Neuer Champion in LoL hat 10 Skills statt nur 4 – Funktioniert so schlecht wie erwartet

Letzte Woche ist in League of Legends der neuste Midlaner in Form von Hwei erschienen. Hwei sorgte schon bei seiner Ankündigung für Aufsehen, da er statt 4 Skills ganze 10 hat, die in verschiedenen Kombinationen ausgeführt werden können. Doch diese Komplexität spiegelt sich auch in seiner katastrophalen Winrate wider.

Wer ist Hwei, der Visionär?

Er erschien mit Patch 13.24

Er ist ein Mage, gedacht für die Midlane

Hat 10 Skills, anstatt 4, die mit verschiedenen Stands und Kombos ausgeführt werden können

Die Skills bieten ihm dann beispielsweise Manawiederherstellung, Movementspeed oder einfach Schaden.

Hwei ist, basierend auf seinem Kit, ein unglaublich komplexer Champion und unterscheidet sich dahingehend von Champions wie Briar und Naafiri, deren Gesamtkit recht simpel scheint und die von getroffenen Entscheidungen leben. Hweis Komplexität macht es ihm aber aktuell schwer, zu gewinnen.

Hwei startet mit unglaublich schlechter Winrate

Nach seinem Release am letzten Mittwoch sah es für Hwei nicht gut aus. Wie Dexerto berichtete, lag seine Winrate zwischen 27 % und 35 %. Das ist ein katastrophaler Start ins Game. Riot reagierte schnell und brachte am 8. Dezember einen Hotfix, der viele seiner Fähigkeiten buffte.

Doch auch das scheint nicht wirklich geholfen zu haben, denn wie man auf U.GG sehen kann, ist er immer noch in einem schlechten Zustand. Sortiert man die Liste nach Winrate, dann ist Hwei auf den letzten 3 Plätzen. Als Support, als Midlaner und als Toplaner. Dabei ist seine Winrate zwischen 35 % und 38 %. Das ist zwar besser als die von Dexerto berichteten Zahlen, jedoch auch weit weg von gut. (Stand: 11.12.2023)

Woran liegt das? Wie man es sich schon denken kann, wird es an den 10 Skills liegen. Briar hatte zu Release zwar auch eine schlechte Winrate, aber bei ihr lag es vor allem an der neuen Self-Taunt-Mechanik, mit der Spieler warm werden mussten. Die 10 Skills von Hwei überhaupt ausführen zu können, benötigt schon viel Lernzeit, dann aber noch zu wissen, wann sich welcher Skill lohnt und welche Rotationen man am besten ausführt, ist kein leichtes Unterfangen.

Dann wären da noch die Match Ups. Gegen Sylas oder Fizz zu bestehen, ist auf der Midlane als Mage aktuell schwer.

Hwei sollte man aber wegen der aktuell schlechten Winrate nicht als gescheitert ansehen. Mit der Zeit werden sich die Spieler mit ihm vertraut machen, und erst dann wird deutlich werden, was man von dem Champion erwarten kann. Denn die 10 Skills können auch von Vorteil sein, da der Gegner es schwerer hat, den nächsten Schritt zu erahnen.

Viele vergleichen ihn auch mit dem ADC Aphelios, der eine ähnlich komplexe Mechanik mit den verschiedenen Waffen hat. Nach einiger Zeit gewöhnten sich viele Spieler an ihn, und er wurde sogar zeitweise ein großes Problem auf der Botlane:

