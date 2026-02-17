Valve macht ihren MOBA-Shooter auf Steam besser für Neulinge, verhindert mit 2 Neuerungen die Probleme des Genres

Der neue MOBA-Shooter von Valve nennt sich Deadlock und befindet sich aktuell in einer Testphase auf Steam. Genau wie viele andere MOBAs, hat auch Deadlock ein großes Problem, das Valve mit 2 Neuerungen verhindern möchte.

Was ist das Problem von MOBAs? Der Einstieg in die beliebten Multiplayer-Spiele gilt als besonders knifflig. Es gibt eine Vielzahl von Charakteren mit verschiedenen Fähigkeiten, sowie Schwächen und Stärken. Hinzu kommen gleich mehrere Items, die eigene Effekte mit sich bringen.

Sollte ein neuer Spieler all diese Dinge lernen, gibt es eine weitere Hürde zu meistern: das Spielprinzip eines MOBAs. Neben dem Meistern des eigenen Charakters und dem Verstehen der Items gibt es das sogenannte Macro.

Macro bezeichnet alles, was nicht die direkte Mechanik eines Charakters ist, sondern eine Entscheidung auf Karten- und Spielplan-Ebene. Dazu gehört unter anderem:

  • Wann sollte ein Ziel der Karte erfüllt werden (Bosse oder Gebäude)
  • Zu welchem Zeitpunkt ist ein Gank angebracht
  • Wann wird gekämpft und wann sollte gefarmt werden

All die kleinen Entscheidungen des Macro können für MOBA-Neulinge durchaus eine Hürde darstellen, während sie mit den Charakteren und Items vertraut werden. Valve hat mit dem großen „Old Gods, New Blood“-Update gleich zwei Neuerungen gebracht, die neuen Spielern helfen sollen.

Das ist Deadlock – Der neue MOBA-Shooter von Valve
Das Tutorial wurde endlich überarbeitet

Was lernt ihr im Tutorial von Deadlock? Kurze Zeit nach dem großen Update wurde ein neues kleines Tutorial hinzugefügt. Wo zuvor lediglich veraltete Videos die Spielmechaniken von Deadlock erklärten, gibt es jetzt ein interaktives Tutorial zum Spielen.

Dort lernt ihr die Grundmechaniken von Deadlock und euch wird gezeigt, wie die ersten Minuten der Laningphase ablaufen. Solltet ihr das Tutorial abschließen, empfiehlt euch das Spiel, in eine Runde des neuen Spielmodus Street Brawl zu gehen.

Der neue Spielmodus konzentriert sich auf die Charaktere

Was ist der neue Spielmodus? Mit Street Brawl ist im „Old Gods, New Blood“-Update ein neuer Spielmodus zu Deadlock gekommen. Dort treten jeweils 4 Spieler in kurzen Gefechten gegeneinander an, die auf nur einer Lane ausgetragen werden. Die Items werden dabei aus einer zufälligen Auswahl gewählt.

Warum ist Street Brawl gut für Neulinge? Deadlock hat eine sehr steile Lernkurve, und die fängt bei den 38 Charakteren, sowie den Bewegungen von Deadlock an. Mit Street Brawl hat Valve einen Spielmodus erschaffen, in dem ihr jeden Helden ausgiebig testen könnt. Der Vorteil gegenüber einer normalen Runde Deadlock ist, dass ihr ein Gefühl für die Helden, Fähigkeiten, Items und die Bewegung bekommt, ohne vom MOBA-Aspekt überwältigt zu werden.

Habt ihr euch mit den Grundlagen der Helden vertraut gemacht, könnt ihr eine richtige Runde Deadlock starten und die Macro-Hürde überwinden. Hier findet ihr unsere 10 Einsteiger-Tipps für Deadlock.

Mehr zu Deadlock
In 11.000 Stunden probierte ich über 330 MOBA-Helden aus und für mich ist klar: Valves neuer Hit auf Steam hat die besten
von Nico Scheibel
Deadlock: Alle 38 Charaktere in der Übersicht
von Christos Tsogos
Deadlock Einsteiger-Guide: 10 Tipps, die euch sofort besser machen
von Benedict Grothaus

Für MeinMMO-Autor Nico gehören die Charaktere in Deadlock zu den besten, was das MOBA-Genre zu bieten hat. In 11.000 Stunden probierte er Hunderte Helden aus, doch besonders die 6 neuen von Deadlock springen ins Auge: In 11.000 Stunden probierte ich über 330 MOBA-Helden aus und für mich ist klar: Valves neuer Hit auf Steam hat die besten

