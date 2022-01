LoL: YouTuber will mit eigenem Esport-Team die Meisterschaft gewinnen, verliert direkt das erste Match

Der YouTuber Maximilian Knabe, besser bekannt als HandOfBlood, hat das Esports-Team Eintracht Spandau in League of Legends gegründet. Damit startete er direkt in der höchsten deutschen Liga und möchte in den kommenden zwei Jahren die EU Masters gewinnen, den höchsten Titel direkt hinter der LEC. Doch das Auftakt-Match der Liga lief alles andere als gut.

Was ist das für ein Team?

Eintracht Spandau soll laut HandOfBlood die Esports-Szene aufmischen, weil sie für mehr Identifikation und Storytelling sorgen möchten. Immer wieder werden deshalb virtuelle und gestellte Pressekonferenzen aufgezeichnet, in denen sich der YouTuber zu Fragen von “Journalisten” äußert. Diese Fragen kommen jedoch von seinen Mitarbeitern.

Es gab eine große Inszenierung rund um die Bekanntgabe des eigenen Kaders. Im Spaß wurde mit größeren Namen wie PowerOfEvil, einem der erfolgreichsten deutschen Spieler, verhandelt. Auch Rekkles, einer der weltweit stärksten Spieler auf der Position AD-Carry, wurde vom Team selbst als “Gerücht” gestreut. Beide nahmen bereits mehrfach an den Weltmeisterschaften in LoL teil.

Am Ende besteht das Team aber aus eher “normalen Spielern”, die teilweise auch schon zuvor in der Prime League, vergleichbaren Ligen oder bei Academy-Teams von Schalke und Fnatic gespielt haben. Mit dem Team wolle man trotzdem innerhalb der nächsten zwei Jahren die EU Masters gewinnen. In diesem Turnier treten die besten Teams aus Europa an, die nicht in der LEC spielen.

Am Dienstag, dem 11. Januar, eröffnete Eintracht Spandau die Prime League mit dem Match gegen Gamer Legion. Doch während HandOfBlood in der “Pressekonferenz” das Duell als “einfaches Freilos” bezeichnete, lief das Spiel überhaupt nicht gut für Eintracht Spandau.

Fehler in der Botlane und Probleme im Teamplay

Wie lief das Match gegen Gamer Legion? Eher bescheiden. Gerade in den ersten Minuten spielte die Botlane um den AD-Carry Leander “Kynetic” Sydekum und Olivier “Prime” Payet sehr aggressiv und forcierte immer wieder Kämpfe. Sie setzten dabei auf die Kombination aus Jhin und Leona.

Doch im entscheidenden Moment und mit etwas Glück konnte Gamer Legion kontern und sich das First Blood auf dem eigenen AD-Carry sichern. Danach dominierte Gamer Legion mit Caitlyn auf der Botlane, was an ihrer großen Reichweite und dem leichten Goldvorsprung lag, der sich dann immer weiter ausbaute. Auch der erste Drache gegen an Gamer Legion.

Eintracht Spandau fokussierte sich im Anschluss auf die Botlane und konnte nach 16 Minuten sogar mit 5:4 in den Kills in Führung gehen, lag aber trotzdem über 1.000 Gold und zwei Drachen zurück.

Dann kam es zu einem entscheidenden Teamkampf um Drache Nummer 3, den das Team von HandOfBlood jedoch deutlich verlor. Die Ultimates von Leona und Ornn verpufften, während Jhin und LeBlanc kaum Schaden setzen konnten.

Im Gegenzug holte sich Caitlyn gleich 2 Kills und sie drehten den Spielstand insgesamt auf ein 5:8. Zudem sicherten sie sich den dritten Drachen.

Von da an dominierte Gamer Legion jeden Teamkampf und nach einem verzweifelten Kampf um den Baron, in dem Eintracht Spandau gleich 3 Spieler verlor, beendeten sie das Match nach knapp 30 Minuten.

Insgesamt wirkte das Team von HandOfBlood in den Kämpfen sehr unkoordiniert und chancenlos. Allerdings wurde Eintracht Spandau auch erst Ende 2021 überhaupt gegründet und gab das Roster der Spieler sehr spät bekannt. Es ist davon auszugehen, dass das Team einfach noch nicht gut eingespielt ist.

“Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, aber das wird es noch etwas dauern”

Wie reagieren die Spieler und der YouTuber? Bisher gibt es noch kein Video von Eintracht Spandau zu dem Auftakt. Allerdings dürfen die Fans wohl in Kürze mit einer weiteren “Pressekonferenz” rechnen.

Im Livestream der Prime League äußerte sich jedoch der Supporter Olivier “Prime” Payet in einem Interview. Dort sagte er: “Es war nett. Natürlich haben wir verloren, das nervt, aber ich habe den Support der Fans vor und nach dem Spiel gefühlt. Uns ist bewusst, wo wir Fehler gemacht haben und woran wir arbeiten müssen, aber das wird noch etwas dauern.”

Team überzeugt mit Zuschauerzahlen und Fan-Support: Auch wenn der Auftakt in der Prime League nicht gelungen ist, hat das Team von Eintracht Spandau etwas zu feiern. Denn sie zeigten das Match live auf ihrem eigenen Twitch-Kanal, der zwischenzeitlich fast genauso viele Zuschauer hatte, wie der offizielle Stream.

Auf dem Twitter-Kanal wird zudem der Support der Fans gelobt, die zahlreich das Team aus Berlin angefeuert haben. Die Niederlage soll zwar ein Rückschritt gewesen sein, doch jetzt wolle man “das Feld von hinten aufräumen”.

Was sagt ihr zu Eintracht Spandau? Seid ihr Fans davon oder könntet euch zumindest vorstellen, ein Fan dieses Teams zu werden? Und wie seht ihr die langfristigen Chancen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

