzierte er den achten Brawler und wunderte sich kurz über die Lebenspunkte seiner Champions. Die gingen nämlich plötzlich nach unten: „Irgendwie wird der Bonus nicht richtig verrechnet“, sagte er noch.

Dann schaute er sich die Brawler genauer an und ihm fiel ein kleines Detail auf: „Da hat jemand einen Punkt dazwischen gemacht!“ Anstelle der geplanten 111 % zusätzlichen Lebenspunkten bekamen seine Champions nur noch 11,1 %. Damit machte der Bonus sein Spielfeld sogar aktiv schlechter als zuvor.

Was passierte im Anschluss? Maxim verlor das Match und damit den Bonus von 16 Siegen in Folge. Das tat richtig weh. Der Streamer stellte dann noch fest: „Es ist die schlechteste Firma … wenn man Mathe mag.“

Der Fehler ist jedoch nicht komplett gravierend, denn Maxim spielte auf dem Test-Server zum neuen Set. Das Set 8 soll Anfang Dezember erscheinen und bringt neue Champions und Mechaniken. Bis zum Release haben die Entwickler aber noch Zeit, genau solche Fehler auszumerzen.

Den Clip zu dem Fehler könnt ihr euch hier anschauen:

Nicht der erste Rechenfehler in LoL oder TFT

Warum stört sich Maxim so an „Mathe“ bei Riot Games? LoL und TFT sind beides kompetitive Spiele, bei denen es wichtig ist, dass alles korrekt berechnet und auch dem Spieler genauso angezeigt wird. Oft entscheiden etwa wenige Prozent bei der Kritchance oder dem Lifesteal über Sieg oder Niederlage.

Doch wo es viel um Zahlen geht, kommt es auch zu Fehlern, etwa falsche Angaben auf Items oder bei Champion-Beschreibungen.

Wer danach sucht, findet etwa eine Fehlerbehebung in Patch 12.13, wo bei Ivern eine falsche Berechnung in der Ultimate angezeigt wurde. Schon 2012, also vor mehr als 10 Jahren, gab es eine falsche Berechnung bei der Interaktion der Items Warmogs und Atma’s (via reddit). Auch damals wurde schon über die „Mathe-Skills“ gelästert.

Kritik an Maxim: Im Twitch-Chat und auf Twitter gibt es aber auch etwas Kritik an Maxim. Er würde übertreiben, da die Test-Server genau dafür da sein, solche Fehler zu finden. Zudem würde er in letzter Zeit Riot Games zu stark beleidigen.

So sagte er etwa später im Livestream: „Es ist bei far die losteste Firma, die es gibt, bei far“ oder „Es ist Selbstschutz, nach so einem Fehler zu kündigen.“ Das fanden einige nicht fair, gerade wenn man sich die Erfolge von LoL, Valorant und TFT anschaut.

Am Ende gewann der Streamer das Match übrigens trotzdem, wenn auch nur mit 6 statt 8 Brawlern.

Maxim ist seit Jahren eng mit den Spielen von Riot Games verbunden. Von 2013 bis 2021 war er Shoutcaster zu LoL, anfangs für die ESL, später auch für die LEC und die Worlds. Doch das ist inzwischen Vergangenheit:

