Ich habe das 1. Mal LoL gespielt – Die sind da wirklich so gemein, wie alle sagen

Wie sahen meine ersten Schritte in League of Legends aus? Ist die Community wirklich so toxisch wie allgemein geschimpft wird? Lest hier, welche Erfahrungen ein Noob in LoL gemacht hat und warum ich es jedem nur empfehlen kann.

Warum gerade League of Legends? Warum habe ich mir gerade ein Spiel ausgesucht, welches schon 2009 erschienen ist. Genau, LoL hat mittlerweile 10 Jahre auf dem virtuellen Buckel. Wer sich so lange auf dem Spielemarkt befindet und behauptet, macht unweigerlich von sich Reden.

Immer mal wieder habe ich am Rande von Mobas wie Dota, HotS und halt LoL gehört. Das Genre ist anscheinend ein Phänomen und hat große Turniere mit astronomischen Preisgeldern. Aber das ist doch nur im Fernen Osten so, oder? Falsch gedacht.

Den einzigen LoL-Spieler, den ich als Außenstehender kannte: Faker. Der muss irgendwie ein Halbgott und das Maß aller (LoL-)Dinge sein. Er ist ein gutes Beispiel für einen Sportler, der weit über den Sport bekannt ist. Sowas wie Tiger Woods oder Mike Tyson, die beiden kennt man auch ohne Ahnung von Golf oder Boxen zu haben.

Hier auf Mein-MMO.de habe ich gelesen, dass die Weltmeisterschaft in Europa stattfand. In den Endrunden befanden sich sogar ein Team mit europäischen Spielern. Die Jungs aus Dänemark, Kroatien, Polen und Slowenien haben es sogar bis ins Finale geschafft – gereicht hat es aber am Ende nur für die Silbermedaille.

Ich war gehooked, also hing am Haken. Nun wollte ich wissen, warum die Welle scheinbar schon lange bei uns angekommen war. Wieso LoL auch nach einer vollen Dekade begeistert. Lest in diesem Beitrag, wie es mir im gnadenlosen Selbst-Experiment erging.

Aller Anfang ist schwer

Hab Ich Vorerfahrung mit Mobas? Ich bin ein blutiger Anfänger was League of Legends betrifft. Ich treibe mich nicht mal viel auf dem PC herum. Meine Zocker-Heimat ist die Konsole. Die meiste Zeit gilt: Der Rechner ist mein Arbeitstier. Die Maus klickt in Textdokumenten, die Tastatur entfesselt keine Fähigkeiten via Hotkeys, sondern wandelt Buchstaben in Wörter um.

Als ich jünger war, habe ich Erfahrungen mit Age of Empires 2 am PC gesammelt, aber sonst? Okay, ich bin ganz ehrlich, in der Schulzeit habe ich mit Freunden zwei, eventuell drei Runden Dota gespielt. Ich kenne zumindest das Prinzip des ‚Last Hittings‘ und weiß: es gilt zusammen mit Minions eine Basis zu stürmen.

Aber das ist mindestens auch eine Dekade her und beschränkte sich auf ein Wochenende (gespielt wurde ja nie in der Schulwoche). Also habe ich mir einige Einsteiger-Guides zu LoL hereingezogen. Jetzt kenne ich die Basics und weiß ich zumindest, dass aktuell Pre-Season ist. Dies ist angeblich ein guter Zeitpunkt um in LoL einzusteigen.

So sahen meine ersten Schritte ingame aus: Wie es sich für einen Anfänger gehört, habe ich das Tutorial gesucht. Glücklicherwiese gibt es einen solchen Modus in LoL. Brav habe ich die Handvoll Missionen bestritten. Hier werden einem tatsächlich die elementarsten Spielprinzipien gegen Bots (KI gesteuerte Gegner) beigebracht.

Ich weiß jetzt, wie man einen von drei Pfaden (eng. Lanes) pusht und dass auf dem Weg in die feindliche Basis fiese Geschütztürme einem das Leben schwer machen. Hat man sich gegen alle Widrigkeiten auf seiner Lane behauptet, gilt es den gegnerischen Nexus, das Herz der Basis, auseinander zu nehmen.

