Riot Forge hat mir gezeigt wie gut die Welt von LoL eigentlich ist – Doch jetzt muss ich mich davon verabschieden

Letzte Woche kündigte Riot an, 530 Mitarbeiter zu entlassen. Im Zuge dessen werden kleinere Projekte abgesetzt. Dazu gehört auch Riot Forge. Für MeinMMO-Autor Nikolas Hernes ist das ein großer Verlust, denn die kleinen Spiele haben gezeigt, was für ein Potenzial in der Welt von League of Legends schlummert.

Riot Forge war ein von Riot Games geleitetes Label, das Spiele von Indieentwicklern veröffentlicht hat, die sich mit der LoL-Lizenz austoben durften. Insgesamt brachte es das Spiel auf 5 verschiedene Titel, die alle ein anderes Genre bedient haben. Alles mit dem Untertitel A League of Legends Story .

Auch die Szenarien und die gezeigten Champions unterschieden sich untereinander. Mit Ruined King gab es ein an JRPGs angelehntes Rollenspiel. Song of Nunu brachte uns ein narratives 3D-Abenteuer und Convergence und Mageseeker tobten sich in den typischen Indie-Genres Metroidvania und Action-RPG aus.

Nun ist das alles Geschichte und mit dem Titel Bandle Tale erscheint bald das letzte Spiel dieses Labels. Mich macht das traurig, denn abseits von Arcane gibt es dadurch kaum noch Möglichkeiten, die LoL-Welt besser zu erkunden.

Eines der Indie-Spiele war Convergence:

Eine Lore, die einfach nicht genutzt wird

Die League of Legends Lore ist riesig. Es gibt verschiedene Reiche, Fraktionen und innerhalb der Orte auch kleinere Geschichten. Doch das alles wird vergleichsweise trocken erzählt.

Zwar sind Champion-Beschreibungen und Interaktionen in League of Legends ganz cool. Wirklich frisch und spannend werden die Geschichten aber dadurch nicht erzählt. Einen simplen Text zu lesen, ist halt einfach nicht so spannend wie eine Geschichte selbst zu entdecken.

Die Spiele von Riot Forge boten da schon deutlich mehr. In Ruined King konnte ich den Piraten-Ort Bilgewasser mit seinen Bewohnern erkunden. Durch Dialoge und kleine Nebenquests konnte ich mir dann ein Bild vom kriminellen Ort machen. Die Interaktionen zwischen den verschiedenen Partymitgliedern haben den mir bekannten Champions viel mehr Charakter und vor allem Lore gegeben.

Auch in Song of Nunu war für mich das größte Highlight die Erkundung und das Miteinander zwischen den Helden.

Das Kartenspiel von Riot Legends of Runeterra ist auch stark von den Kündigungen betroffen. Das Spiel hatte durch viele neue Karten die Möglichkeit, kleine Charaktere in die Lore hinzuzufügen, ohne umfassende Champions zu designen. Man sieht Soldaten der verschiedenen Fraktionen oder einfach den kleinen Sohn vom Champion Malphite.

In Ruined King ging es um die Piratenstadt Bilgewasser und die Geschichte des gefallen Königs Viego

Der Traum von anderen Genres

Durch Riot Forge sind bei mir und meinen Freunden auch viele Ideen entwachsen, die man mit dem Riot-Universum füllen kann. Ein klassisches Strategiespiel mit verschiedenen Fraktionen. Ein Charakter-Action-Game wie Devil May Cry oder Hi-Fi Rush. Oder einfach einen Shooter. Diese Wünsche rücken durch die Schließung des Labels in weite Ferne.

Wenn ich mir anschaue, wie viele verschiedene Games zum Warhammer-Universum erscheinen, bin ich neidisch, dass Riot nicht das Gleiche versucht. Klar, da kommen nicht immer die besten Spiele bei raus, aber eine gewisse Experimentierfreudigkeit kann auch die Spielerschaft erweitern und Leute anlocken, die eigentlich keine Mobas spielen.

Arcane hat es geschafft, viele Leute zu erreichen und die Zuschauer für die LoL-Welt zu sensibilisieren. Charaktere wie Jinx oder Vi sind einfach viel präsenter und das durch die Serie. Einen letzten Hoffnungsschimmer, um die Welt von Runterra besser zu erkunden, ist das MMORPG. Doch dieses wurde im letzten Statement nicht erwähnt und auch die letzten News waren nicht gerade positiv:

Chef von Riot sagt über das neue LoL-MMORPG: „Wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich meine Karriere nicht auf dieses Projekt stützen“

Der höhere Fokus auf die 4 Kern-Spiele könnte natürlich für große Verbesserungen sorgen, die Kreativität und die Möglichkeit von Runeterra leiden aber durch die Schließung enorm. Uns bleibt zu hoffen, dass Arcane Staffel 2 die Runeterra-Welt zufriedenstellend erweitert und wir dadurch doch noch andere Projekte im LoL-Universum bekommen.

Was sagt ihr zu Riot Forge? Und welche Genres oder Spiele würdet ihr euch im LoL-Universum wünschen. Schreibt es uns in die Kommentare. Mehr Infos zu den aktuellen Kündigungen bei Riot findet ihr hier:

LoL-Entwickler Riot entlässt 530 Mitarbeiter, will sich auf die 4 größten Spiele konzentrieren – Das sind die Auswirkungen