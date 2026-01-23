Pizza-Ansturm deutet auf massives Update in Deadlock hin, Valve liefert 3 Stunden später den Beweis auf Steam

Der Shooter Deadlock von Valve hat nach 5 Monaten ein neues Update auf Steam bekommen. Ein Spieler vermutete das Update bereits durch einen Pizza-Ansturm, bis Valve kurze Zeit später den Beweis lieferte.

Was ist neu im Update? Das aktuelle Update von Deadlock bringt viele Neuerungen in den MOBA-Shooter. Wir fassen euch die Wichtigsten Infos kurz zusammen und gehen weiter unten im Artikel genauer auf die Änderungen ein:

Der neue Spielmodus Streetbrawl ist verfügbar. In diesem spielen jeweils 4 Spieler in kurzen Runden auf nur einer Lane gegeneinander.

Die Karte hat ein ordentliches Update bekommen. Neben hinzugekommenen Gassen und Wegen hat die Karte viele neue Details erhalten.

Die Basis der beiden Teams wurde stark verändert.

Gleich 6 neue Helden werden von den Spielern gevotet und über die nächsten drei Wochen veröffentlicht.

Es gibt zwei neue Items.

Viele Updates für das UI, die unter anderem mehr Infos über das Match enthalten.

In unserem Verzeichnis könnt ihr zu den einzelnen Abschnitten springen.

Spieler entdeckt Pizza-Ansturm in der Nähe von Valve

Was entdeckte der Spieler genau? Der X-User VegasDeadlock teilte zwei Screenshots von Pizzaläden in der Nähe des Gebäudes von Valve in Seattle. Google Maps zeigt dort die Zeiten an, in denen die Läden stark oder weniger stark besucht sind. Laut den Screenshots des Users gab es bei beiden Pizzaläden um 21:00 Uhr unserer Zeit einen starken Anstieg der Besucher.

Der User stellt sich die Frage, ob das ein Zeichen dafür sei, dass das Deadlock-Update bald erscheinen werde. Hier lag nämlich die Vermutung nahe, dass die Mitarbeiter eine Pizza-Patch-Party gefeiert haben, um die anstehende Veröffentlichung des Updates zu feiern.

Valve liefert nach kurzer Zeit die Antwort: Knapp drei Stunden später, um 23:56 Uhr, verkündete der Valve-Entwickler Yoshi im offiziellen Discord das neue Deadlock-Update „Old Gods New Blood“ (playdeadlock.com). Die Inhalte stellen wir euch nun vor.

Streetbrawl ist der perfekte Einstieg für Deadlock-Neulinge

Was genau ist Streetbrawl? Im neuen Spielmodus Streetbrawl treten jeweils 4 Spieler gegeneinander auf nur einer Lane an. In kurzen Runden (ca. 3 Minuten) müssen die Helden versuchen, den ersten Turm der Lane zu zerstören. Hat ein Team dieses Ziel erreicht, startet die nächste Runde. Das erste Team mit drei gewonnenen Runden, also ein Best-of-3, gewinnt das Match schließlich. Der Modus eignet sich besonders gut für Anfänger.

Die Itemauswahl im Streetbrawl.

Warum ist Streetbrawl perfekt für Einsteiger? Deadlock ist ein sehr komplexes Spiel. Neben den aktuell 32 Charakteren (die 6 neuen Charaktere sind noch nicht veröffentlicht) gibt es eine Menge an Items mit verschiedenen Effekten. Hinzu kommen das Bewegungssystem mit einer steilen Lernkurve und die große Karte. Zusätzlich wird Deadlock, wie jedes MOBA, in Early-, Mid- und Lategame aufgeteilt und die Items werden für verschiedene Builds benutzt.

All das muss gleichzeitig gelernt werden, was Deadlock zu einem eher anfängerunfreundlichen Spiel macht. Im Streetbrawl fallen einige dieser Mechaniken weg und helfen Einsteigern, sich auf die erste Hürde von Deadlock zu konzentrieren: die vielen Fähigkeiten der Helden, die Items und das allgemeine Gefühl, wie Deadlock gespielt wird.

Was fällt im Streetbrawl weg? Im Streetbrawl werden folgende Mechaniken gekürzt, wodurch sich neue Spieler besser auf ihren Charakter und seine Fähigkeiten fokussieren können:

Der Item-Shop wird durch ein neues System ersetzt. Am Anfang jeder Streetbrawl-Runde könnt ihr ein Item aus drei Möglichkeiten wählen. Das dürft ihr insgesamt dreimal machen. Durch die begrenzte und immer zufällige Item-Auswahl werden neue Spieler nicht sofort von den unzähligen Items im Shop einer normalen Deadlock-Runde erschlagen.