Alles gar kein Problem. Linksklick hier, Rechtsklick dort und schon säbelt mein Charakter alles in seinem Weg um. Ich habe sogar erklärt bekommen, dass ich mir in meiner eigenen Basis mächtige Items kaufen kann. Damit ausgerüstet, hatte mein Tutorial-Gegner schnell die Segel gestrichen.

Das ist der Nexus, wenn der fällt, heißt’s: game over – Quelle: gamepedia

Welcher Champion soll es sein? In League of Legends wählt man vor jeder Runde einen Champion. Nur den steuert man und tritt gemeinsam mit vier Verbündeten gegen fünf feindliche Helden an. Zum jetzigen Zeitpunkt (15.12.19) gibt es beinahe 150 dieser Champions.

Also scrollte ich mal so durch die gewaltige Liste mit 146 einzigartiger Recken. Kann ja nicht so schwer sein, schließlich kenne ich alle 151 Original-Pokémon. Und wie immer gilt für mich: Der am coolsten aussieht, ist auch der coolste.

Azir sieht so aus wie ich mir schon als Kind den Gott Horus vorstellte.

Schon bei Destiny 2 fand ich das Design von Osiris und den mythischen Ägypten-Bezügen interessant. Bei Warframe mache ich das Weltall mit Inaros, dem Herrn des Wüstensands, unsicher. Daher fiel meine Wahl auf Azir.

Aber meine Entscheidung erhielt einen Dämpfer. Der erkorene Champion Azir wird als ’schwer zu spielen‘ ingame eingestuft. Zusätzlich kostet der Gute auch noch irgendwelche blauen Ressourcen. Ich bin als Neueinsteiger natürlich chronisch pleite und muss mir das Zeug erst verdienen.

Also blieb ich erstmal bei meinem Gratis-Helden: Master Yi. Der ist ein Schwertkämpfer und erinnert an einen traditionellen chinesischen Krieger. Einzig die Tatsache, dass er gleich sieben Stirnlampen trägt, verunsichert mich. Darüber gibt’s aber sicher eine Hintergrundgeschichte.

Aber mit dem Typen habe ich schließlich das ganze Tutorial auseinander genommen. Ich war sehr zuversichtlich und meine Reise ging weiter.

Kann dich auch im Dunkeln filetieren: Master Yi

Jetzt wird’s ernst – Das 1. echte Match

So lief mein erstes Match: Es war so weit. Jetzt geht’s endlich ans Eingemachte und in League of Legends heißt das: Summoner’s Rift. Damit ist der Modus und die Karte im 5vs5 gemeint. Es gibt zwar andere Modi und seit Kurzem auch das Sommer-Phänomen Teamfight Tactis, aber ich will das Herzstück von LoL kosten.

Schnell war ein Spiel gegen echte Kontrahenten gefunden. Im Chat während der Charakterwahl fielen mysteriöse Wörter wie Jungler oder AD Carry. Egal, ich wünschte allen ein gutes Spiel. Wenig wussten die armen Seelen, dass sie gleich von Master Yi zerpflückt würden.

Eine kleine Korrektur zu meinem vorherigen Satz: Master Yi wurde zerpflückt. Egal wen ich angriff, ich bekam dauernd auf die Mütze. Entweder wurde ich geganked oder wurde im fairen Duell von nur einem Angriff in den Boden gestampft. In Destiny fahre ich mit meinem aggressiven Spielstil ganz gut, aber in LoL nicht wirklich.

Das Spiel wollte einfach nicht so wie im Tutorial laufen. Zwar habe ich nach den ersten Rückschlägen deutlich vorsichtiger gespielt. Am Ende war meine KD/A, meine Kills, Tode und Assistis, trotzdem nicht so berauschend.

Was sagten meine Mitspieler dazu? Ich möchte den Text jugendfrei halten, daher entschärfe ich das ganze Etwas. Aber die Aufforderungen doch das Spiel zu deinstallieren oder mich denn aus dem Fenster zu stürzen nagten doch an meinem Selbstbewusstsein.

