In League of Legends startet bald das neue PsyOps-Event, bei dem ihr besondere Skins, aber auch versteckte Missionen und Icons verdienen könnt. Wir von MeinMMO verraten euch, was genau bei dem Event passiert und wie ihr an die Belohnungen kommt.

Was ist das für ein Event? Das PsyOps-Event startet am 3. September um 22:00 Uhr und ersetzt das bis dahin laufende „Spirit Blossom“-Event. Wer sich bisher nicht mit Spirit Blossom beschäftigt hat, muss sich nun ran halten.

Durch das PsyOps-Event werden ein neuer Battle Pass, neue Missionen und mehrere neue Skins veröffentlicht. Diese erscheinen verteilt auf Patch 10.18 und 10.19. Außerdem gibt es kostenlosen und versteckten Loot, den ihr euch erspielen könnt. Dazu gehören zwei neue Icons und Hextech-Schlüssel. Wie genau, verraten wir euch im Laufe des Guides.

Während PsyOps könnt ihr außerdem wieder den beliebten Modus „Einer für Alle“ nutzen, bei dem alle Mitglieder des Teams den exakt gleichen Champion spielen.

So kommt ihr an das „Schwarze Rose“- und das PsyOps-Icon

Wer keinen neuen Battle Pass oder Skin kaufen möchte, kann sich derzeit 2 Icons und weitere kostenlose Items erspielen.

Ein PsyOps-Icon

Ein Icon der Schwarzen Rose

Diese Icons und Items könnt ihr bereits jetzt, noch vor dem Start des Events erhalten, indem ihr versteckte Missionen freischaltet.

Für das PsyOps-Icon müsst ihr folgendes tun:

5 Spiele in Folge mit einem Champion der PsyOps spielen. Dazu gehören: Sona, Ezreal, Shen, Master Yi und Vi. Ihr könnt dabei frei durch die Champions wechseln und ihr könnt wahlweise reguläre Matches oder gegen Bots in der Kluft der Beschwörer spielen. So schaltet sich das Icon automatisch frei.

Gleichzeitig startet eine neue Mission mit dem Namen „Operation: Songbird Extraction“, bei der ihr 5 Spiele mit einem der oben genannten Champions spielen müsst, während ihr das Icon aktiv habt. Diese Mission belohnt euch mit einer Hextech-Truhe und einem Schlüssel dafür.

Für das Icon der Schwarzen Rose müsst ihr folgendes tun:

5 Spiele in Folge mit einem Champion der Schwarzen Rose spielen. Dazu gehören: Pyke, Zed, Viktor oder Kayle. Ihr könnt dabei frei durch die Champions wechseln und ihr könnt wahlweise reguläre Matches oder gegen Bots in der Kluft der Beschwörer spielen. So schaltet sich das Icon frei.

Auch hier startet sich eine Mission, diesmal mit dem Namen: „Operation: Songbird Security“. Dabei gilt es erneut 5 Spiele mit aktiviertem Icon zu spielen und als Belohnung gibt es wieder eine Hextech-Truhe samt Schlüssel.

Es ist möglich, dass mit dem Start des Events neue Missionen dazu kommen. Es könnte aber auch sein, dass die Events verschwinden, sodass ihr sie im besten Fall bereits vor dem Start am 3. September um 22:00 Uhr abschließen sollt.

Die beiden neuen Icons, die ihr euch kostenlos erspielen könnt.

11 neue PsyOps-Skins

Welche neuen Skins gibt es? Durch das Event werden insgesamt 11 neue Skins eingeführt, von denen 6 mit Patch 10.18 und 5 im weiteren Verlauft erscheinen. Die ersten Skins sind:

PsyOps-Sona

PsyOps-Vi

PsyOps-Shen

PsyOps-Master Yi

PsyOps-Ezreal

PsyOps-Ezreal – Prestige Edition

Hextech-Ziggs

Die genauen Kosten werden wir nach dem Start des Events ergänzen.

Im weiteren Verlauf des Events werden Skins für Kayle, Pyke, Viktor, Zed und den neuen Champion Samira, deren Fertigkeiten wir inzwischen kennen, veröffentlicht. Dabei handelt es sich voraussichtlich um Skins passend zum Thema „Schwarzen Rose“.

Was gibt es noch im Shop? Neben den Skins soll es neue Ladebildschirm-Banner, Icons, Chromas und weitere Inhalte im PsyOps Event-Shop geben. Auch hier werden wir die Details nachträglich ergänzen.

Was gibt es im Battle Pass? Zusammen mit dem PsyOps-Event wird es einen neuen Battle Pass geben. Der enthält zusätzliche Missionen, Belohnungen in Form von Orbs und Hextech-Truhen, sowie Prestige Punkte für den Skin von Ezreal.

Der Pass wird voraussichtlich 1.250 RP kosten, wie auch die Passe zuvor. Der Pass wird zwingend benötigt, wenn ihr den Prestige-Skin haben möchtet.

Wer sich weitere Belohnungen erspielen und dafür kein Geld ausgeben möchte, sollte sich die Eternals genauer ansehen. Die Eternals sind ein Fortschritts-System, das Riot Games im Frühjahr 2020 veröffentlicht hat.