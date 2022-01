LoL: Statistik zeigt, welche Champions Riot besonders lieb hat und ihnen am meisten Skins spendiert

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagt ihr zu dieser Statistik? Sind Überraschungen für euch dabei oder waren genau die Champions besonders beliebt, die ihr auch erwartet hattet? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Etwas überraschend ist zudem, dass einige Monster-Champions zu denen zählen, die am meisten Skins haben. Oftmals wird sich in der Community darüber beschwert, dass nur menschliche Champions Skins bekommen. Kog’Maw und Renekton etwa haben beide 12 Skins.

Was ist das für eine Statistik? Der reddit-Nutzer raikaria2 hat eine Tabelle erstellt, in dem alle Champions und ihre Zahl von Skins aufgelistet hat. Er hat sie zudem in 5 Kategorien eingeteilt, je nachdem wie viele Skins sie im Schnitt seit ihrem Release bekommen haben.

Bei den Fans von League of Legends kommt es immer wieder zu Diskussionen, welche Champions der Entwickler Riot Games besonders lieb hat und ihnen deshalb viele Skins spendiert, und welche eher unbeliebt sind. Im reddit hat ein Spieler alle Champions und ihre Skins verglichen. Ein Champion aus 2020 ist der große Gewinner in puncto Skins.

Insert

You are going to send email to