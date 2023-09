Twitch: Rüpel von LoL entdeckt Schach für sich, aber ein Großmeister lästert arrogant über ihn

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auf reddit wird das so kommentiert: Wenn Niemann sich über Tyler1 lustig mache, sei das ungefähr so, wie wenn sich Messi über die Freizeitkicker von Sidemen FC amüsiere : Twitch-Streamer, die für einen guten Zweck Fußball spielen, obwohl sie es nicht können.

Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1” Steinkamp ist für sein dauerhaftes Spielen von League of Legends und für seine aufbrausende Art bekannt. Doch der LoL-Rüpel hat nun das Spiel der Könige, Schach, für sich entdeckt. Dort erregt er ausgerechnet die Aufmerksamkeit von Großmeister Hans Niemann (20), der in einen Cheating-Skandal verwickelt war.

