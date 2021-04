Schalke steigt im Fußball ab, verkauft einen der besten LoL-Spieler für angeblich 1 Mio €

Die Fußball-Mannschaft von Schalke 04 ist endgültig aus der Fußballbundesliga abgestiegen. Das könnte sich bereits negativ auf das E-Sport Team in League of Legends ausgewirkt haben. Denn in LoL verkauft Schalke nun einen der besten Spieler: Midlaner Felix „Abbedagge“ Braun (21) gilt als großes Talent.

Das ist der Verkauf: Schalke hat am 19. April bekanntgegeben, dass Felix „Abbedagge“ Braun das Team verlässt. Wie man weiß, wechselt er in die USA zu „100 Thieves“. Die erreichten in der Frühlings-Saison Platz 4 und hatten offenbar Bedarf in der Midlane.

Die 100 Thieves haben sich sportlich noch keinen großen Namen gemacht, sind aber als E-Sport-Clan trotzdem stark aufgestellt. Der Chef des Teams, Matthew „Nateshot“ Haag ist selbst ein bekannter Streamer und 100 Thieves hat neben E-Sportlern einige starke Content-Creator unter Vertrag, die Geld und Prestige bringen, wie Valkyrae oder CourageJD.

Der 21-jährige deutsche Mid-Laner war seit 2018 bei Schalke und hatte sich gerade in den letzten 2, 3 Spielzeiten gut entwickelt, nachdem er zu Beginn seiner Karriere noch etwas überfordert wirkte.

Wie die Bild-Zeitung weiß, hat Schalke für den Transfer eine Millionen Euro kassiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Schalke hat sich dieses Jahr in der LEC gut geschlagen und kam auf Platz 4. Da die europäische Liga als deutlich besser als die US-amerikanische gilt, ist der Wechsel zu 100 Thieves für Abbedagge jetzt kein wirklicher Aufstieg für den 21-Jahren, wobei er in den USA wahrscheinlich mehr verdient.

Der Wechsel in die USA wurde möglich, weil ein Spieler von 100Thieves seine Green Card bekommen hat und dadurch ein „Legionärs-Platz“ für einen Ausländer frei wurde.

Der Wechsel in die USA birgt für Europäer ein Risiko, viele große europäische Talente sind in den USA gescheitert. Zuletzt etwa Kobbe, der sagte, er habe für den Transfer “sein Leben geopfert.”

Schalke 04 könnte LoL-Team verlieren, weil die Fußballer so schlecht spielen

Verkauft Schalke nun das LoL-Team und den Spot in der LEC?

Das steckt dahinter: Es ist bekannt, dass der Abstieg von Schalke aus der Fußball-Bundesliga auch Auswirkungen auf das LoL-Team haben könnte. Denn man braucht offenbar Geld.

Im Februar 2021 war sogar im Gespräch, dass Schalke seinen Platz in der Profi-Liga LEC verkaufen könnte, wenn denn nötig wäre für „Kerngeschäft Fußball“ zu stärken. Es gäbe da noch keine Entscheidung, aber es sei im Bereich des Möglichen, hieß es damals aus Schalke.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Im Februar war der Abstieg von Schalke aus der Fußball-Bundesliga ein Albtraum-Szenario, mittlerweile ist es Realität.

“Beste Entscheidung für den Gesamtverein”

Es ist gut möglich, dass der Verkauf des talentierten Abbedagge schon ein Schritt in eine „günstigere Zukunft“ für den E-Sport von Schalke ist. Dafür spricht auch, dass sie den 21-jährigen nicht durch einen Transfer ersetzen möchten, sondern durch einen Nachwuchs-Spieler des Academy-Teams.

Die prekäre Lage im Fußball dürfte wirklich den Ausschlag für den Verkauf des LoL-Spielers gegeben haben. Wie der Gaming-Chef von Schalke sagt, war der Verkauf des LoL-Spielers die beste Entscheidung für den “Gesamtverein” – es geht hier also nicht nur um die Perspektive im E-Sport.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die „Eine Million Euro“-Ablöse-Summe sind verglichen mit den summen, die für Fußballer gezahlt werden, sicher Peanuts. Wobei man ketzerisch fragt könnte, ob der LoL-Kader von Schalke vielleicht gerade wertvoller ist als der Fußballkader, denn einige Spieler von Schalke haben sich in den letzten Monaten ihren Marktwert mit ihren Leistungen in der Bundesliga sicher nachhaltig ruiniert.

Nicht nur Schalke plagen Geldprobleme, auch das aktuell stärkste Team der Welt kann seinen Stars offenbar nicht genug zahlen, um sie zu halten:

LoL hat wieder ein echtes Über-Team – Aber Fans fürchten den Ausverkauf durch China