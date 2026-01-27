Deadlock: Alle 33 Charaktere in der Übersicht

In Deadlock könnt ihr derzeit 33 unterschiedliche Helden spielen. Jeder von ihnen besitzt vier Fähigkeiten und einen einzigartigen Spielstil. MeinMMO hat euch alle von ihnen in einer Übersicht zusammengestellt.

Update vom 27. Januar 2026: Wir haben die Liste der Charaktere angepasst und den ersten der 6 neuen Helden (Rem) hinzugefügt.

Wie viele Charaktere hat Deadlock? In Deadlock könnt ihr derzeit auf der Test-Version von Steam bis zu 33 spielbare Helden testen, die sich alle in ihrer Spielweise unterscheiden. Folgende sind bekannt:

Alle spielbaren Charaktere als Liste: Abrams

Bebop

Billy

Calico

Doorman

Drifter

Dynamo

Grey Talon

Haze

Holliday

Infernus

Ivy

Kelvin

Lady Geist

Lash

McGinnis

Mina

Mirage

Mo & Krill

Paige

Paradox

Pocket

Rem (Neu)

Seven

Shiv

Sinclair

Victor

Vindicta

Viscous

Vyper

Warden

Wraith

Yamato

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell auf die einzelnen Helden springen. Öffnet dazu einfach die „Inhalt“-Box:

Wir listen euch nun alle Helden in einer Tabelle auf, sagen euch, ob sie anfängerfreundlich sind und offenbaren alle ihre Fähigkeiten.

Alle Helden in der Übersicht

Abrams

Abrams

Wer ist Abrams? Der große blaue Detektiv stürmt in viele Gegner rein, egal ob mit seiner Schulter oder aus der Luft mit einem seismischen Einschlag. Durch die Lebensextraktion und einer natürlichen infernalen Resistenz überlebt er den Kampf im besten Fall länger als seine Feinde.

Ist Abrams anfängerfreundlich? Ja. Abrams hat einfache Fähigkeiten und einiges an Verteidigung, um lange zu überleben.

Alle Fähigkeiten von Abrams:

Lebensextraktion: Entzieht den Gegnern vor dir Gesundheit, solange sie sich im Radius befinden.

Entzieht den Gegnern vor dir Gesundheit, solange sie sich im Radius befinden. Ansturm: Stürme vorwärts und nimm gegnerische Helden auf dem Weg mit. Rennst du mit ihnen gegen eine Wand, werden sie betäubt.

Stürme vorwärts und nimm gegnerische Helden auf dem Weg mit. Rennst du mit ihnen gegen eine Wand, werden sie betäubt. Infernale Widerstandskraft: Regeneriert mit der Zeit einen Teil des erlittenen Schadens.

Regeneriert mit der Zeit einen Teil des erlittenen Schadens. Seismischer Einschlag: Spring hoch in die Luft und wähl einen Ort am Boden, an den du einschlägst. Wenn du den Boden triffst, werden alle Gegner im Umkreis beschädigt und betäubt.

Bebop

Bebop

Wer ist Bebop? Der Roboter Bebop liebt Jazz. Noch mehr liebt er es seine Gegner an sich zu ziehen und diese mit einer verheerenden Bombe und einem Kinnhaken den Rest zu geben. Sollte er Schwierigkeiten haben sich für ein Ziel zu entscheiden, hilft der Hyperstrahl weiter, um die Auswahl etwas auszudünnen.

Ist Bebop anfängerfreundlich? Ja. Das Design von Bebop ist sehr einfach gehalten und die Fähigkeiten stimmen sich aufeinander ab.

Alle Fähigkeiten von Bebop:

Explosiver Kinnhaken: Fügt Einheiten in der Nähe leichten Nahkampfschaden zu und schleudert sie zurück, wobei sie dort, wo sie landen, Flächenschaden verursachen. Fügt Verbündeten keinen Schaden zu.

