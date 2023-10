Das neue Spiel im Universum von LoL ist wie ein spielbarer Pixar-Film und ideal für die Weihnachtszeit

Die neueste Singleplayer-Erfahrung aus dem League of Legends -Universum erscheint am 1. November. MeinMMO-Autor Nikolas Hernes konnte Song of Nunu: A League of Legends Story schon zocken und findet, das Spiel ist perfekt, wenn man einen Animationsfilm für die Weihnachtszeit sucht.

Das LoL-Universum hat neben TFT und Legends of Runterra mittlerweile auch mehrere Singeplayer-Games spendiert bekommen, die verschiedenen Champions ein Solo-Spotlight geben und die Welt abseits trockener Lore-Texte erweitern.

Dieses Jahr gab es schon CONVERGENCE und The Mageseeker. Song of Nunu ist aber das erste volle 3D-Spiel im LoL-Universum, und vor allem zur kommenden Weihnachtszeit lohnt sich das Spiel, auch wenn es spielerische Schwächen hat.

Eine Geschichte wie bei Pixar

Was ist Song of Nunu für ein Spiel?

Man begleitet Nunu und den Yeti Willump, wie sie versuchen in Freljord die Mutter von Nunu zu finden

Fokus liegt hierbei auf dem Erkunden und dem Lösen kleinerer Rätsel

Ab und zu gibt es Kampfpassagen und kleine Geschicklichkeit-Etappen, die das Gameplay auflockern sollen

Man trifft natürlich auch auf allerlei bekannte LoL-Champions, die ich euch aber hier nicht verraten möchte

Die Präsentation des Spiels mit einem sehr ründlichen Art-Design passt perfekt zu den beiden Charakteren Nunu und Willump und gibt beim Spielen direkt das Gefühl, in einem Pixar-Film zu sein. Zu der aktuell kälter werdenden Jahreszeit passt dieses Gefühl perfekt. Die Animationen der Figuren sind passend dazu, immer sympathisch und heben die Persönlichkeit der jeweiligen Figur hervor. Nur Nunus Gesichtsanimation ist mir manchmal etwas zu steif.

Die Geschichte macht dabei nichts sonderlich Neues, und die Reise von Nunu und Willump wirkt wie ein bekanntes Thema. Als Fan des LoL-Universums macht es aber unglaublich viel Spaß, in Freljord unterwegs zu sein und zu sehen, wie die bekannte Lore erweitert wird. Die erzählte Mystik des Landes mit Gottheiten und vergangenen Schlachten fand ich immer spannend.

Und auch die Landschaften und die Architektur, die man erkundet, sind schön und lassen das kalte und eisige Freljord mit viel eigenem Charakter und Charme glänzen.

Die Freundschaft zwischen einem Kind und dem letzten Yeti

Das für mich größte Highlight am Spiel ist die Beziehung zwischen Nunu und Willump. Willump ist für Nunu kein Nutz- oder Haustier, sondern Partner und Freund. Beide machen Schneeballschlachten zusammen, ärgern sich, aber helfen sich auch und reden miteinander, wenn mal etwas nicht stimmt.

Dabei erinnert Willump dadurch, dass er nicht reden kann, aber jeder ihn versteht, an eine kindlichere Version von Chewbacca. So rennt Willump auch manchmal vor, baut selbstständig Schneemänner oder setzt sich einfach mal hin. Das sorgt dafür, dass sich Willump wie ein echter Charakter anfühlt und nicht einfach wie ein NPC, der einem stumpf hinterherrennt.

Die Dialoge und die Synchro, die ich auf Deutsch gespielt habe, tragen dazu bei und sorgen für herzerwärmende Momente, die die Beziehung der beiden hervorhebt.

Spielerisch gibt es ein paar Schwächen

Neben der Erkundung in Song of Nunu ist das Kern-Gameplay das Lösen verschiedener Rätsel, um weiterzukommen. Dazu macht man die manchmal mit Willump zusammen oder als Nunu einzeln in Koordination mit einem selbst handelnden Willump. Der wichtigste Gegenstand dafür ist die Flöte Svellsongur.

Wie mit der Ocarina in Zelda spielt man verschiedene Noten damit. Am Controller steht jede Schultertaste für eine Note. Man kann zwar immer spielen, wenn man will, einen Effekt haben die Noten aber nur in festen Rätseln. Sollte man in der freien Erkundung etwas spielen, tanzt Willump immerhin.

Man braucht aber keine komplexen Rätsel zu erwarten, die meisten davon sind ähnlich zu Schieberätseln. Sie sind nie obsolet, aber lange nachdenken braucht man dabei nicht. Für mich als Rätselmuffel war das super, für Leute, die komplexe Rätsel erwarten, könnte das ein enttäuschender Punkt sein.

Die größte Schwäche von Song of Nunu liegt aber im Kampfsystem. Es gibt einen leichten und starken Angriff, einen Fernkampfangriff, der einfrieren kann, und eine Ausweichrolle. Dies erinnert an die Xbox-360-Zeit, als auch Marken wie Spyro versucht haben, ein simples Action-Kampfsystem zu etablieren.

Hier funktioniert es leider nicht so gut. Die Combos fühlen sich hakelig an, und somit entsteht nie ein angenehmer Flow im Kampf. Die meiste Zeit über hab ich eine einzige Combo benutzt, die deutlich effektiver war als die anderen. Auch der Fernkampfangriff fügt sich nicht angenehm in die anderen Angriffe ein und wird eigentlich nur für bestimmte Gegner gebraucht.

Aber dazu muss man bedenken, dass es recht wenig Kämpfe im Spiel gibt und diese auch nicht lange dauern. Es entstand bei mir daher nie wirklich Frust, aber eben auch kein Spaß. Nur die Finisher, wenn man einen Gegner erledigt, sind charmant inszeniert und sorgen ab und zu für ein Schmunzeln.

Fazit: Trotz der kleinen spielerischen Mängel hatte ich großen Spaß mit Song of Nunu. Vor allem die Geschichte, die Animationen und die Freundschaft von Nunu und Willump hat für mich perfekt zur kalten Jahreszeit gepasst, und ich fühlte mich, als würde ich einen guten Pixar-Animationsfilm schauen. Zwar sind die Rätsel seicht und das Kampfsystem nicht perfekt. Durch die Kürze dieser Segmente und die Kürze des Spiels allgemein kann ich Song of Nunu Fans von herzerwärmenden Geschichten nur empfehlen.

