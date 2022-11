TFT bekommt 2022 noch komplett neues Set 8 – Alles zu Release-Date, Champions und Attributen

Teamfight Tactics, das Auto Battle zu League of Legends, bringt noch in diesem Jahr ein komplett neues Set heraus. Set 8 trägt den Namen „Monsters Attack“ und bringt ein neues Aufgebot an Champions und Attributen. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Wann erscheint Set 8? Ein festes Release-Datum gibt es nicht. Derzeit wird spekuliert, dass das neue Set am 6. Dezember rauskommt. Da endet der aktuell laufende Battle Pass in TFT.

Allerdings wird das neue Set 8 morgen – am 16. November – auf den Test-Server gebracht. Dort können die Spieler die neuen Inhalte bereits ausprobieren.

Was ändert sich durch Set 8? Das Spielprinzip bleibt grundsätzlich erhalten, doch die vorhandenen Champions, die dazugehörigen Attribute, die Items und auch die Augmentations, besondere Boni, die im Matches ausgewählt werden können, werden sich verändern.

Als komplett neue Mechanik werden die Hero-Augmentations eingeführt. Sie erscheinen im Laufe des Spiels und stellen euch drei Champions zur Auswahl, die ihr bereits im Spiel habt. Dann wählt ihr einen der Champions aus, der einen besonderen Buff bekommt.

Das neue Set 8 setzt außerdem die Monster aus der LoL-Welt in den Fokus. Mit dabei sind etwa der noch recht neue Champion Bel’Veth und Rammus, der seinen ersten Auftritt überhaupt in Teamfight Tactics haben wird.

Neue Champions, neue Attribute und neue Augments

Welche neuen Champions gibt es?

Für 1 Gold bekommt ihr die Champions Ashe, Blitzcrank, Galio, Gankplank, Kayle, Lulu, Lux, Nasus, Poppy, Renekton, Sylas, Talon und Wukong.

Für 2 Gold bekommt ihr: Annie, Camille, Draven, Ezreal, Fiora, Jinx, Lee Sin, Malphite, Rell Sivir, Vi, Yasuo und Yuumi.

Die 3-Gold-Champions sind: Alistar, Cho’Gath, Jax, Kai’Sa, LeBlanc, Nilah, Rammus, Riven, Senna, Sona, Vayne, Vel’Koz und Zoe.

Für 4 Gold bekommt ihr die Champions: Aurelion Sol, Bel’Veth, Ekko, Miss Fortune, Samira, Sejuani, Sett, Soraka, Taliyah, Viego, Zac und Zed.

Die legendären Champions für 5 Gold sind: Aphelios, Fiddlesticks, Janna, Leona, Mordekaiser, Nunu, Syndra und Urgot.

Was sind die neuen Attribute? Noch sind nicht alle Attribute bekannt. Eines trägt jedoch den Namen „A.D.M.I.N“ und hat in jedem Match und für jeden Spieler unterschiedliche Effekte. Teil dieser Herkunft sind Blitzcrank, Camille, LeBlanc und Soraka.

Zudem kehren die Star Guardians zurück. Sie bekommen zusätzliches Mana, je mehr von ihnen auf dem Feld stehen. Zu den Star Guardians gehören Lux, Rell, Yuumi, Kai’Sa, Nilah, Ekko, Taliyah und Syndra.

Champions vom Attribut Super posieren zum Start des Matches und geben allen Teammitgliedern Bonusschaden für jeden 3-Gold-Champion, den ihr im Team habt. Teil von Super sind die Champions Gankplank, Lee Sin und Malphite.

Die stärksten Monster haben das Attribut Threat, das zudem eine ganz neue Mechanik bereithält. Denn Threat macht einfach nichts. Allerdings gibt es auch keinen negativen Effekt, wenn ihr viele Threats auf das Feld bringt. Zu den Champions hier gehören Cho’Gath, Rammus, Vel’Koz, Aurelion Sol, Bel’Veth, Zac und Fiddlesticks.

Was wissen wir über die Augmentations? Es gibt insgesamt 118 Helden-Augmentations, zwei für jeden Champion. Diese Helden-Augmentations können in Runde 2-1, 3-2 oder 4-2 auftauchen. Aber nur einmal.

In den jeweils anderen Runden werden dann die „normalen“ Augmentations erscheinen. Davon gibt es 180 Stück, darunter viele neue oder angepasste.

Ändert sich etwas an den Items? Ja. Die Items vom Spatula wurden ersetzt und das neue Item Guardbreaker wurde kreiert. Es entsteht aus dem Giants Belt und den Gloves und bringt Bonus-Angriffsschaden und zusätzliche Ability Power. Außerdem verursacht der Träger mehr Schaden an Zielen, die einen aktiven Schild haben.

Zudem gab es einige Balance-Anpassungen. Statikk Shiv etwa gibt nun mehr Ability Power statt Angriffsgeschwindigkeit.

Champions werden in Set 8 stärker

Was ist sonst noch neu? In Set 8 wurden die Items abgeschwächt und stattdessen die Champions insgesamt verstärkt. Damit soll der Unterschied zwischen einem Champion mit drei Items und einem ohne Item nicht mehr so groß sein.

Physische Zauber funktionieren zudem nun so wie magische Zauber. Man kann ihnen nicht länger ausweichen, aber sie können auch nicht mehr kritisch treffen, es sei denn, ihr habt das entsprechende Item.

Außerdem wurden die Stages 4-7, 5-7 und 6-7 mit neuen Boss-Monstern versehen.

Was sagt ihr zum neuen Set 8 in Teamfight Tactics? Sprechen euch die Änderungen an?

