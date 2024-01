LoL: Der aktuell meistgespielte Midlane-Champion ist auch der mit der schlechtesten Gewinnrate 

Hwei ist der neueste Champion in League of Legends und ist vor allem für seine 10 Skills bekannt. Er ist unglaublich schwer zu lernen, und das spiegelt sich auch in einer katastrophalen Win-Rate wider. Doch das hält die Spieler nicht davon ab, ihn häufig zu picken.

Wie geht es Hwei aktuell? Schaut man sich auf U.GG die aktuellen Statistiken für Emerald und höher an, dann sieht man, dass Hwei auf 3 Positionen die schlechteste Winrate hat. Support, Midlane und ADC. Als Midlaner liegt er aktuell bei einer katastrophalen Win-Rate von 41,02 %. Danach kommt auf der Midlane erst Azir mit 48,45 %.

Skurrilerweise ist Hwei aber mit einer Pick-Rate von 11,8 % aktuell auch der beliebteste Midlaner. Danach kommt Sylas mit einer Pick-Rate von 11,5 %. Der Unterschied zu Sylas ist aber, dass er mit einer Win-Rate von 51,11 % aktuell auch einer der besten Midlaner ist. Wie es scheint, wird Hwei, obwohl er schlecht performt, trotzdem von den Spielern gemocht und gern gespielt (Stand: 08.01.2024, U.GG).

Hwei ist schwierig, aber spaßig

Hwei ist ein schwieriger Champion, die verschiedenen Combos zu lernen ist eine Sache, den richtigen Einsatz für diese Fähigkeiten zu lernen und die dann noch ohne Probleme zu benutzen, ist die andere. Aber genau in diesem Punkt liegt auch der Spaß.

Mit Hwei wird man in unzähligen Matches neue Dinge lernen können. Gleichzeitig hat man in der Laningphase und in Kämpfen viele Möglichkeiten, die der Gegner nicht immer vorausahnen kann. Viele Leute könnten Hwei auch spielen, um ihn als Match-Up zu verstehen.

Auch auf Reddit haben viele Spieler eine positive Meinung zu Hwei. Der User DarthLeon2 veröffentlichte einen Post über Hwei und die Community stimmt ihm zu, dass Hwei ein gut designter Champion ist.

DarthLeon2: Nachdem ich 40 Matches mit Hwei gespielt habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich ihn für den unterhaltsamsten und am besten gestalteten Magier halte, den Riot je entwickelt hat.

okiedokieoats: Der Champ ist nicht für mich, aber ich finde, er ist ein wirklich cooler Zusatz zum Spiel

Phkblaze95: Ich glaube wirklich, dass er für mich im Moment der mit Abstand lustigste Champion ist.

Hwei scheint trotz seiner aktuell katastrophalen Performance das Wichtigste richtig zu machen: Er macht den Spielern unglaublich viel Spaß. Sollte er so bleiben, wie er ist, dann wird seine Win-Rate mit der Erfahrung der Spieler steigen. Nächste Season werden auch Mage-Items angepasst, dementsprechend kann sich seine Performance auch damit deutlich verändern. Der aktuelle Stand von Hwei spricht für einen Kurswechsel, den der LoL-Director vor einer gewissen Zeit angekündigt hat: „Spaß über Fairness“ – LoL-Director verspricht große Änderungen für die Zukunft des Spiels