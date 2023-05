LoL Neeko Support Guide: Konter, Runen und Build in Patch 13.10

Die besten Konter, Runen und der beste Build für Neeko auf der Support-Position in Patch 13.10 von League of Legends (LoL). In unserer Übersicht zeigen wir euch auf einen Blick die wichtigsten Infos.

In unserem Neeko-Support-Guide zeigen wir euch alles, was ihr zu dem Champion für Matches in der Kluft der Beschwörer wissen müsst. In der Kurzübersicht gehen wir darauf ein, welche Runen für welchen Spielstil wichtig sind, wen ihr mit Neeko kontert und wer eure gefährlichsten Gegner sind.

Dazu zeigen wir euch den stärksten Build inklusive Skill-Reihenfolge, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Neeko Konter – Wer ist stark gegen sie, wen besiegt sie?

Konter gegen Neeko:

Alles, was euch schnell aus eurer Verkleidung werfen kann:

Zilean

Janna

Xerath

Gegen wen ist Neeko stark?

Alles, was nah an euch oder euren ADC herankommen, beziehungsweise um die Vasallen manövrieren muss:

Brand

Heimerdinger

Karma

Runen für Neeko – Welche Skillung ist gut?

Eure Beschwörerzauber sollten immer Flash und Ignite oder Flash und Exhaust sein!

Wir haben für euch drei verschiedene Runenseiten, die darauf basieren, was ihr (oder euer Team) benötigt:

Viel Schaden: Braucht ihr schnell viel Schaden in eurer Lane, sind diese Runen empfehlenswert. Electrocute könnt ihr sehr schnell auslösen, was gerade am Anfang zu sehr viel Schaden führen kann.

Poke: Könnt ihr nicht zu aggressiv spielen und müsst eure Gegner poken, ist der Komet empfehlenswert. Außerdem könnt ihr dank der Kekse länger auf der Lane bleiben.

Utility: Wenn euer Team nicht viel Crowd Control mitbringt, ist Glacial Augment eine gute Wahl. Damit verlangsamt ihr eure Gegner und dank magischen Schuhwerk könnt ihr auf den anderen Lanes besser aushelfen.

Neeko Build in Patch 13.10

Skill-Reihenfolge: R>E>Q>W

Beginnt mit eurer W-Fähigkeit, damit ihr zu Beginn mit eurem Klon Büsche aufdecken und mit jedem dritten Angriff extra Schaden am Gegner verursachen könnt.

Auf Level 2 steckt ihr einen Punkt in eure E, auf Level 3 in eure Q und danach maximiert ihr eure E-Fähigkeit, um euren Root auf die 3 Sekunden zu bringen.

Braucht ihr mehr Schaden, startet ihr wie gehabt mit eurer W, dann einen Punkt in eure E, drei in eure Q und maximiert dann die W-Fähigkeit.

Welche Items sollte man kaufen?

Spellthief’s Edge: Das beste Support-Item auf Neeko.

Everfrost: Bietet euch neben eurer E-Fähigkeit eine weitere Möglichkeit, eure Ultimate besser zu treffen.

Sorcerer’s Shoes (gegebenenfalls mit Mercury’s Treads oder Ionian Boots of Lucidity tauschen)

Zhonya’s Hourglass: Ihr müsst für eure Ultimate nah an die Gegner, daher kann euch das Stundenglas dabei helfen, zu überleben.

Morellonomicon: Verringert die Heilung eurer Gegner. Wenn die nur wenig Heilung nutzen, könnt ihr Morellos für ein Banshee’s Veil austauschen.

Watchful Wardstone: Gibt euch eine Menge zusätzliche Werte plus die Möglichkeit, mehr rote Wards mitzunehmen.

3 schnelle Tipps für Neeko

Nutzt eure passive Fähigkeit so oft es geht! Verkleidet euch als Vasallen, Wards oder sogar Pflanzen, um eure Gegner zu überraschen. Nutzt ihr Flash + E sehr schnell hintereinander, wird die Fähigkeit erst von eurer neuen Position aus gezaubert. Passt bei manchen Verwandlungen auf, weil ihr sofort auffallt! Als Kalista könnt ihr beispielsweise nicht hüpfen, wenn ihr angreift.

Teamfights: In Teamfights solltet ihr immer darauf achten, mit eurer W-Fähigkeit möglichst viele Gegner zu treffen, um diese festzuhalten (bedenkt, dass der erste Gegner, den ihr trefft, kürzer festgehalten wird). Versucht auch immer, mit eurer Ultimate so viele Gegner wie möglich zu treffen, im besten Falle aber immer die Carries des gegnerischen Teams!