LoL: Die 7 stärksten Champions in Patch 13.11

Patch 13.11 von League of Legends ist erschienen und mit ein paar Änderungen hat sich auch die Stärke diverser Champion geändert. Diese Liste zeigt euch 7 der stärksten Champions in Patch 13.11.

Die Stärke der Champions bewerten wir hierbei in Form von mehreren Statistiken, ihrer Pick-Rate und ihrer dazugehörigen Win-Rate. Nur weil ein Champion auf einem bestimmten Build eine hohe Winrate hat, aber nur von sehr wenig Leuten gespielt wird, macht ihn das nicht automatisch stark.

Für die Statistiken und Zahlen haben wir die Seiten Mobalytics, U.GG und OP.GG verglichen und dabei auf alle Ränge geschaut. (Stand: 02.06.2023) Die Quellen findet ihr ganz unten im Artikel.

Kha’Zix – Ein Assassine zum Snow-Ballen

Rolle: Jungle

Warum ist er so gut? : Die Nerfs von Youmuu’s Ghostblade in Patch 13.11 scheinen Kah´Zix nicht zu stören, und er bleibt genauso gut wie vorher.

Als Assassine ist er besonders gut, die momentan sehr starken ADCs auszuschalten, er hat einen ordentlichen Jungle-Clear, und durch seine passive Fähigkeit kann er im gegnerischen Jungle auch in frühen Stadien des Spiels Kämpfe wagen.

Seine Fähigkeit stärkt ihn, wenn er gegen einzelne Gegner kämpft. Leute im Jungle oder beim Warden zu überraschen, ist sein stärkster Moment. Hat man im frühen Spielverlauf einige Kills angesammelt, kann man darauf aufbauen und den anderen Lanes zum Sieg verhelfen.

Malphite – Ein Tank für alle Fälle

Rolle: Toplane

Warum ist er so gut? Malphite ist schon lange ein Gigant auf der Toplane und bleibt das auch in Patch 13.11. Durch seine W und seine Passive ist er auf der Lane selbst unglaublich tanky, vor allem gegen AD-Gegner.

Malphite ist ein natürlicher Counter gegen starke ADCs. Durch seine W bekommt er sehr viel Rüstung, und auch sein Item-Build macht ihn stark gegen AD-Champions. Zusätzlich verstärkt Rüstung auch den Schaden seiner W- und E-Fähigkeit.

Seine Glanz-Zeit beginnt aber vor allem außerhalb der Laning-Phase in Teamfights. Seine Ultimate wirft die Gegner in einem Bereich für 1,5 Sek. hoch. Außerdem haut seine Ultimate soliden Schaden raus und ist schwer vorauszusehen. Eine solche Fähigkeit passt in jedes Team und sorgt für eine starke Eröffnung eines Kampfes.

Ihr solltet auf jeden Fall immer versuchen, den gegnerischen Carry mit der Ultimate zu überraschen, um ihn aus dem Kampf herauszunehmen.

Annie – Simpel, aber effektiv

Rolle: Midlane

Warum ist sie so gut? Annie ist ein Klassiker unter den Midlanern und gewinnt viel durch ihren simplen Spielstil.

Durch die Nerfs von Force of Nature in Patch 13.10 gewinnen immer mehr AP-Champions an Wichtigkeit. Die Fähigkeiten von Annie sind simpel designt, wodurch sie einfach zu lernen ist. Sie verursacht guten Schaden, und durch ihre passive Fähigkeit kann fast jeder ihrer Spells Gegner stunen.

Trifft sie mit ihrer W oder gar ihrer Ultimate eine Gruppe von Gegnern und hat ihre Passive aktiv, kann sie ein ganzes Team stunen und ist somit in Teamfights eine riesige Gefahr.

Gegen Midlaner mit weniger Reichweite ist sie besonders stark und wird kaum Probleme in der Lane-Phase haben.

