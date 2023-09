LoL: Neuer Champion Briar feiert eines der schlechtesten Debüts aller Zeiten, konkurriert sogar mit Syndra

Briar, der neueste Champion in League of Legends, hat die Live-Server erreicht. Doch ihre Debüt-Winrate konkurriert jetzt schon mit den schlechtesten aller Zeiten. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Am 13. September betrat der neue Champion Briar die Kluft. Doch schon jetzt kämpft sie mit einer niedrigen Winrate, was gar nicht so unüblich für den Start ist. Allerdings bricht sie schon beinahe einen Rekord und zieht mit ihrer schlechten Winrate die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich.

Hier könnt ihr ein animiertes Video zum neuen Jungler Briar sehen:

Briar startet mit beinahe schlechtester Winrate aller Zeiten

Was sagt die Statistik? Die aktuellen Daten von u.gg veranschaulichen, dass Briar momentan die niedrigste Winrate in allen Rängen aufweist – ihre Winrate liegt lediglich bei 33,01% (Stand 14.09.23). Darüber hinaus ist ihre Pickrate ebenfalls niedrig, möglicherweise aufgrund häufiger Bans. Naafiri folgt ihr mit einer Winrate von 42,79%.

Mit dieser Winrate liegt sie fast an der Spitze der Champions mit den schlechtesten Siegesquoten. Laut riftfeed.gg führt Syndra mit der schlechtesten Siegesquote zu ihrem Debüt. Innerhalb der ersten Wochen auf den Live-Servern erreichte sie nur eine Winrate von 27 %, was vor allem auch an Bugs gelegen haben soll.

Wie schauen die Reaktionen aus? Auf Reddit gibt es bereits einen umfangreichen Thread zum neuen Jungler. Die Reaktionen der Spieler sind jedoch eher genervt:

Fitzky45 unkt: Sie werden sie jetzt per Hotfix overbuffen und dann 3 Monate warten, bevor sie Briar nerfen.

norwegiansmurf ärgert sich über Riot: Ihr habt einen Champion mit einer Winrate von 30 % veröffentlicht. Ihr habt euren Job eindeutig nicht sehr gut gemacht, oder überhaupt nicht.

sorayayy hebt hervor: Normalerweise kann ich blind einen neuen Champion auswählen, weil es für einen Anfänger nicht schwer ist, ihn zu steuern, aber Briar ist definitiv eine Ausnahme von der Regel.

Warum ist ihre Winrate so schlecht? Viele Spieler haben möglicherweise noch nicht vollständig verstanden, wie man Briar effektiv spielt. Es bedarf Zeit und Übung, um sich mit ihren Fähigkeiten auseinanderzusetzen und ihr Kit besser zu verstehen. Zudem ist sie erst seit gestern auf den Live-Servern verfügbar.

Daher stecken diese Statistiken noch in den Anfängen. Es gibt noch nicht genügend Daten, um ihre wahre Stärke zu beurteilen. Darüber hinaus erfordert Briar kluge Entscheidungen. Ihr Blutrausch-Modus mag zwar mächtig sein, aber wenn ihre E-Fähigkeit auf Cooldown ist, kann es leicht passieren, dass sie versehentlich in feindliche Türme oder Gegner rennt – und somit stirbt.

Aus diesem Grund ist das richtige Timing für diese Fähigkeiten enorm wichtig. Viele Spieler verzweifeln bereits an Briar, weil sie über knifflige Fähigkeiten verfügt, die besonders für Anfänger eine Herausforderung darstellen.

Briar wird Zeit benötigen, um sich in der Meta zu etablieren. Ihr Kit mag nicht besonders kompliziert sein, aber sie erfordert ein gutes Verständnis des Spiels. Falls ihre niedrige Winrate und ihr begrenzter Einfluss auf das Spiel anhalten, ist es wahrscheinlich, dass die Spieler in Zukunft Anpassungen für Briar erwarten können.

Zu den unbeliebtesten Champions wird sie es hoffentlich nicht schaffen: Das sind die aktuell 10 unbeliebtesten LoL-Champions