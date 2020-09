Wir wissen jetzt, wann der neue Champ Samira in LoL erscheint

Samira, der neue Champion in League of Legends, ist schon länger im Gespräch. Nun ist auch bekannt, wann ihr Samira im Spiel ausprobieren dürft.

Wann erscheint Samira? Der neue LoL-Champion Samira wird mit dem Patch 10.19 ins Spiel kommen. Das gaben die Entwickler in einem Blogpost bekannt.

Der Patch ist aktuell für Mittwoch, den 16. September angesetzt. Der ist nur noch zwei kurze Wochen entfernt – gute Nachrichten also für alle, die sich schon auf Samira freuen. Und das waren so einige, nachdem erste Leaks auf sie hingewiesen hatten, sie dann auch noch aus Versehen in den Spieldaten auftauchte und später der Champion-Trailer online ging:

Was hat Samira drauf?

Das ist Samira: Nachdem Yone, der Bruder von Yasuo, erst Anfang August vorgestellt wurde, gibt es mit Samira schon wenige Wochen später wieder Nachschub. Die „Wüstenrose“ kann dabei auf ein Arsenal aus Nah- und Fernkampffähigkeiten zurückgreifen. Sie kann entfernte Feinde mit ihren Pistolen attackieren, und im Nahkampf mit ihrem Schwert zuschlagen. Die Klinge verursacht auch noch zusätzlichen magischen Schaden.

Eine Besonderheit von Samira ist das Kombo-System ihrer passiven Fähigkeit „Daredevil Impulse“. Trifft sie einen anderen Champion mit unterschiedlichen Angriffen in Folge, baut sie Stil-Punkte auf. Die sind in sechs Stufen von „E“ bis „S“ aufgeteilt und gewähren ihr mit steigendem Stil-Rang erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit.

Und ist sie auf eben dieser Stufe „S“ angekommen, kann sie ihre ultimative Fähigkeit „Inferno Trigger“ einsetzen.

Da feuert sie eine riesige Salve an Schüssen auf ihren Waffen, die physischen Schaden, kritische Treffer und Lebensraub verursachen kann. Fans reagierten sehr positiv auf die Vorstellung von Samira und verglichen sie mit Dante aus Devil May Cry.

PsyOps-Ezreal – Prestige Edition – Einer der neuen Skins im PsyOps-Event.

Samira als Teil eines Events: Am 3. September startet das neue PsyOps-Event, bei dem ihr euch kostenlose Icons verdienen und neue Skins kaufen könnt. Samira ist ebenfalls Teil des Events. Sie bekommt in einer zweiten Welle, allerdings direkt zu ihrem Release, einen neuen Skin.