LoL-Team von YouTuber HandOfBlood feiert den 1. Sieg so schön wie Fußballfans

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Rund um das Team soll es viel “Storytelling” geben. So gab es bereits “Pressekonferenzen” mit den Verantwortlichen, “Leaks” zu den Verpflichtungen und eine eher kuriose Präsentation der tatsächlichen Mannschaft. Dabei nehmen sich HandOfBlood und auch die anderen Mitglieder des Teams nicht wirklich ernst, was die ganzen Inszenierungen aber nur unterhaltsamer macht.

Wie sah die Feier genau aus? Zusammen mit Fans ging es für die Eintracht Spandau im Anschluss an das Match in die Gaststätte Spandauer Bock, wo gefeiert wurde. Vor der Gaststätte wurde dann die Hymne von Eintracht Spandau gesungen, wie dieses Video auf Twitter zeigt:

Mit Eintracht Spandau (EINS) hat der YouTuber HandOfBlood ein Team auf die Beine gestellt, dass in der höchsten deutschsprachigen Liga von League of Legends – der Strauss Prime League – unterwegs ist. Nach vier Niederlagen in Folge gelang nun der erste Sieg. Und der wurde ordentlich gefeiert.

