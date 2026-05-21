Konkurrenz für LoL wollte MOBAs aufmischen, macht jetzt dicht, feuert offenbar die Belegschaft

Entwicklerstudio Quantic Dream wollte mit seinem neuen MOBA für frischen Wind im Genre sorgen, das von Spielen wie League of Legends und Dota 2 dominiert wird. Nach drei Monaten im Early Access wird das Projekt jedoch schon bald eingestellt – mit schwerwiegenden Folgen für viele der Beschäftigten.

Was ist das für ein Spiel? Spellcasters Chronicles ist ein 3vs3-MOBA, das – anders als etwa League of Legends oder Dota 2 – aus der Third-Person-Ansicht gespielt wird. Spieler schlüpfen darin in die Rollen sogenannter Spellcaster, die die Lebenssteine des gegnerischen Teams zerstören müssen, um das Match zu gewinnen.

Entwickelt wurde Spellcasters Chronicles von Quantic Dream. Das französische Studio war zuvor mit Spielen bekannt geworden, die einen starken Story-Fokus haben – Titel wie etwa Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human.

Der Early-Access-Release auf Steam erfolgte am 27. Februar 2026. Diesen wird das Spiel allerdings nie verlassen, denn Spellcasters Chronicles wird zum 19. Juni 2026 eingestellt. Dies gab das Entwicklerstudio in einem Post auf X.com bekannt.

Video starten Entwickler Quantic Dream geht mit Spellcasters Chronicles neue Wege – Seht hier den Trailer Autoplay

Unternehmen spricht von einer „schwierigen Marktlage“, Gewerkschaft von „Missmanagement“

Was ist der Grund für das frühzeitige Ende? Das Spiel habe es nicht geschafft, die nötige Spielerschaft zu erreichen, um langfristig erfolgreich zu sein, heißt es in der Botschaft des Unternehmens. Schaut man sich die Spielerzahlen auf Steam an, überrascht die Aussage nicht: Dort konnte das Spiel nach Release nicht einmal die 1.000 gleichzeitigen Spieler knacken (laut steamdb.info). Quantic Dream spricht von einer „besonders schwierigen Marktlage“.

Das Studio wolle seinen Fokus nun auf seine anderen Projekte rücken. Im Zuge dieser Entscheidung soll es zudem zu einer „internen Umstrukturierung“ kommen – unterm Strich bedeutet dies auch Entlassungen, wobei das Studio betont, wo möglich Mitarbeiter intern an andere Projekte zu setzen.

Eine französische Gewerkschaft für Spieleentwickler, Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo, schätzt, dass 95 Jobs – rund ein Viertel der Stellen im Unternehmen – in Gefahr sind. Laut Gewerkschaft sei jedoch nicht der Markt, sondern Missmanagement an der aktuellen Situation Schuld. Es habe bereits Warnungen über das „kolossale Risiko“ des Projekts gegeben, die jedoch ignoriert wurden. Aus diesem Grund fordert die Gewerkschaft nun das Management dazu auf, zurückzutreten, und keine Entwickler zu entlassen.

Bis zum 19. Juni 2026 sind die Server von Spellcasters Chronicles noch online, falls ihr das MOBA bereits in eurer Steam-Bibliothek habt und noch spielen wollt. Die Shop-Seite ist jedoch bereits verschwunden. Neue Spieler können sich das MOBA also nicht mehr holen.

Habt ihr Spellcasters Chronicles gespielt? Wenn ja, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was euer Eindruck vom Spiel war. MeinMMO-Autor Nico hat das MOBA zur geschlossenen Beta gespielt und war als echter Veteran des Genres sogar angetan vom neuen LoL-Konkurrenten: Nach 10.000 Stunden in MOBAs zeigt mir ein neuer Konkurrent von LoL, was das Genre 2026 dringend braucht