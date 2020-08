Die Reaktionen auf den neuen LoL-Champion Samira zeigen Vergleiche mit Devil May Cry in League of Legends. Dazu freuen sich Spieler auf „jede Menge Spaß“, nachdem sie den Champion-Trailer gesehen hatten.

Wer ist der neue Champ? Zunächst wurde Samira schon auf den Test-Servern von LoL (PBE) geleakt, danach folgte die offizielle Enthüllung per Champion-Trailer. In diesen Videos stellt Riot Games neue Champions vor und gibt einen ersten Einblick in deren Fähigkeiten-Kit.

Im Video sehen Spieler deutliche Ähnlichkeiten mit dem Charakter Dante aus dem „Devil May Cry“-Franchise. Doch Abseits von diesen Vergleichen bewerten Spieler das Gesehene und sagen, dass da ein Champion vor der Tür steht, der viel Spaß verspricht und als Gegner Furcht auslöst.

Ein Hingucker ist die ultimative Fähigkeit, die wie die von Katarina aussieht. Im Gegensatz zu Katarina kann sich Samira aber währenddessen bewegen und wird möglicherweise noch gefährlicher. Vor einigen Wochen gab es bereits einen Leak zu Samira. Die Leakerin beschreibt sie als „weiblichen Rambo, aber heiß.„

Champion-Trailer – Samira in League of Legends

Das steckt drin: Im Video seht ihr die verschiedenen Fähigkeiten von Samira im Einsatz. Mit ihren Fähigkeiten kann sie Kombos aufstellen, die ihr verschiedene Level bei Style-Punkten bringen.

Was kann Samira? Die passive Fähigkeit von Samira hat gleich mehrere Fähigkeiten. Eine davon ist das gezeigt Kombo-System. Trifft Samira mit Angriffen oder Fähigkeiten einen Champion, mit dem sie ihn nicht direkt zuvor traf, baut sie damit Stil-Punkte auf. Die sind in 6 Stufen von „E“ bis „S“ aufgeteilt.

Ihre ultimative Fähigkeit kann sie nur dann einsetzen, wenn ihre Stilwertung auf dem Rang „S“ angekommen ist. Dafür sieht die Ulti eindrucksvoll aus.

Sie entfesselt eine Welle von Schüssen aus ihren Waffen. Innerhalb von 2 Sekunden ballert sie damit 10 Mal auf Feinde im Wirkungskreis der Ulti. Dabei verursachen die Schüsse physischen Schaden, können kritisch treffen und bieten zusätzlich dazu noch Lebensraub.

Alle Fähigkeiten von Samira in LoL von den Testservern gibt’s hier zu sehen.

Wie Dante aus Devil May Cry

Das sagen die Spieler: Auf reddit ist Samira seit dem Release ein großes Thema in der LoL-Community. Der Champion-Trailer sorgt für mehr als 2.500 Kommentare. Auf YouTube hat der Trailer seit dem 30. August bereits mehr als 1,8 Millionen Aufrufe.

Auf YouTube schreiben Leute:

„Der Champion sieht aus, als würde er Spaß machen. Ich denke, sie im early, middle und lategame stark“

„Sieht aus, als hätte jemand bei Riot Games die gesamte DMC [Devil May Cry]-Serie gespielt und wollte Dante. Dann hat er daraus eine Frau gemacht, damit es nicht so auffällt.“

„Ich dachte auch sofort an Dante, als ich das Style-System sah“

Auf reddit schreibt HouhinKyoumaDesu „Sie sieht trotzdem [obwohl er Leaks vermisste] nach jeder Menge Spaß aus.“

Extreme-Tactician schreibt „Das Style-Meter! Man, wenn es nur Ankündigungen zu den Styles hätte. Ich werde sie definitiv ausprobieren. Sie ist nicht exakt ein weiblicher Dante, wenn es um Persönlichkeit geht (weniger ein selbstgefälliger Arsch und mehr ein erfahrener knallharter Typ), aber sie haben beide den Nervenkitzel des Kampfes. Außerdem liebe ich ihre Ult. Für etwas wie Spin-to-Win lebe ich.“

Wie gefällt euch Samira in LoL? Ist das ein Champion, den ihr unbedingt ausprobieren wollt und wirkt sie jetzt schon stark auf euch?

