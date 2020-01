LoL: Spieler lieben neuen Champion Sett – Was macht ihn so gut?

In League of Legends steht bereits der nächste Champion in den Startlöchern: Sett. Er überzeugt durch ein simpleres Design als seine Vorgänger und wird deshalb von vielen bereits sehnsüchtig erwartet.

Was macht Sett besonders? Der neue Champion Sett war laut der Lore ein Fighter in ionischen Kampfarenen, was sich auch in seinen Fertigkeiten widerspiegelt. Während der Champion Aphelios direkt mit mehreren Waffen-Kits daher kam, ist Sett sehr simpel gehalten.

Seine Fertigkeiten legen Wert auf Schaden und CC. Komplexe Mechaniken wie Unsichtbarkeit, schnelle Wiederaufladungen oder Ausweichrollen sind praktisch nicht vorhanden.

Und das begeistert viele Spieler. So erstellte der Nutzer wowincredible9 einen reddit-Thread mit dem Titel: „Ich freue mich mehr auf Sett, also auf jeden anderen Champion meiner Rolle 2019.“ Dort stimmten ihm viele Spieler zu:

Serjayr: „Es ist lange her, dass ich mich so auf einen Champion gefreut habe. Ich spiele auf der Top-Lane und ich werde Sett auf dem PBE spielen, bis er endlich erscheint.“

Chooseusername3331: „Ja, es fühlt sich sehr befriedigend an ihn zu spielen und er wirkt dabei nicht zu kompliziert.“

Eljako98: „Ich bin glücklich, dass sie endlich einen brauchbaren Top-Laner veröffentlichen, der kein Assassine mit mehreren Dashes ist.“

Sett Ingame

Wann erscheint Sett? Ein offizielles Release-Datum gibt es für den neuen Champion nicht. Er befindet sich bereits auf der PBE. Möglich wäre also der morgige Patch, der auf den Start der neuen Season 10 vorbereiten soll.

In einem neuen Tweet vom Lead Gameplay Designer Mark Yetter zur Übersicht von Patch 10.1 taucht er jedoch nicht auf. Es wäre also auch möglich, dass Sett erst zwei Wochen später, mit dem Patch am 22. Januar, erscheint.

LoL-Profi (23) erklärt, wie hart eSport ist: „Bist du nicht berühmt, wirst du ersetzt“

Ein einfacher, aber effektiver Kämpfer

Was kann Sett? Sett ist ein Kämpfer und gedacht für die Top-Lane. Seine Fertigkeiten sind:

Streitlustig (Passiv): Setts normale Angriffe nutzen abwechselnd die linke und rechte Faust. Die rechte Faust verursacht dabei zusätzlichen Schaden. Zudem erhöht sich Setts Lebenspunkteregeneration um 0,25 pro 5% fehlender Lebenspunkte.

Auf eigene Faust [Q]: Sett erhält 1,5 Sekunden lang 30% Lauftempo und die nächsten beiden Angriffe verursachen zusätzlichen Schaden

Schwinger (W): Passiv: Sett speichert Schaden als Streitlust. Aktiv holt Sett zu einem gewaltigen Schlag aus, der Gegnern Schaden +25% der verbrauchten Streitlust als absoluten Schaden zufügt.

Auf die Zwölf (E): Sett schleudert Gegner auf beiden Seiten von ihm gegeneinander und fügt dabei Schaden zu. Steht auf jeder Seite mindestens 1 Gegner, werden diese für 1 Sekunde betäubt.

Das K.O.-Kriterium (R): Sett packt einen Gegner, zieht ihn nach vorn und schmettert ihn zu Boden. Gegner im Umkreis erleiden Schaden und werden für 1,5 Sekunden um 99% verlangsamt.

Alle Fertigkeiten und einige Emotes könnt ihr euch in diesem Video genauer anschauen:

Nein, Sett ist nicht Dravens Sohn

Woher kommt Sett? Sett stammt aus ärmlichen Verhältnissen in Iona, wobei sein Vater als Ringkämpfer sehr berühmt war. Eines Tages verschwand sein Vater und Sett fand heraus, dass dieser sich aus seinem Vertrag freigekauft hatte und an einem anderen Ort der Welt nun erfolgreiche Kämpfe austrug.

Sett wurde daraufhin wütend und begann selbst in den Arenen zu kämpfen, um seinem Vater irgendwann gegenüberzustehen und ihn zu besiegen.

Eines Tages entschied Sett sich jedoch in das große Geschäft einzusteigen und übernahm die Leitung der Arenen von Ionia. Inzwischen zählt er zu den bekanntesten Unterwelt-Bossen. Doch noch immer ist er ein stärker Kämpfer.

Das Artwork zu Sett

Wer ist Setts Vater? Im reddit begannen nach Erscheinen der Kurzgeschichte zu Sett die Spekulationen, wer der Vater sein könnte. Viele kamen auf Draven, den bekannten Axtwerfer. Doch der war zur Zeit von Setts Geburt gerade mal 2 Jahre alt.

Wer der tatsächliche Vater von Sett ist, ist bisher nicht bekannt. Möglich ist aber, dass wir ihm in Zukunft noch begegnen könnten.

Draven, ein starker Champion, aber nicht Setts Vater

Der nächste Champ wird ein Jungler

Wie geht es nach Sett weiter? Aus einer Roadmap im Oktober wissen wir, dass nach Senna, Aphelios und nun Sett ein weiterer Champion geplant ist. Dieser soll ein Jungler werden. Genaue Details gibt es bisher aber nicht.

Betrachten wir diese 4 Champions müsste im Anschluss an den Jungler dann ein Mid-Laner folgen. Zudem sind Überarbeitungen von Fiddlesticks und Volibear geplant.