Fügt Einheiten in der Nähe leichten Nahkampfschaden zu und schleudert sie zurück, wobei sie dort, wo sie landen, Flächenschaden verursachen. Fügt Verbündeten keinen Schaden zu. Haftbombe: Bringt eine Bombe an einem Ziel in der Nähe an, die nach einer kurzen Zündungszeit explosiven Schaden verursacht. Für jede explodierte Bombe, die einem Helden Schaden zugefügt oder getötet hat, gibt es dauerhaften Bonusschaden.

Bringt eine Bombe an einem Ziel in der Nähe an, die nach einer kurzen Zündungszeit explosiven Schaden verursacht. Für jede explodierte Bombe, die einem Helden Schaden zugefügt oder getötet hat, gibt es dauerhaften Bonusschaden. Greifarm: Wirf einen Haken aus, der den ersten Feind oder befreundeten Helden, den er trifft, packt und zu dir zieht.

Wirf einen Haken aus, der den ersten Feind oder befreundeten Helden, den er trifft, packt und zu dir zieht. Hyperstrahl: Lade deinen Laser auf, um einen mächtigen Energiestrom zu entfesseln, der Schaden verursacht und Gegner verlangsamt. Während dieser Zeit wird deine Bewegung und Drehgeschwindigkeit verlangsamt. Wenn du ihn in der Luft aktivierst, schwebst du, während du den Strahl freisetzt.

Billy

Billy

Wer ist Billy? Die Punkziege, Billy, ist ein Bilderbuchrowdy und prügelt sich am liebsten mit dem gesamten Gegnerteam. Durch seinen Ansturm und dem Baseballschläger nimmt er seine Feinde in die Mangel und zieht jeden, der flüchten möchte, mit Ketten zu sich zurück.

Ist Billy anfängerfreundlich? Nein. Die große Stärke von Billy sind seine Nahkampfangriffe, sollte er pariert werden, stirbt er schnell.

Alle Fähigkeiten von Billy:

Niederschlag: Schlage mit deinem Baseballschläger auf den Boden, um Schaden zu verursachen. Getroffene Gegner in der Luft werden zu Boden befördert.

Schlage mit deinem Baseballschläger auf den Boden, um Schaden zu verursachen. Getroffene Gegner in der Luft werden zu Boden befördert. Widderansturm: Stürme mit deinen Hörnern nach vorn und schleudere getroffene Feinde sowie dich selbst in die Luft.

Stürme mit deinen Hörnern nach vorn und schleudere getroffene Feinde sowie dich selbst in die Luft. Besäufnis: Jeder Nahkampfangriff schwächt die Gegner (Feuerrate). Solltet ihr die Fähigkeit aktivieren, werden sie noch weiter geschwächt (Kugelresistenz) und ihr bekommt mit jedem getroffenen Nahkampfangriff Bonusleben.

Jeder Nahkampfangriff schwächt die Gegner (Feuerrate). Solltet ihr die Fähigkeit aktivieren, werden sie noch weiter geschwächt (Kugelresistenz) und ihr bekommt mit jedem getroffenen Nahkampfangriff Bonusleben. Kettenkolonne: Lege jedem Gegner in der Umgebung eine Kette an. Nach kurzer Zeit wird jeder angekettete Feind zu Billy gezogen und erleidet Schaden.

Calico

Calico

Wer ist Calico? Die freundliche Katzenfrau, Calico, bewirft ihre Feinde mit Bomben, schlitzt sich ihren Weg durch mehrere Gegner und verschwindet bei zu großer Gefahr in den Schatten. Als Katze läuft Calico mit rasanter Geschwindigkeit durch New York und lauert unaufmerksamen Gegnern auf.

Ist Calico anfängerfreundlich? Ja. Calico besitzt einfache Fähigkeiten und kann mit ihrer Ultimate im Zweifel entkommen.

Alle Fähigkeiten von Calico:

Düsterbomben: Wirf einige Bomben, die nach einer Verzögerung explodieren,

Wirf einige Bomben, die nach einer Verzögerung explodieren, Krallenspurt: Springe nach vorn und führe einen Rundumschlag mit deinen Krallen aus. Solltest du einen gegnerischen Helden treffen, wirst du geheilt.

