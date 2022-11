HandOfBlood wollte LoL-Szene mit seinem Team aufmischen – Nach einem Jahr gibt’s viele Erfolge, aber keine Titel

Am 14. November 2021 gab der YouTuber HandOfBlood bekannt, dass er ein E-Sport-Team in League of Legends an den Start schicken wird. Dieses Team hieß Eintracht Spandau und sollte die deutsche LoL-Szene ordentlich aufmischen. Das ist nun ein Jahr her und wir von MeinMMO ziehen Bilanz.

Was ist das Besondere an dem Team? HandOfBlood und seine Agentur INSTINCT3 hatten große Pläne mit Eintracht Spandau. Sie traten direkt zum Start in der Frühlings-Season 2022 der Prime League an, der höchsten deutschsprachigen LoL-Liga. Dort wollten sie vor allem mit Storytelling für Wirbel sorgen:

HandOfBlood inszenierte sich als erfolgsbessesener, aber etwas einfältiger und emotionaler Präsident. Unvergessen ist seine Rangelei mit dem Chef des berliner Konkurrenten BiG.

Der LoL-Streamer Broeki wurde zum Hausmeister und Kommentator der Co-Streams.

Jedes Match wurde mit viel Wirbel auf Twitch begleitet. Als Gäste in den Streams waren bekannte Namen wie Maxim, ein ehemaliger LoL-Shoutcaster.

Es gab Pressekonferenzen wie bei den großen Fußball-Teams.

Neben dem Team selbst stützte auch eine riesige Fanbasis das Projekt. Auf Twitter findet man etliche Accounts, die sich als Fanclubs von Eintracht Spandau präsentieren und zusätzlichen Content produzieren.

HandOfBlood rief in der Vorstellung von Eintracht Spandau aus, langfristig unter den Top-Teams in der Prime League zu landen. Zudem sei das große Ziel der Gewinn der European Masters, dem höchsten europäischen Turnier hinter der Profi-Liga LEC.

Doch im ersten Jahr lief längst nicht alles nach Plan. Vor allem sportlich ist Luft nach oben, wie uns auch der Chef-Trainer Christoph „nRated“ Seitz verriet.

Mehr zu Eintracht Spandau erfahrt ihr in diesem Video:

Misslungener Start sorgte für Spott, doch es folgte ein kleines Wunder

Wie startete Eintracht Spandau in das Jahr 2022? Sehr bescheiden. Die ersten vier Spiele in Folge wurden direkt verloren. Wir von MeinMMO spotteten damals: Wenn sie schon zum Start so oft verlieren, wie sollen sie dann einem Titel bei den EU Masters gewinnen?

Doch schon im ersten Split bewies das Team Charakter. Match Nummer 5 konnte Eintracht Spandau erstmals gewinnen und sofort brach Euphorie aus. Die Spieler und Fans feierten den Sieg wie eine echte Fußballmannschaft – mit Getränken und Gesang vor einer Kneipe.

Der Sieg war auch extrem wichtig für die Moral, wie uns Johannes Gorzel, der Co-CEO von INSTINCT3, verriet:

Unser wichtigster Sieg im Jahr 2022 war direkt der Erste, gegen Wave in der Hinrunde der Prime League. Eigentlich war es eine Partie gegen den Tabellenletzten ohne großes Prestige, doch für uns war es der Befreiungsschlag nach einem 0:4-Start in die Liga. Den haben wir so gefeiert, wie manch andere Teams ihren Derbysieg.

Tatsächlich markierte der Sieg gegen Wave eine Wende, auch wenn es direkt im Anschluss erstmal eine Niederlage gegen Berlin international Gaming gab, den „Erzfeind“ von Spandau. Hier kam es auch zu dem oben erwähnten Gerangel, das wir euch nochmal als Video eingebunden haben:

Wie schaffte es Eintracht Spandau in die Playoffs? Nach sechs Spieltagen sah es so aus, als würde Eintracht Spandau in ihrem ersten Split keine große Rolle spielen. Doch das änderte sich.

Das Team entdeckte eine besondere Mechanik, die ihnen immer wieder zum Sieg verhalf: den Drachen. Den ersten Drachen holten sie in den nächsten Matches jede einzelne Mal und legten meist mit weiteren nach. Sie näherten sich so schnell der Drachenseele, dass die gegnerischen Teams reagieren mussten. Das nutzte Eintracht Spandau knallhart aus.

Zum Ende der Saison gewannen sie 8 Spiele in Folge und mussten sich in der Rückrunde nur GamerLegion geschlagen geben. So erreichten sie sogar Platz 2 und qualifizierten sich für die Playoffs zum ersten Einzug in die EU Masters.

Wie liefen die Playoffs? Kurios. Direkt zum Start spielten Eintracht Spandau (Platz 2) und GamerLegion (Platz 1) aus, wer nochmal ins Halbfinale gegen einen aufsteigenden Konkurrenten muss und wer direkt ins Finale einzieht.

