LoL eröffnet die Saison 2024, überzeugt mit Trailer nicht nur seine Fans – „War noch jemand kurz davor zu weinen?”

League of Legends startet mit einem neuen cinematischen Trailer in die Saison 2024 und beweist damit wieder einmal, wie eindrucksvoll und emotional Trailer für ein Videospiel sein können.

LoL startet mit emotionalem Trailer in die neue Saison: Pünktlich zum Start der neuen Saison 2024 können sich Fans und Spieler über einen neuen cinematischen Trailer zu League of Legends freuen.

Wie jedes Jahr zeigt er einige beliebte Champions in Aktion und gibt damit den Startschuss für eine neue Saison. Dieses Jahr trägt der Trailer den Untertitel „Ungebrochen“ und dies spiegelt sich in den animierten Szenen deutlich wider:

Nicht nur die Fans sind begeistert: Mit diesem Trailer beweist das Team hinter den animierten Videos zu League of Legends wieder einmal ihr Können. Und damit begeistern sie nicht nur die wahren LoL-Fans, wie in den Kommentaren (via YouTube) deutlich wird.

So schreibt etwa User amnotgenjimain6027: „Ich spiele League nicht, aber ich komme jedes Mal wieder, um ihre Musikvideos zu gucken.“ Selbst, wenn man nicht viel über die Lore hinter den Charakteren weiß und wie dieser User nicht einmal das Spiel spielt, schaffen die cinematischen Trailer es dennoch auf irgendeine Weise abzuholen.

LoL-Trailer rührt vor allem durch ein Wiedersehen zu Tränen

Dies könnte vor allem daran liegen, dass die Trailer, wie auch dieser, technisch immer sehr gut gemacht, von stimmungsvoller Musik hinterlegt sind oder einfach jedes Mal mit gewaltigen Emotionen auf einen einprasseln.

User user-bz5zz3kg6k fragt dazu nur, ob noch jemand kurz davor war zu weinen. Vor allem der Moment als Tryndamere seiner Frau in die Augen sieht, ist für viele Spieler ein sehr emotionaler Moment. Und, dass viele durch den Trailer wirklich den Tränen nahe sind, zeigen noch ein paar weitere Kommentare:

kfk4441 schreibt: „Wie dieser Mann zu seiner Frau guckt, nachdem sie ihn gerettet hat, das hat mich eine Träne verdrücken lassen“

franckfbf1929 schreibt: „Ich habe so viele Emotionen in so kurzer Zeit gefühlt“

kennethvalle1180 schreibt: „Um ehrlich zu sein, hätte ich die gleiche Reaktion wie Trynda, wenn Ashe auftaucht, verdammt schön“

Was haltet ihr von dem Trailer zur neuen Saison? Was erhofft ihr euch für die Saison 2024? Schreibt gerne in die Kommentare. Was ihr in der neuen Saison erwarten könnt, haben wir schon mal für euch zusammengetragen: LoL: Morgen startet die neue Season – Was ist drin?