Jhin – purer Schaden auf der Botlane

Rolle: ADC

Warum ist er so gut: Jhin setzt durch seine passive Fähigkeit automatisch auf puren Schaden. Die Buffs und Änderungen von Crit- und anderen ADC-Items tun ihm gut, und er ist eine große Bedrohung auf der Botlane.

Durch seine Passive verursacht Jhin unglaublich viel Schaden, und mit der Rune Fleet Footwork hat er nicht nur einen Heal, sondern auch kurz gebufftes Movement-Speed, wodurch er den Gegner auf der Lane gut poken kann.

Im Teamfight kann er durch seine Ultimate Gegner mit wenig Leben auf großer Distanz killen. Er hat außerdem eine gute Synergie mit vielen der momentan sehr starken Enchanter-Supports.

Gegen aggressive ADCs wie Draven sollte man aber mit Jhin aufpassen.

Einen Guide für Jhin haben wir in Patch 13.10 für euch erstellt, den ihr auch im aktuellen Patch gut benutzen könnt.

Milio – Der neue Supporter ist richtig gut

Rolle: Support

Warum so gut: Milio ist der neuste Champion in League of Legends und direkt ein Supporter, der ganz oben mitspielt.

Seine Fähigkeiten funktionieren mit eigentlich jedem ADC und er bringt viele nützliche Tools mit seinen Fähigkeiten mit.

Er kann heilen, hat CC, gibt Angriffsreichweite und verstärkt Angriffe. Alles Buffs, die mit jedem ADC funktionieren. Seine Ultimate, die CC entfernen kann, ist die Kirsche auf der Torte und kann jeden Teamfight zugunsten seines Teams ändern.

Die Aufgabe als Milio ist das Verstärken und Unterstützen des Carrys, und diese Aufgabe leistet er seit seinem Release mit Bravour.

Der Nerf von Ardent Censer scheint ihn dabei nicht zu stören, und er performt weiterhin auf hohem Niveau.

Blitzcrank – Der Counter gegen Enchanter

Rolle: Supporter

Warum ist er so gut: Blitzcrank ist quasi der Anti-Enchanter, und ein guter Blitzcrank ist immer eine Gefahr während der Lane-Phase. Seine Q, die einen Gegner zu sich ziehen kann, ist die gefährlichste Fähigkeit.

Kann ein Blitzcrank-Spieler seine Q gut treffen, ist die Lane-Phase oft gewonnen. Vor allem in einer Meta mit Enchanter-Supportern und wenig mobilen ADCs, wie Kog`Maw oder Jinx, ist Blitzcrank eine gute Wahl.

Seine Fähigkeiten haben einen guten Basis-Schaden, und die Kombination aus seiner Q und E ermöglicht in vielen Situationen einen garantierten Kill.

Blitzcrank ist auch in Teamfights dafür da, zu priorisieren, welcher Gegner mit seiner Q herangeholt werden soll. ADCs und andere Carrys sind dabei sein Hauptziel. Tanks sollte man vor allem im späteren Verlauf lieber nicht heranziehen.

Ahri – Midlane Assassine

Rolle: Midlane

Warum ist er so gut? Ahri profitiert wie Annie vom Nerf von Force of Nature und dem momentanen Fokus auf ADCs als Carrys.

Sobald sie Level 6 erreicht hat, kann sie auf die Botlane roamen, um sich Kills abzuholen. Sie hat einen recht starken CC-Spell mit ihrer E und durch ihre Ultimate ist sie mobil.

Durch ihr Main-Item Everfrost erhält sie eine zusätzliche CC-Möglichkeit und mit den neuen Teleport-Änderungen, kann sie ab Minute 10 über alle Lanes Präsenz zeigen.

Als Ahri sollte man aber gegen Champions mit einfachen und harten CC aufpassen. Annie stellt für Ahri eine große Gefahr dar und ihre Kämpfe sollten sich auf Ziele mit wenig Leben konzentrieren.

Wenn euch ein bestimmter Champion oder ein Geheimtipp fehlt, dann schreibt es in die Kommentare!

