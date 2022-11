LoL: Season 13 – Das wissen wir zu Start, Pre-Season und Änderungen

Warhammer 40.000: Darktide, das neue Game der bekannten Reihe kommt am 30. November 2022 auf Steam und spielt in einer düsteren Zukunft.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das Spiel gibt euch nun Tipps, in welcher Reihenfolge ihr die Camps am effizientesten machen könnt. Zusätzlich helfen sie mit Items und Runen. Dadurch braucht ihr etwa keine externen Programme mehr. League macht das alles dann selbst.

Wann startet Season 13? Aktuell fehlt noch ein konkretes Datum dazu, wann Season 13 in League of Legends los geht. Wir können allerdings anhand einiger Daten schon einen engeren Zeitraum eingrenzen:

Das neue Jahr bringt viele Änderungen für die Season 13 mit sich. Zuerst steht jedoch für alle Spieler in die Pre-Season von League of Legends bevor. Was Riot Games sich für die Season gedacht hat und wann es losgeht, erklären wir euch hier.