Ich versuchte den Gentlemen klarzumachen, Nachsicht mit mir zu haben. Schließlich handelte es sich um mein erstes Match. Leider zog die Ausrede nicht. Der Fakt, dass ich immer noch freundlich antwortete, schien das Feuer des Wütens nur weiter zu schüren.

Zum Glück beleidigten sie nicht mich, sondern richteten den Hass ausschließlich gegen Master Yi. „Dieser Y ist ein [zensiert]“ oder „warum bekomme ich immer solche [zensiert] Mates wie Yi“.

Als ich in der Redaktion von dem Erlebten berichtete, sorgte ich für unfreiwillige Lacher. Kollege Schuhmann meinte belustigt, dass ich ja auch erstmal weiter gegen Bots üben müsse. Nur sagte mir das Spiel solche Geheimnisse nicht von sich aus.

Legende Faker schimpft bestimmt nicht mit seinem Team

Das sagt man über die LoL-Community: Auch über die Grenzen von League of Legends und dem Moba-Sektor gilt das Spiel im Volksmund als toxisch (giftig). So gibt es über die Jahre immer wieder solche Berichte:

Aber Riot, die Entwickler hinter den LoL und auch andere namhafte Gaming-Größen wie Blizzard, verbünden sich gegen toxische Spieler. Es soll ein angenehmeres Klima vorherrschen.

Auch in der Redaktion von Mein-MMO.de herrscht der Tenor von einer geläuterten Community vor. Ich hatte wohl einfach Pech und habe gerade in meinem ersten Match genau das Klischee vorgefunden.

Links Profi Faker und Streamer Tyler1 haben sich jetzt lieb

Macht das denn Spaß?

Man lernt nie aus: Ich bin weiterhin am Ball geblieben. Eine Woche lang habe ich mich jeden Abend eingeloggt und an Beutezügen gearbeitet. Und in all der Zeit habe ich tatsächlich kein so toxisches Game mehr erlebt. Egal wie schlecht ich oder ein Mitspieler war.

Natürlich wurde noch im Chat geflamt und geschimpft. Das Gift-Level bliebt aber im akzeptablen Bereich. Der ein oder andere Spieler ließ sogar ein „nice“ oder „gg“ zurück.

Zwar habe ich mein Ziel von Azir noch nicht erreicht. Ich möchte zuerst mal mit allen Basics vertraut werden. Aber der recht einsteigerfreundliche Champ Garen hat mir so manch cooles Play beschert. Zudem kenne ich nun auch die Grundzüge aller Rollen und Lanes, und auch Techniken wie ‚Wave Management‘ – kennen heißt hierbei nicht gemeistert.

Garen hält viel aus und kann zudem gut austeilen

Mein Fazit zum LoL-Einstieg: Ich verstehe jetzt teilweise die Faszination von League of Legends und kann von mir sagen: Ja, es macht eine Menge Spaß. Das Spiel ist unglaublich vielschichtig und komplex.

Zwar ist es nicht so einsteigerfreundlich wie zum Beispiel ein Overwatch, aber der Sog ist enorm. Kaum ein Spiel läuft gleich ab, immer wieder wird man neu oder auf eine andere Art gefordert. Zudem arbeitet Entwickler Riot stetig an ihrem Erfolgsgame.

Klar, man muss sich darauf einlassen. Aber wenn selbst ein Moba-Noob wie ich seinen Spaß hatte, warum ihr nicht auch? Mein Hauptspiel wird League of Legends sicher nicht werden. Ein paar Runden zwischendurch, wenn bei Destiny 2 mal wieder Content-Dürre herrscht, sind bestimmt drin.

Und auch wenn es eigentlich anderes zu tun gibt, ein Blick in LoL schadet sicher nicht. Ach was soll’s, ich starte jetzt einfach eine Runde. Man sieht sich im Summoner’s Rift.

Wie sahen eure ersten Schritte aus? Habt ihr euch eventuell bisher noch gar nicht in ein Moba gewagt? Stimmen die Gerüchte über die LoL-Community?