Cho ‘BeryL’ Geon-hee ist der Support beim koreanischen League of Legends-Team DAMWON Gaming. Die gewannen am Wochenende die Worlds 2020. BeryL widmete sich daraufhin jedoch einem anderen Spiel und gab direkt 7.000 Dollar darin aus.

Was ist da los? In den letzten Wochen fand die Weltmeisterschaft 2020 in LoL statt. Eines der favorisierten Teams war DAMWON Gaming. Im Halbfinale schalteten sie beriets die europäische Hoffnung G2 Esports mit 3 zu 1 aus.

Im Finale am 31. Oktober ging es dann gegen das chinesische Team Suning. Obwohl die Matches etwas knapper waren, konnte sich DAMWON auch hier mit 3 zu 1 durchsetzen und wurde verdient Weltmeister.

So freute sich das Team DAMWON Gaming über den Titel.

Wie hat BeryL den Titel gefeiert? Der Supporter von DAMWON Gaming feierte diesen Erfolg auf seine ganz eigene Weise. Wie ein Tweet von @hkbr9, einer koreanischen LoL-Spielerin, zeigt, hat BeryL kurz nach dem Sieg bei den Worlds 7,7 Millionen koreanische Won (etwa 6.880 Dollar) in das Rollenspiel Genshin Impact investiert.

In Shanghai war es zum Zeitpunkt der Nachricht 1:28 Uhr. Die Weltmeisterschaft begann am Vortag um 19:00 Uhr. Viel Zeit war also nicht vergangen.

Möglicherweise hoffte er nach dem Erfolg bei den Worlds auch auf einige erfolgreiche Gebete, über die man nach einem Gacha-Prinzip neue Charaktere und Waffen bekommen kann.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Grind in Mondstadt, statt in LoL

Wie liefen die Gebete? Was genau BeryL aus den Gebeten für 7.000 Dollar bekommen hat, ist nicht bekannt. Allerdings verriet der Twitter-Account hkbr9, dass der Support von DAMWON bereits Charaktere wie Diluc, Qiqi und Fischl besitzt. Die gehören zu den stärksten in Genshin Impact.

Auch in den Tagen nach der Weltmeisterschaft scheint BeryL immer wieder Genshin Impact gespielt und gestreamt zu haben. Seine Teamkollegen hingegen haben sich schnell wieder auf LoL fokussiert.

Neben Genshin Impact spielt BeryL auch Princess Connect Re:Dive, ein japanisches Action-Spiel. Nur wenige Minuten nach der Weltmeisterschaft soll er dort in seiner Community den Triumph verkündet haben (via Twitter).

Wie viel Preisgeld bekommt BeryL durch die Worlds? Die 7.000 Dollar wird BeryL gut verkraften können.

Zwar gab es dieses Mal keine offizielle Aussage über das Preisgeld, aber erfahrungsgemäß wird DAMWON Gaming etwa 1 Million Dollar bekommen haben, die natürlich über das gesamte Team verteilt werden.

Genshin Impact lädt zum Geld-Ausgeben ein

Mit solchen hohen Summen wie den 7.000 Dollar steht BeryL übrigens nicht alleine dar.

Ein Streamer investierte live 2.000 Dollar, um seinen Wunsch-Charakter zu bekommen. Das Gacha-System von Genshin Impact lädt Spieler dazu ein, Geld auszugeben.

Das Video von Mtashed sorgte für viel Aufsehen.

Auch der bekannte Destiny-Streamer Mtashed hat das chinesische Rollenspiel ausprobiert und über 5.000 Dollar investiert. Inzwischen bereut er das aber:

Streamer sagt: „Ich bereue, dass ich Genshin Impact gecovered habe“