League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Habt ihr noch Tipps für Kog’Maw in Patch 13.10? Schreibt sie uns in die Kommentare.

Titanische Hydra: Gibt euch Wave-Clear mit einem On-Hit-Effekt. In Kombination mit zusätzlichem Leben wird das Item stärker. Auch eine defensive Alternative zu so etwas wie Krakenbezwinger.

Der neue Midseason-Patch 13.10 ist mit vielen Anpassungen in League of Legends erschienen. Ein Champion, der stark von den neuen Item-Änderungen profitiert, ist der ADC Kog’Maw. Was er kann und welche Runen und Items ihr auf ihm spielt, erklären wir euch hier.

Insert

You are going to send email to