Springe nach vorn und führe einen Rundumschlag mit deinen Krallen aus. Solltest du einen gegnerischen Helden treffen, wirst du geheilt. Ava: Verwandle dich in die Katze Ava. Als Katze bekommst du mehr Bewegungstempo und kannst mit dem Nahkampfangriff Kisten zerstören.

Verwandle dich in die Katze Ava. Als Katze bekommst du mehr Bewegungstempo und kannst mit dem Nahkampfangriff Kisten zerstören. Schattenflucht: Du verschmilzt sofort mit den Schatten, fügst Schaden zu und wirst unverwundbar. Nach einer Verzögerung trittst du aus den Schatten heraus und fügst erneut Schaden hinzu.

Doorman

Doorman

Wer ist Doorman? Der Doorman ist ein einfacher Hotelmitarbeiter des Hotels Baroness. Seine Glocke kündigt ordentlichen Schaden an und mit seinem Schlüsselbund kann er Türen öffnen, die miteinander verbunden sind. Sollten die Gäste nicht für den Hotelbesuch bezahlen, erleiden sie drastischen Schaden.

Ist Doorman anfängerfreundlich? Nein. Die Fähigkeiten vom Doorman benötigen einiges an Grundwissen der Karte, um seine Türen optimal zu nutzen.

Alle Fähigkeiten von Doorman:

Rufglocke: Wirf eine Glocke, die an getroffenen Feinden Schaden verursacht und nach einer Verzögerung explodiert. Schießt du die Glocke als Doorman ab, explodiert sie früher.

Wirf eine Glocke, die an getroffenen Feinden Schaden verursacht und nach einer Verzögerung explodiert. Schießt du die Glocke als Doorman ab, explodiert sie früher. Türöffner: Platziere die erste Tür an einer Wand und die zweite Tür an einer anderen Wand, damit sich beiden verbinden. Du und jeder andere Held kann durch das Türportal springen und kommt beim Gegenstück wieder heraus.

Platziere die erste Tür an einer Wand und die zweite Tür an einer anderen Wand, damit sich beiden verbinden. Du und jeder andere Held kann durch das Türportal springen und kommt beim Gegenstück wieder heraus. Gepäckwagen: Du schickst einen Gepäckwagen auf Reisen, der Gegner oder verbündete Helden aufsammelt und wegtransportiert.

Du schickst einen Gepäckwagen auf Reisen, der Gegner oder verbündete Helden aufsammelt und wegtransportiert. Hotelgast: Du verbannst einen gegnerischen Helden ins Hotel Baroness. Sein physischer Körper muss in einer bestimmten Zeit zum Check-out gelangen, um den größten Schaden zu verhindern.

Drifter

Drifter

Wer ist Drifter? Der uralte Vampir, Drifter, jagt jeden in New York, der sich wagt alleine umherzuwandern. Er sucht sich ein isoliertes Ziel aus und verfolgt es bis zum Tod. Mit jedem Gegner, den Drifter besiegt, sammelt er mehr Kraft.

Ist Drifter anfängerfreundlich? Ja. Drifter ist sehr linear gestaltet und hat einfache Fähigkeiten.

Alle Fähigkeiten von Drifter:

Zerfleischen: Reiße mit deinen Krallen die Gegner vor dich auf und verursache Schaden. Stehen die Gegner dicht an dir dran, fügst du zusätzlichen Schaden hinzu.

Reiße mit deinen Krallen die Gegner vor dich auf und verursache Schaden. Stehen die Gegner dicht an dir dran, fügst du zusätzlichen Schaden hinzu. Mal des Stalkers: Wirf dein Mal und lasse den ersten getroffenen Gegner ausbluten. Aktivierst du die Fähigkeit erneut, teleportiert du dich hinter den getroffene Feind.

Wirf dein Mal und lasse den ersten getroffenen Gegner ausbluten. Aktivierst du die Fähigkeit erneut, teleportiert du dich hinter den getroffene Feind. Blutdunst: Wenn ein gegnerischer Held von seinen Verbündeten isoliert ist, nimmst du seine Fährte auf, siehst eine blutige Spur und fügst zusätzlichen Schaden zu. Mit jedem getöteten isolierten Gegner steigt der Waffenschaden dauerhaft.

