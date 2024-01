Das neue LoL-Cinematic ist offiziell das beste aller Zeiten und zeigt mir, warum ich das Spiel auch nach 12 Jahren noch liebe

Das neue Cinematic zu Season 14 von League of Legends ist jetzt das Video, das innerhalb von 24 Stunden am meisten gesehen wurde. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel liebt es auch.

Das neueste Cinematic mit dem Namen Ungebrochen (engl: Still Here ) zu Season 14 von League of Legends hat nicht nur die Herzen vieler Spieler erobert, sondern sich auch offiziell als das meistgesehene LoL-Video (innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung) aller Zeiten etabliert. Als langjährige Spielerin, die dem Spiel seit 12 Jahren treu geblieben ist, hat mich dieses Cinematic tief berührt und meine Liebe zum Spiel erneut entfacht.

Von den ersten Augenblicken an zieht mich das Cinematic in seinen Bann. Die sanft gehauchten Worte von Kindred, Tomorrow is a hope, never a promise , begleiten eine düstere, verschneite Landschaft, in der Tryndamere von Feinden umzingelt ist. Doch in der Ferne erstrahlt ein helles Licht, mit der Statur von Kindred. Das Cinematic ist nicht nur von Anfang an visuell beeindruckend, sondern auch emotional packend – für mich Gänsehaut pur.

Der Song im Cinematic wird gesungen von Mary Clare Clemons und Tiffany Aris und verstärkt diese Wirkung, zaubert mir ein Lächeln auf meine Lippen. Ähnlich beeindruckend wie frühere Cinematics wie Warriors (2020) oder Awaken (2019) hat Riot Games hier wahrlich Großartiges geschaffen. Ein Verdienst, den sie nach der Enttäuschung vieler Fans, mich eingeschlossen, mit dem vorherigen Cinematic zu Season 13, The Brink of Infinity , dringend benötigten. Zum Vergleich: Das Cinematic aus 2023 verzeichnet nur 3 Millionen Aufrufe auf YouTube, während Still Here aktuell schon über 39 Millionen Aufrufe hat.

Hier könnt ihr euch das neue Cinematic ansehen:

Kindred und Tryndamere beeindrucken mich

Besonders beeindruckend ist die Darstellung von vertrauten Champions wie Kayle, Morgana, Ashe, Tryndamere, Yasuo und Aatrox. Diese Auswahl verleiht dem Cinematic eine nostalgische Note, als ob man in die Vergangenheit zurückkehren würde. Doch wie ich finde, sticht ein Champion in diesem Cinematic besonders hervor, und zwar: Kindred.

Die Doppelnatur von Kindred wird hier eindrucksvoll und auf eine faszinierende Art in Szene gesetzt. Kindred, die vereinte Verkörperung von Lamm und Wolf, verkörpert die unausweichliche Realität des Todes auf eine einzigartige Weise.

Die Pfeile des Lamms versprechen Laut ihrer Lore ein schnelles Dahinscheiden für all jene, die bereit sind, ihr Schicksal zu akzeptieren. Das Lamm symbolisiert meiner Meinung nach somit die sanfte und dennoch grausame Seite des Todes, die diejenigen umarmt, die ihre Bestimmung akzeptieren und dem Ende ohne Widerstand entgegentreten.

Yasuo scheint sich in dem Cinematic seinem Ende bewusst zu sein und akzeptiert es. Er wird im Cinematic viel älter gezeigt. Genau diese ältere Version von ihm wird auch als Skin in LoL eingeführt.

Quelle: League of Legends

Auf der anderen Seite steht der Wolf, der diejenigen jagt, die verzweifelt vor ihrem Schicksal fliehen oder dem Widerstand leisten, und ihnen mit seinem zermalmenden Kiefer einen brutalen Schlussstrich setzt.

Auch wenn die Geschichten über Kindreds Wesen in Runeterra variieren, muss jeder Sterbliche das wahre Gesicht seines Todes wählen – so steht es in ihrer Lore. Still Here könnte auch so interpretiert werden, dass egal ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, Kindred immer präsent ist.

Besonders beeindruckend ist die Szene, in der Kindred versucht, Tryndamere zu jagen und der Wolf entschlossen ist, ihm ein Ende zu setzen. Doch Tryndamere hält weiterhin Stand in seiner unsterblichen Wut, und es gelingt ihm immer wieder, dem Schicksal zu entkommen. Auch hier passen wieder die Worte Still Here . Dieser fortwährende Kampf sorgt für einen weiteren Gänsehaut-Moment. Als schließlich seine Frau Ashe zur Hilfe eilt und er sie anblickt, erlischt seine Wut.

Still Here gibt mir einen Motivationsschub für Season 14

Als jemand die durchgehend seit Season 2 League of Legends spielt, erweckt dieses Cinematic ein Gefühl von Nachhause kommen für mich. Es verstärkt nicht nur meine Begeisterung für das Spiel, sondern ich habe richtig Lust, in der neuen Season durchzustarten und hoffentlich endlich mein langersehntes Ziel im Ranked zu erreichen: Diamond, einfach einmal Diamond werden.

Auch wenn ich danach bestimmt weiter grinden werde. Aber Diamond zu werden – dieses Ziel verfolge ich schon lange, sehr lange. In der letzten Season hab ich es nach Smaragd 3 geschafft. Mein höchstes Ranking war in Season 7 mit Platin 2, als es noch kein Smaragd gab, was erst mit Season 13 eingeführt wurde.

Die zwei Worte Still Here bringen es auf den Punkt. Nach all den Jahren spiele ich immer noch League of Legends, habe weiterhin Spaß an dem Spiel und versuche weiterhin zu climben. Ich bin absolut hyped und werde sowohl als Supporter und auch auf der Midlane sowas von durchstarten – und hoffentlich kann ich endlich mein Ziel erreichen, aufgeben werde ich auf jeden Fall nicht.