Eintracht Spandau putzte GamerLegion locker mit 3:0 vom Feld. Plötzlich galten sie als große Hoffnung für Deutschland. Allerdings schaffte GamerLegion den Sprung ins Finale und revanchierte sich. Sie schickten das Team von HandOfBlood mit 3:0 nach Hause und holten sich den Titel. Ein bitterer Tag:

Die schlimmste Niederlage im ganzen Jahr war das Finale im Spring Split. Hätten wir dort gewonnen, wäre das einfach die Storyline schlechthin gewesen. Wir starteten schwach mit einer Niederlagenserie, kämpften uns zurück und hätten den Split schließlich als Titanen beendet. Aber es sollte einfach nicht sein. Kevin Westphal, Leiter der sportlichen Abteilung bei Eintracht Spandau

Wie arbeitet eigentlich der Trainer eines LoL-Teams? Wir haben mit dem Coach von Eintracht Spandau gesprochen

Einzug in die EU Masters Spring und die nächste Enttäuschung

Was folgte nach dem Spring Split? Die besten Teams aus der Prime League zogen in die EU Masters ein. Das ist ein Turnier, in dem die besten Teams aus ganz Europa gegeneinander um den Pokal spielen. Die EU Masters finden einmal im Frühling und einmal im Sommer statt.

Mit dem zweiten Platz im Spring Split schaffte Eintracht Spandau direkt den Sprung in das Turnier, doch sie kamen nicht weit. Schon in der Gruppenphase war Schluss.

Zwar gewann man gegen das serbische Team Crvena zvezda Esports, doch das war auch der Pflichtsieg. Gegen das französische Team Vitality.Bee und das polnische Team AGO verlor man. Zwar zeigte das Team von HandOfBlood am Ende Moral und schlug am Ende nochmal den Gruppenersten, doch für ein Weiterkommen reichte es nicht.

Am Ende landeten AGO und Vitality.Bee beide im Halbfinale, doch schlussendlich gewann das Team Karmine Corp, wo der Profi Rekkles mitspielte, die EU Masters Spring 2022.

Starker Start in den Summer Split – reicht es diesmal für den Titel?

Wie lief die zweite Saison-Hälfte? Im Mai startete der Summer Split in der Prime League. Eintracht Spandau visierte den Titel an und machte zu Beginn gleich alles richtig.

Nach drei Spieltagen hatte das Team alle Matches gewonnen und zudem noch Zeit für ein wenig Schabernack. Weil gleich vier Teams gemeinsam auf Platz 1 standen, benannten sie sich zu Aintracht Spandau um – denn die Tabelle wurde alphabetisch sortiert. So hatten sie kurzzeitig den ersten Platz inne.

Auch die Matches vier und fünf konnten noch gewonnen werden, doch dann fiel das Team in ein Formloch. Die Spieltage 6, 8 und 9 gingen verloren, die Rückrunde begann ebenfalls mit einer Niederlage.

Am Ende reichte es nur für Platz 5, aber immerhin den Einzug in die Playoffs. Doch dort schieden sie dramatisch 2:3 gegen Schalke 04 Esports aus, die am Ende den zweiten Platz holten. Damit verpasste Eintracht Spandau auch die Qualifikation für die EU Masters im Sommer.

Die fünf Spieler von Eintracht Spandau – von links nach rechts: Obsess, Prime, Kynetic, Pride, Special.

Die letzte Chance: der Prime League Supercup

Wie ging es weiter? Das letzte große Turnier des Jahres war der Prime League Super Cup, ein neues Format. Dort traten die Teams der Prime League, Prime League 2, der Prime League 3 und vier eingeladene Teams an.

Eintracht Spandau spielte sich souverän mit 6:0 durch die Gruppenphase und gewann auch das erste Match in der K.O.-Phase. Allerdings war im Viertelfinale gegen SK Gaming Prime Endstation. Am Ende gewann Hertha BSC aus der zweiten Liga, vor BiG auf Platz 2 sowie SK Gaming Prime und Kaufland Hangry Knights auf Platz 3/4.

Die Kaufland Hangry Knights sind ein interessantes Team, da der Lebensmittelhändler ein Stipendium samt Gaming-Haus bot und sich über 500 Interessenten auf einen Platz im Team beworben hatten. Sie starteten in der 4. Liga, spielen aber 2023 bereits in Liga 2:

LoL: Supermarkt rekrutiert Team für die 4. Liga – Gibt ihnen ein Gaming-Haus und Stipendium

Wie lief das Jahr sportlich für das Team von HandOfBlood? Für Eintracht Spandau endete das erste Jahr als Team insgesamt enttäuschend. Es gab keinen Titel und nur eine Qualifikation für die EU Masters. Der Trainer nRated sagte uns dazu:

Aus sportlicher Sicht hätten wir mehr erreichen können, insofern sind wir zwar mit der Leistung der einzelnen Akteure zufrieden, jedoch nicht mit dem Endergebnis. Da war mehr drin. Wir erwarten mehr.

