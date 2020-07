Spirit Blossom (Seelenblume) ist ein besonderes und limitiertes Event, bei dem ihr euch einen besonderen Battle Pass kaufen, Missionen erledigen und neue Skins und Belohnungen verdienen könnt.



Ihr erfahrt außerdem durch den Bund mit den Champions mehr über ihre Geschichte, darunter auch Lillia, der neuste Champion in LoL. Dafür müsst ihr in dem speziellen Interface mit diesem sprechen (klickt auf den Charakter) und erfahrt so mehr über die Lore.



Zudem finden während des Events die Blitzpartien in LoL wieder statt.