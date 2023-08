LoL: Europa und USA kämpfen in brutalen Match um letzten freien Platz bei den Worlds 2023 – Für uns sieht’s schlecht aus

Riot Games hat sich in League of Legends was Neues ausgedacht: Die viertplatzierten Teams aus Europa und den USA kämpfen am 9. Oktober in einem alles entscheidenden Match direkt gegeneinander, wer den letzten freien Platz für die Worlds 2023 bekommt. Doch für die LEC-Vertreter sieht es immer schlechter aus. Neben unfairen Wettbewerbsnachteilen plagen einen der EU-Kandidaten jetzt noch ernste Verletzungs-Sorgen. Da kann nur Wunder helfen.

Riot Games hat 2023 einige Neuerungen vorgestellt, wie der E-Sport verbessert werden soll (via lolesports): Mit einer Neuerung will man die Dauer-Fehde zwischen Europa und den USA weiter anfeuern, deren Communitys sich seit einem Jahrzehnt gegenseitig frotzeln, wer wirklich die besseren Spieler hat.

Während China und Korea beide 4 Mannschaften zu den Worlds schicken, dürfen Europa und die USA nur 3 entsenden

Die jeweilige Nummer 4 der beiden West-Ligen spielen am 9. Oktober um 6 Uhr morgens gegeneinander in Südkorea um den letzten freien Platz für die Worlds.

Aber mittlerweile sieht es immer mehr so aus, als hat die USA einen unfairen Vorteil.

USA hat 2 Monate Zeit, sich vorzubereiten – Bei Europa steht das Team nicht mal fest

Warum sieht es für Europa immer schlechter aus? Ein Problem ist, dass die Ligen verschiedenen Zeitplänen spielen:

Die US-Liga LCS ist schon seit einigen Wochen vorbei: Die Golden Guardians sind Vierte geworden und haben seit dem 13. August Zeit, sich auf die finale Begegnung vorzubereiten. Sie haben fast 2 Monate, um schon in Südkorea zu trainieren, zu entspannen, sich auf das entscheidende Match einzustellen. Der Wechsel nach Südkorea dürfte dem Team leicht fallen: Immerhin stammen 3 der 5 Spieler aus Südkorea.

In Europa hingegen starteten die „Season Finals“ erst am 19.8. und werden bis zum 10.9. dauern. Im Moment ist noch nicht mal klar, wer für Europa um den letzten Worlds-Platz antreten wird. Das wird erst am 2. September entschieden. Dem Sieger wird dann statt 2 Monaten nur etwa die Hälfte der Zeit zur Verfügung stehen, um sich auf das Duell mit den Golden Guardians vorzubereiten.

Wer kann sich aus Europa noch für die Worlds qualifizieren? Am 2. September läuft es auf ein Duell zwischen Schalke-Nachfolger BDS und dem hochdekorierten und krisengeplagten Team Fnatic hinaus:

Der Gewinner des Matches wird mindestens Dritter und ist direkt für die Worlds qualifiziert.

Der Verlierer des Matches belegt den undankbaren vierten Platz und muss ins Endspiel gegen Golden Guardians ran.

Top-Laner von Fnatic fällt verletzt aus – Hand-OP

Was macht die Situation nun noch schwieriger? Der Top-Laner von Fnatic, Oscar „Oscarin“ Jiménez (20) hat sich an der Hand verletzt und wird im entscheidenden Spiel um den dritten Platz der LEC sicher fehlen.

Er hatte schon nur mit erheblichen Einschränkungen in der letzten Serie gegen XL gespielt, das ins 5. Match ging. Jetzt aber muss er sich einer OP unterziehen und wird im Match gegen BDS fehlen.

Sollte Fnatic am 2. September das Match ohne ihren Starting-Toplaner verlieren, würde Europa also ein Team ins letzte Qualifikations-Spiel schicken, das mit einem angeschlagenen Top-Laner aufläuft und einen Monat weniger Vorbereitungszeit genoss als die Gegner.

Fnatic braucht nun ein Wunder

Das Absurde ist, dass ausgerechnet der Top-Laner “Wunder” (24) den verletzen Oscarin ersetzen soll, der eigentlich schon aussortiert war, weil er auf “das Loser-Team Fnatic” keinen Bock mehr zu haben schien. Wunders Vertrag würde aber am 26. September auslaufen – der wäre also zum entscheidenden Match am 09. Oktober gegen Golden Guardians nicht mal mehr im Team.

Sollte Fnatic gewinnen, würde Europa ein Team ins Qualifikations-Match schicken, das nicht mal ein geschwächtes Fnatic bezwingen kann – auch das wäre eine schwere Ausgangslage.

1 Monat Vorbereitung, 1 Flug nach Südkorea, 1 Match und gleich wieder nach Hause?

Warum ist das Match so brutal? Das Match im Oktober wird ohnehin sehr kritisch auf reddit diskutiert: Da würden 2 Teams zu den Worlds nach Südkorea fliegen, um in einem einzigen Match, einer Best-of-5-Serie, zu entscheiden, wer die WM spielen darf und wer wieder nach Hause fliegt.

Das sieht man allgemein als brutal und logistisch unsinnig an.

