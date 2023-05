Die besten Konter, Runen und der beste Build für Jhin in Patch 13.10 in League of Legends (LoL). In unserer Übersicht zeigen wir euch auf einem Blick die wichtigsten Infos.

In unserem Jhin-Guide zeigen wir euch alles, was ihr zu dem Champion in Matches in der Kluft der Beschwörer wissen müsst. In der Kurzübersicht gehen wir darauf ein, welche Runen für welchen Spielstil wichtig sind, wen ihr mit Jhin kontert und wer eure gefährlichsten Gegner sind.

Dazu zeigen wir euch den stärksten Build inklusive Skill-Reihenfolge, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Jhin Konter – Wer ist stark gegen ihn, wen besiegt ihn?

Konter gegen Jhin:

Draven

Lucian

Tristana

Gegen wen ist Jhin stark?

Kalista

Ashe

Vayne

Beste Runen für Jhin

Welche Skillung ist gut?

Als Beschwörerzauber nehmt ihr Flash mit und den zweiten passt ihr je nach Gegnerteam und eurem Supporter an. Weitere Optionen sind: Exhaust, Ghost, Cleanse oder Heal.

Mit Abstand das beliebteste Runen-Setup für Jhin findet ihr hier.

Skill-Reihenfolge: R>Q>W>E

Euer wichtigster Skill ist eure Q-Fähigkeit. Sie nutzt ihr zum farmen und um eure Gegner zu poken. Dann folgt eure W und zum Schluss eure E-Fähigkeit.

Eine Möglichkeit ist, erst ab Level 5 einen ersten Punkt in die E-Fähigkeit zu skillen.

Welche Items sollte man kaufen?

Mythic: Galeforce war lange Zeit DAS Mythic Item auf Jhin. Es ist zwar immer noch sehr gut auf ihm, aber eine weitere starke Option ist Youmuu’s Ghostblade und einen Lethality-lastigeren Build oder Infinity Edge für die richtig fiesen kritischen Treffer.

Schuhe: Nahezu immer Boots of Mobility. Es gibt nur sehr wenige Situationen, in denen sich andere Schuhe mehr anbieten.

Stormrazor: Eines von Jhins wichtigsten Items. Viele bauen es sogar als Erstes.

Rapid Firecannon: Gibt euch mehr Reichweite auf eurem ersten Schuss, der in Verbindung mit Stormrazor noch mehr Schaden verursacht.

The Collector: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Gegner nach eurem vierten Schuss noch einen Hauch an Leben besitzt und entkommen kann. Dieses Item sorgt dafür, dass das wesentlich seltener passiert.

Lord Dominik’s Regards: Gegen Champions, die viel aushalten, macht ihr mit Lord Dominik’s absolut nichts falsch.

3 schnelle Tipps für Jhin

Versucht, mit eurer Granate (Q) Vasallen zu treffen, die wenig Leben besitzen. Jedes Mal, wenn die Granate ein Ziel tötet, verursacht sie am nächsten mehr Schaden. Habt immer ein Auge auf eure Munition. Müsst ihr nachladen, zieht euch zurück. Bedenkt, dass ihr während eurer Ultimate stehen bleibt und Gegnern wie Assassinen hilflos ausgeliefert seid. Achtet also nicht nur auf die Gegner, die ihr mit eurer ultimativen Fähigkeit erwischen möchtet.

Als Jhin seid ihr in der Lage, unfassbar hohen Schaden auszuteilen, seid aber gleichzeitig extrem auf eure Positionierung angewiesen, da ihr keinerlei Dashes oder ähnliches habt.