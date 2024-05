LoL: Spieler halten Item für einen nutzlosen Köder und wünschen sich, dass Riot es entfernt

In League of Legends werden ständig Items entfernt oder neue hinzugefügt. Manche Spieler fordern, dass ein bestimmtes Mage-Item entfernt wird, denn Spieler kaufen es, obwohl es eigentlich nicht gut ist. Doch nicht alle Spieler sind derselben Meinung.

Um welches Item handelt es sich? Stormsurge ist ein recht neues Item, welches erst mit Season 14 ins Spiel gebracht wurde. Es ist ein Mage-Item, welches euch AP, Magic-Penetration und Movement-Speed gibt. Das Besondere an dem Item sind aber seine Fähigkeiten, Stormraider und Squall.

Stormraider: Verursacht ihr einem gegnerischen Champion innerhalb von 2,5 Sekunden Schaden in Höhe von 35 % seines maximalen Lebens, dann erhaltet ihr 25 % Movement Speed und der Gegner erhält den Status Squall.

Verursacht ihr einem gegnerischen Champion innerhalb von 2,5 Sekunden Schaden in Höhe von 35 % seines maximalen Lebens, dann erhaltet ihr 25 % Movement Speed und der Gegner erhält den Status Squall. Squall: Nach 2 Sekunden wird der Gegner von einem Blitz getroffen, der je nachdem, ob ihr Nah- oder Fernkämpfer seid, unterschiedlichen Schaden verursacht. Stirbt der Gegner, bevor der Blitz herunterkommt, dann werden alle sich in der Nähe befindlichen Gegner geschockt und ihr erhaltet 30 Gold.

Grundsätzlich klingt das Item gut, doch der Reddit-User Redditpaslan findet, dass das Item nutzlos sei, und die Spieler nur dazu locken würde es zu kaufen.

Das Item ist wahrer Bait

Redditpaslan veröffentlichte einen Reddit-Post, indem er sagt, dass wenn Riot das Item entfernen würde, die meisten Mages eine höhere Winrate hätten. Er findet zwar, dass das Item spaßig sei, aber der Schaden sei es nicht wert und das Item sei wahrscheinlich nur auf ein paar Assassinen gut. Riot entfernt regelmäßig Items, wenn sie zu gut oder zu schlecht sind.

Unter den Kommentaren zum Post sammeln sich einige, die dem Beitrag zustimmen. Der User xChrisMas findet, das Item sei wahrer Bait. onitram52 stimmt ihm dazu und sieht als großes Problem, dass das Item vielen Champions vorgeschlagen wird.

Andere User, wie Lipat97 finden, dass das Item eigentlich gut designt ist, Riot das Item aber zu stark generft hat. Auch FunkyXive stimmt diesem Argument zu: Sie haben den Effekt des verzögerten Schadens bis zur Bedeutungslosigkeit generft.

Ist das Item wirklich so schlecht? Schaut man sich auf League of Graphs die aktuellen Statistiken des Items an, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Es hat bei einer Pick-Rate von 4,8 % eine Win-Rate von 52 %.

Viele User in den Kommentaren finden Luden´s Companion in Kombination mit Shadowflame besser als Stormsurge. Zwar hat Ludens eine leicht geringere Win-Rate, dafür aber mit Shadowflame eine höhere Pick-Rate und Shadowflame sogar die höhere Win-Rate.

Die besten Mages spielen eher andere Items

Was spielen die Profis? Schaut man sich auf U.GG die aktuell besten Midlaner-Champions in Emerald und höher an, dann sind wenige der besten Builds mit Stormsurge. Burst-Champions wie Lux, Zoe oder Vex performen besser mit Luden´s Companion. Je nach Champion kommt dann eher ein Zhonyas, Lich Bane oder Horizon Focus dazu.

