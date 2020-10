LoL: Was wir zum Ende von Season 10 und Start von Season 11 wissen

Wann endet die Season 10 in LoL (League of Legends) und wann fängt die Ranked Season 11 an? Wir zeigen euch, was wir bisher dazu wissen.

Um was geht es? In League of Legends laufen Saisons, in denen Spieler sich ein gutes Ranking verdienen können. Jedoch sind auch im MOBA diese Seasons zeitlich begrenzt. Weniger als ein Jahr hat man in der Regel Zeit, sich in einem Saison-Kapitel nach oben zu arbeiten.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch updaten, sobald es neue Informationen zum Ende von Season 10 und Start von Season 11 gibt. Bisher hat Riot Games noch kein offizielles Datum genannt. Anhand der vergangenen Seasons lässt sich aber ableiten, wann es etwa so weit sein wird.

Wann endet Season 10 in LoL?

Das wissen wir: Am 10. Januar 2020 startete League of Legends seine 10. Saison. In der Regel dauert eine Season bei LoL etwa 10 Monate.

Es ist also davon auszugehen, dass Season 10 vermutlich irgendwann in der Mitte des Novembers 2020 endet, wenn nicht irgendetwas Verrücktes dazwischenkommt.

Normalerweise verkündet Riot Games ein paar Wochen oder sogar einen Monat vorher, wann das Ende einer aktuellen Saison ansteht. Dadurch haben die Spieler noch genug Zeit, sich eventuell weiter nach oben zu spielen und Belohnungen einzusacken.

Wie lief es bisher in LoL?

Season Start-Datum End-Datum 1 13.07.2010 23.08.2011 2 29.11.2011 12.11.2012 3 1.2.2013 11.11.2013 4 15.1.2014 11.11.2014 5 21.1.2015 11.11.2015 6 20.1.2016 8.11.2016 7 8.12.2016 8.11.2017 8 16.1.2018 12.11.2018 9 23.1.2019 19.11.2019 10 10.1.2020 ? 11 ? ?

Was passierte bisher in Season 10? In der laufenden Season haben sich einige neue Champions ins Roster begeben:

Wann könnte Season 11 in LoL starten?

Das wissen wir bisher: Offiziell hat Riot Games Season 11 noch nicht angekündigt. Schaut man sich vergangenen Seasons an, dann sieht ein Start im Januar 2021 sehr wahrscheinlich aus.

Doch mit Gewissheit können wir das noch nicht sagen. Solange Riot Games das Start-Datum nicht offiziell bestätigt, ist das Spekulation.