Durch die kurzen Runden auf nur einer Lane fällt fast der gesamte MOBA-Aspekt von Deadlock weg. Es müssen keine Last-Hits gemacht werden, um die Währung zu erhalten, und auf zwei der drei Lanes passiert nichts. Auch das Ziel, eine Runde Streetbrawl zu gewinnen, ist deutlich anders als bei einem normalen Match.

Durch Streetbrawl könnt ihr euch in kürzeren Matches die verschiedenen Charaktere anschauen und lernt mit der Zeit die Items und Fähigkeiten kennen, ohne dass ihr euch in eine intensive und oft überwältigende Runde des normalen Spielmodus begeben müsst.

Die neuen „alten Götter“ verändern die Karte ordentlich

Was ist auf der Karte von Deadlock neu? Die größte Änderung ist die jeweilige Basis der zwei Teams. Diese wurde komplett überarbeitet und stellt die alten Götter als wichtigstes Gebäude vor. Auf der einen Seite haben wir den „Hidden King“, der das letzte Gebäude des Teams der „Amber Hand“ darstellt.

Die neue Basis der Amber Hand und der Gott Hidden King.

Auf der anderen Seite befindet sich die „Archmother“ und ist das letzte Gebäude des Teams der „Sapphire Flame“. Die Götter/Gebäude müssen zerstört werden, um ein Deadlock-Match zu gewinnen.

Die neue Basis der Sapphire Flame und der Gott Archmother.

Neben den beiden Göttern und der neuen Basis haben viele Teile der Karte eine neue Optik bekommen. Zusätzlich gibt es jetzt Lüftungsschächte, durch die kleine Charaktere schlüpfen können. Aktuell gibt es nur einen Charakter, der diese Schächte in einer Katzenform benutzen kann. Allerdings wird einer der neuen Charaktere, Rem, der erste richtige kleine Held.

Wieder 6 neue Charaktere, die von den Spielern gewählt werden

Wer sind die Neuzugänge? Mit dem Update wurden die 6 neuen Charaktere vorgestellt. Diese sind noch nicht verfügbar und werden jeweils am Montag und Donnerstag um 23 Uhr CET freigeschaltet. Der erste erscheint am 26. Januar und wer das sein wird, entscheiden die Spieler mit einer Vote-Funktion. Mit jedem Match erhaltet ihr eine Stimme und könnt für euren Favoriten wählen.

Die 6 neuen Helden Apollo, Celeste, Graves, Rem, Silver und Venator.

Zusätzlich hat Valve einige Plakate eingeführt, die ihr auswählen könnt, um während eines Matches für euren Lieblingscharakter zu werben.

Das User-Interface wurde deutlich verbessert

Was wurde am UI verbessert? Mit dem Update gibt es mehr Informationen für die Spieler. Mit Tab wird das Scoreboard geöffnet und zeigt deutlich mehr Details an:

Gekaufte Items aller Spieler werden auf einen Blick angezeigt

Der Spawn des Bosses wird jetzt auf der Minimap angezeigt

Einige Anpassungen wurden vorgenommen, um hinter Objekten versteckte Gegner anzuzeigen (nur neutrale Monster und Minions, keine Helden)

Helden-Portraits ändern sich jetzt mit zunehmendem Schaden (oder sollte jemand eine Killstreak haben)

Neue Anzeigen für einige benutzte Fähigkeiten und Schadenszahlen

Neben den UI-Verbesserungen gibt es jetzt auch einen neuen Bildschirm, der nach einer Runde eingeblendet wird. Dort werden der MVP des Matches und zwei Schlüsselspieler geehrt, die starke Leistungen an den Tag gelegt haben.

Community von Deadlock sagt: „Valve hat richtig geliefert“

Wie finden die Spieler das neue Update? Im Subreddit zu Deadlock wurde das Update ebenfalls geteilt. Dort schreiben viele Spieler, dass sie begeistert von dem Update seien.

Der Reddit-User Screaming_Toast schreibt beispielsweise: „Die [alten Götter] sind einfach Wahnsinn Valve hat richtig geliefert.“ Ihm stimmten über 1.300 weitere Spieler zu (Stand: 23. Januar 2026, um 11:40 Uhr).

Auch der Reddit-User KwernTV freut sich ordentlich über die Inhalte des Updates und schreibt: „IN DIESEM UPDATE STECKT SOVIEL DRIN“.

Viele andere Kommentarschreiber werben bereits für ihren Lieblingscharakter, der im besten Fall als Erster von den Spielern gewählt werden solle.

Spielt ihr bereits Deadlock oder interessiert es euch? Dann wäre jetzt der perfekte Einstieg in das neue Spiel von Valve. MeinMMO-Autor Nico ist begeistert vom MOBA-Shooter und hat bereits vor Release über 1.000 Stunden gespielt: Ich habe schon vor Release über 1.000 Stunden in den neuen Shooter von Valve auf Steam gesteckt und sage: Das wird ein Meisterwerk