Wenn ein gegnerischer Held von seinen Verbündeten isoliert ist, nimmst du seine Fährte auf, siehst eine blutige Spur und fügst zusätzlichen Schaden zu. Mit jedem getöteten isolierten Gegner steigt der Waffenschaden dauerhaft. Ewige Nacht: Umhülle gegnerische Helden mit einem dunklen Nebel. Die umhüllten Gegner haben eine begrenzte Sicht und du machst mit jedem Angriff zusätzlichen Magieschaden.

Dynamo

Dynamo

Wer ist Dynamo? Professor Dynamo verändert die Atome von sich selbst und seinen Verbündeten, um sie zu retten. Ein kinetischer Impuls wirft seine Gegner in die Luft und sollten sie als Gruppe erscheinen, werden sie von der Singularität angezogen und zu Sternenstaub verarbeitet.

Ist Dynamo anfängerfreundlich? Ja. Dynamo hat einfach zu lernende Fähigkeiten und kann sich und Teammitglieder stetig heilen.

Alle Fähigkeiten von Dynamo:

Kinetischer Impuls: Setz einen Energieimpuls frei, der Feinde in die Luft schleudert.

Setz einen Energieimpuls frei, der Feinde in die Luft schleudert. Quantenverschränkung: Verschwinde kurz alleine oder mit verbündeten Helden und tauche einige Meter entfernt wieder auf. Quantenverschränkung lädt die Waffen nach und gewährt Feuerrate.

Verschwinde kurz alleine oder mit verbündeten Helden und tauche einige Meter entfernt wieder auf. Quantenverschränkung lädt die Waffen nach und gewährt Feuerrate. Verjüngende Aurora: Während des Kanalisierens wird die Gesundheit von dir und allen Verbündeten in der Nähe mit der Zeit wiederhergestellt.

Während des Kanalisierens wird die Gesundheit von dir und allen Verbündeten in der Nähe mit der Zeit wiederhergestellt. Singularität: Erzeuge eine Singularität in deinen Händen, die Feinde in der Nähe anzieht und ihnen Schaden zufügt.

Grey Talon

Grey Talon

Wer ist Grey Talon? Grey Talon verschießt starke, aufgeladene Schüsse mit seinem Bogen. Im Flug schießt er mit mehreren Pfeilen gleichzeitig und hält Gegner mit seiner Falle auf Distanz. Mit der magischen Eule sucht er sich Ziele, um seine Magiekraft permanent zu erhöhen.

Ist Grey Talon anfängerfreundlich? Ja. Grey Talon bedarf wenig Grundwissen über Deadlock. Zur Not richtet sein Fokusschuss genug Schaden an.

Alle Fähigkeiten von Grey Talon:

Fokusschuss: Lade einen starken Schuss auf, der Feinde durchdringt.

Lade einen starken Schuss auf, der Feinde durchdringt. Pfeilregen: Wirft dich hoch in die Luft und lass dich langsam gleiten. Während du in der Luft bist, erhältst du Waffenschaden und Multischuss für deine Waffe.

Wirft dich hoch in die Luft und lass dich langsam gleiten. Während du in der Luft bist, erhältst du Waffenschaden und Multischuss für deine Waffe. Magiefalle: Wirf eine Falle aus, die sich selbst aktiviert. Sobald die Falle scharf ist, wird sie ausgelöst, sollte ein Feind den Radius betreten. Dieser wird schließlich verlangsamt und verflucht.

Wirf eine Falle aus, die sich selbst aktiviert. Sobald die Falle scharf ist, wird sie ausgelöst, sollte ein Feind den Radius betreten. Dieser wird schließlich verlangsamt und verflucht. Geistführer: Schicke eine spirituelle Eule in die Luft, um die Gegner zu jagen. Die Eule kann gesteuert werden und hat unbegrenzte Reichweite. Nach einer gewissen Zeit oder durch die Kollision mit feindlichen Helden explodiert die Eule. Bei einer Tötung gewährt die Eule Magiekraft für Grey Talon.

Das waren die ersten 8 Helden aus Deadlock. Die nächsten 8 findet ihr auf Seite 2.