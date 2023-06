LoL Ahri Guide: Konter, Runen und Build in Patch 13.11

Die besten Konter, Runen und der beste Build für Ahri in Patch 13.11 in League of Legends. In unserer Übersicht zeigen wir euch auf einem Blick die wichtigsten Infos.

In unserem Ahri-Guide zeigen wir euch alles, was ihr zu dem Champion in Matches in der Kluft der Beschwörer wissen müsst. In der Kurzübersicht gehen wir darauf ein, welche Runen für welchen Spielstil wichtig sind, wen ihr mit Ahri kontert und wer eure gefährlichsten Gegner sind.

Dazu zeigen wir euch den stärksten Build inklusive Skill-Reihenfolge, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Ahri Konter – Wer ist stark gegen sie, wen besiegt sie?

Konter gegen Ahri:

Swain

Neeko

Talon

Gegen wen ist Ahri stark?

Yone

Akali

K’Sante

Runen für Ahri

Welche Skillung ist gut?

Die mit Abstand beliebteste Wahl an Runen findet ihr unten (via LeagueOfGraphs.com). Mit Ahri könnt ihr Electoructe leicht auslösen und habt mit Ultimate Hunter und Transcendence einen erheblich kürzeren Cooldown auf eurer Ultimate.

Ahri Build in Patch 13.11

Skill-Reihenfolge: R>Q>W>E

Ihr beginnt das Spiel zwar mit einem Punkt in eurer W-Fähigkeit, priorisiert danach aber eure Q. Auf Level 2 steckt ihr dort einen Punkt rein und auf Level drei gebt ihr eurer E einen Punkt, danach maximiert ihr die Q, da dies euer Haupt-Schadenstool ist.

Welche Items sollte man kaufen?

Eure Beschwörerzauber sind entweder Flash und Ignite oder Flash und Teleport. Je nach Gegner (-team) kann es aber auch von Vorteil sein, wenn ihr Barrier mitnehmt.

Mythic: Hier habt ihr mehrere zur Auswahl: Oft wird Everfrost gebaut, Luden’s Tempest oder Liandry’s sind ebenso valide Optionen. Bei der Wahl eures Mythics solltet ihr das eigene sowie das Gegnerteam bedenken, und euch dann dementsprechend entscheiden.

In den meisten Fällen wollt ihr hier die Sorcerer’s Boots nehmen. Möchtet ihr aber noch kürzere Cooldowns, greift auch gerne zu den Ionian Boots of Lucidity.

Shadowflame: Ihr wollt Gegner schnell töten und das Item hilft euch dabei.

Zhonya’s Hourglass: Als Ahri leitet ihr auch gerne mal Kämpfe ein, aber sobald eure Ultimate ausgelaufen ist (oder ihr alle Aktivierungen verbraucht habt), ist ein Notfallknopf nie verkehrt.

Eure letzten Items ändern sich, je nach eurem Gegnerteam: Morellonomicon, wenn ihr gegen viel Heilung ankämpft, Void Staff, wenn das Gegnerteam sehr tanky ist oder Banshee’s Veil, wenn ihr euch sehr viel Crowd Control stellen müsst.

3 schnelle Tipps für Ahri

Ahri ist keine typische Assassine. Euer Schaden reicht oft nicht aus, um ein Ziel zu „one shotten“. Stattdessen initiiert ihr Kämpfe und könnt dank eurer Ultimate immer wieder Schaden „über Zeit“ verursachen. Denkt daran, dass eure W doppelten Schaden an Vasallen verursacht, die nur noch wenig (20 %) Leben besitzen. Nutzt sie also fürs Farmen! Auch wenn eure E wunderbar dazu geeignet ist, Kämpfe zu beginnen, lohnt es sich manchmal auch, sie aufzuheben und fliehende Gegner damit zu erwischen, oder darauf zu warten, dass ein Gegner eine wichtige Ultimate ausführt, um sie damit abzubrechen (Miss Fortune zum Beispiel).

Als Ahri könnt ihr dank eurer Q und W schnell die Vasallen besiegen und dann auf anderen Lanes aushelfen gehen. Ein gut platzierter E-Charme garantiert häufig einen Kill, daher ergreift ruhig die Initiative und bleibt nicht einfach nur auf eurer Lane.