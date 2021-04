LoL hat wieder ein echtes Über-Team – Aber Fans fürchten den Ausverkauf durch China

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So dominant ist DAMWON 2021: Die könnten kaum dominanter sein. Die reguläre Saison in der LCK schlossen sie mit 16-2 Spielen auf Platz 1 ab.

In der League of Legends sieht 2021 ein Team schon jetzt wie der klare Favorit aus, die LoL Worlds 2021 zu gewinnen. DAMWON Gaming scheint unaufhaltsam, nachdem sie bereits 2020 alles gewonnen hatten. Doch 2021 könnte das letzte Jahr sein, in dem die Top-Spieler zusammenbleiben. Denn China lockt offenbar mit dem großen Geld.

