Deutschland verliert sein bestes Profi-Team in LoL, weil Schalke im Fußball versagt

Schalke hat jetzt offiziell verkündet: Man verkauft die Lizenz, um in der LoL-Liga LEC zu spielen in die Schweiz. Schalke war das stärkste deutsche Team in der europäischen Profi-Liga von League of Legends. Aber durch die Corona-Pandemie und den Abstieg der Fußballer wurde der Verkauf notwendig, obwohl man ihn sehr bedauert.

Das ist die Situation:

Wer in der Profi-Liga von LoL mitspielen will, braucht eine Lizenz. Die hatte Schalke seit 5 Jahren. Im Mai 2016 übernahm Schalke das Team “Elements” und konnte daher als deutscher Verein in der LEC mitspielen.

Weil die Fußballer aus der Bundesliga abstiegen und die Corona-Pandemie weiter drückt, kam der Verein 2021 in Finanz-Not und sie brauchten dringend Geld: Sie verkaufen den Spot in der LEC nun in die Schweiz.

Der Abschied fällt den Verantwortlichen bei Schalke schwer: Sie hatten sich was Großes aufgebaut und sahen noch viel Potential im E-Sports auf Schalke.

Verkauf deutete sich an, seit Fußballer in der Bundesliga versagten

Wusste man das vorher? Man ahnte es schon seit Februar 2021. Seit sich der Abstieg von Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga abzeichnete, stand im Raum, dass sie den Platz in der LoL-Liga LEC verkaufen würden. Sie brauchten dringend Geld, um die erdrückende Schuldenlast zu verringern.

Im Februar 2021 hieß es aber: Noch sei nichts entschieden. Immerhin sah man großes Wachstums-Potential im Bereich E-Sports und LoL.

Doch in den letzten Wochen zeichnete sich immer deutlicher ab, dass Schalke den Platz veräußern würde. So verkaufte man bereits einen wertvollen Spieler für 1 Millionen Euro in die USA.

Man brauche das Geld für den Kernbereich „Fußball“, hieß es immer wieder:

Die Fußball-Fans des Clubs freuten sich, dass ihnen da praktisch “aus dem Nichts” 30 Millionen Euro zukommen würden. Die BILD-Zeitung hatte diese Summe ins Spiel gebracht.

Die E-Sport-Fans von Schalke fanden die Vorstellung aber furchtbar, dass ihr einigermaßen erfolgreiches Team nun aufgelöst werden würde, obwohl die nichts dafür konnten, nur weil die Fußballer so mies kickten.

Verantwortliche bei Schalke haben “sehr hart gekämpft”, aber es blieb “keine andere Wahl”

Das ist jetzt die offizielle Ansage: Nach Monaten der Spekulation gab es jetzt die offizielle Ankündigung des Verkaufs über Twitter.

Der Platz in der LEC geht ab 2022 an das Schweizer-Team, BDS, für 26,5 Millionen Euro. Offenbar war der Start-Platz heiß begehrt.

Der verantwortliche Manager bei Schalke, Tim Reichert, betont, wie schwer man geschuftet hat, um genau diese Entscheidung zu verhindern. Aber es habe nicht geklappt.

Zwar wäre Schalke im E-Sport „phänomenal gewachsen“ und man sei extrem glücklich mit dem Projekt, doch die Covid-19-Pandemie und der Abstieg der Fußballer habe „massive finanzielle Konsequenzen“ für den Club – daher habe man keine andere Wahl gehabt.

Reichert wird den Verein jetzt nach 5 Jahren verlassen.

Deutschland belegt gerade die 2 letzten Plätze in der LEC

Gibt’s andere deutsche Vereine in LoL? Ja, mit SK Gaming spielt ein weiterer deutscher Verein in der LEC mit. Aktuell liegen sie mit 1-6 auf dem letzten Platz der LEC.

Schalke war in den letzten Jahren erfolgreicher als SK Gaming: Die Königsblauen hatten sich in den letzten Jahren häufiger für die Playoffs qualifiziert und waren mit einer Gruppe von talentierten Spielern wie Broken Blade eigentlich auf einem guten Weg.

Wobei Schalke aktuell, nachdem sie schon Spieler verkaufen mussten, auch keinen guten Lauf hat. Sie liegen auf dem vorletzten Platz. Einer der zwei Siege war aber überragend:

