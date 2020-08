K/DA ist der Name einer K-Pop-Band aus League of Legends, in der Champions aus dem Spiel Musik-Stücke performen. 2018 landete die Band einen riesigen, viralen Hit. Nun präsentiert sie ihren neuen Song im Rahmen der gamescom 2020.

Was ist das für ein neuer Song? Die Band bestehend aus den 4 Champions Akali, Ahri, Evelynn und Kai’Sa hat 2 Jahre nach ihrem riesigen Erfolg POP/STARS, der bereits 360 Millionen Aufrufe erreichte, einen neuen Song veröffentlicht.

Das neue Lied „The Baddest“ feierte um 21:00 Uhr seine Premiere auf YouTube. Dabei schauten über 280.000 Menschen live zu.

Wer hat diesmal den Gesang übernommen? Die Stimmen von Akali (Soyeon, aus der K-Pop-Band (G)I-dle) und die von Ahri (Miyeon, ebenfalls (G)I-dle) sind gleich geblieben.

Mit Bea Miller und Wolftyla gibt es jedoch zwei neue Stimmen für die anderen beiden Champions.

Song trifft auf ein geteiltes Echo

Wie reagieren die Fans auf „The Baddest“? Der neue Song der Band bekommt gemische Reaktionen, was wenig überraschend ist, schließlich landete die Band mit ihrem ersten Hit einen Überraschungserfolg. Viele hatten hohe Erwartungen und hofften auf einen Song im ähnlichen Stil.

Doch das neue Lied der Band enthält weniger Rap und ist insgesamt ein bisschen „ruhiger“.

Einige Kommentatoren unter dem Video witzeln bereits, dass es sich dabei nur um ein Lyric-Video und kein richtiges Musik-Video gehandelt haben soll. Allerdings gibt es auch viel positiven Zuspruch und Fans, die den neuen Song schon jetzt mögen.

Sie haben zudem die Hoffnung, dass weitere Lieder mit der Band kommen. Immerhin handelt es sich bei diesem Song um einen Pre-Release. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Band bald Zuwachs bekommt und Riot Games sogar ein ganzes Album planen könnte.