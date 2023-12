„Spaß über Fairness“ – LoL-Director verspricht große Änderungen für die Zukunft des Spiels

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagt ihr zu den vagen Aussagen des LoL-Directors? Mochtet ihr die Änderungen und Champions 2023? Und welche Änderungen für League würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Schaut man sich die neusten Champions an, dann sieht man bei Briar, Naafiri und Milio, dass sich auch die rein mechanische Komplexität der Champions im Vergleich zu KSante, Bel´Veth und Renata geändert hat. Zuletzt kam zwar Hwei mit 10 Skills , die restlichen neuen Champions 2023 waren ungewohnt zahm. Sie sind in ihrer Rolle und Mechaniken im Spiel selbst nicht stumpf und immer noch komplex, mechanisch aber einfach zu lernen.

2024 ändert sich wieder viel in League of Legends . Es gibt wieder Item-Änderungen, und auch die Map ändert sich nach langer Zeit mal wieder. Der Director von LoL, Pu Liu spricht auf Twitter nun über die Zukunft und verspricht Großes für das Jahr 2025.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to