Eintracht Spandau ist ein riesiger Gewinn für deutsche LoL-Szene

War 2022 alles schlecht? Nein, denn Eintracht Spandau hat insgesamt unheimlich viele Meilensteine erreicht. Der größte Wunsch von HandOfBlood und seinem Team war es, die deutsche LoL-Szene aufzumischen. Und das haben sie geschafft.

2021 schauten im Schnitt knapp 4.091 Leute die Streams der Prime League.

2022 waren es 9.215 im Durchschnitt.

2021 schauten in der Spitze 38.000 Zuschauer gleichzeitig zu. Der zweitgrößte Stream erreichte jedoch nur 23.000 Zuschauer im Peak.

Im April 2022 waren es über 43.000 Zuschauer und später schauten dank NNO, einem Team aus Streamern, sogar über 78.000 Leute im Peak zu.

Zudem zog Eintracht Spandau selbst einen Twitch-Kanal auf, mit fast 11.000 Zuschauern im Schnitt und 37.000 im Peak.

Außerdem berichteten viel mehr Medien über die deutsche Liga. Wir selbst von MeinMMO haben mehr als 20 Artikel zu dem Team geschrieben und selbst allgemeine Medien wie der Tagesspiegel und die Sportschau nahmen das Thema auf.

Für Eintracht Spandau lief es ebenfalls gut. Ihr YouTube-Kanal konnte bis zum Februar bereits 100.000 Abonnenten gewinnen und ist inzwischen mit dem eigenen Kanal Twitch-Partner.

Geht da noch mehr? INSTINCT3 reicht das noch lange nicht. Vor allem im internationalen Vergleich liegt die deutsche Liga deutlich hinter Frankreich und Spanien zurück, wo im Schnitt 20.000 Leute zuschauen und im Peak auch deutlich über 100.000.

Wir müssen mehr Begeisterung für das Ligageschehen und dessen Charaktere stiften. Und dabei sind die Teams, die Liga und auch die Medien gefordert. Keine dieser Gruppen bekleckert sich da gerade mit Ruhm. Wäre NNO in die erste Division der Prime League aufgestiegen, hätte sich dieses Problem wahrscheinlich von selbst gelöst. Darum ist es schade, dass das nicht geklappt hat. Johannes Gorzel, Co-CEO von INSTINCT3

Der Trainer nRated sieht vor allem den sportlichen Aspekt als wichtig an:

Wichtig ist außerdem, dass sich die sportliche Wahrnehmung der Prime League im europäischen Vergleich grundlegend ändert. Dafür muss es Prime-League-Teams geben, die den sportlichen Bereich richtig ernst nehmen und in den EU Masters die Halbfinalspiele und Finals aufmischen. Wir planen, dafür unseren Beitrag zu leisten.

Kevin Westphal wünscht sich zudem, dass die anderen deutschen Teams mitziehen und eigenes Storytelling. Er witzelt: „Wer sich der schweren Herausforderung stellt und einen YouTube-Kanal kreiert, bekommt von mir eine ‚Eintracht Spandau‘-Kappe geschenkt.“

Mit Johannes Gorzel und Kevin Westphal haben wir in einem Podcast ausführlich über Eintracht Spandau und die Idee hinter dem Team gesprochen:

Eine sportliche Neuaufstellung für 2023

Wie geht es für Eintracht Spandau weiter? Fest steht, dass das alte Team nicht komplett in die neue Saison übernommen wird. Derzeit dürfen sich alle fünf Spieler auf dem Markt umschauen und Angebote neuer Teams einholen. Wie das Roster 2023 genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Neben Änderungen an Spielern arbeitet auch die Organisation selbst an sich. Johannes Gorzel sagt zur Zukunft:

Wir werden weiterhin die beste Infrastruktur aller Prime League-Teams stellen. Abseits dessen gilt es nun sehr viele Learnings anzuwenden, die eine Organisation in ihrem ersten Jahr so sammelt. Eintracht Spandau wird 2023 mit einem gestärkten Verständnis für Teamdynamiken, Prozesse, Ansprüche und den dafür notwendigen Kader angehen.

Was sagt ihr zu Eintracht Spandau, der Inszenierung und generell der deutschen Prime League? Was müsste sich für euch ändern, damit euer Interesse an der Liga wächst? Und welche Spieler würden das Team gut ergänzen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die ursprüngliche Ankündigung von Eintracht Spandau könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

Deutscher YouTuber gründet E-Sport Team – Steigt direkt in höchster deutscher LoL-Liga ein